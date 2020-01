Január eleje óta folyamatosan terjed a tüdő- és légúti megbetegedést okozó koronavírus. A Kínában már 830 főre emelkedett a megbetegedett, 25-re pedig a halálos esetek száma, de a vírust azonosították már Japánban, az Egyesült Államokban és Ausztráliában is, Hongkongban 620 megbetegedésről tudni, Skóciában pedig négy embert kezelnek a koronavírusra jellemző tünetekkel.

A betegség terjedését az Egészségügyi Világszervezet is figyelemmel kíséri, ám úgy látják, jelenleg még korai globális vészhelyzetet hirdetni. A vírus ugyanabba a törzsbe tartozik, mint a SARS, amely 2002-ben és 2003-ban okozott világméretű járványt.

© ROGER HARRIS / SCIENCE PHOTO LIBRA / RHR / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Tedros Adhanom, a WHO főigazgatója szerint Kínában már valóban egészségügyi vészhelyzet van – és a java még csak most jön, a kínai holdújév ünnepe miatt, amikor több millió kínai indul útnak –, globálisan azonban még egyelőre nincs ilyesmiről szó. Ugyanakkor mindez nem jelenti azt, hogy a megbetegedés terjedését ne vennék komolyan – számolt be róla a The Verge.

Globális vészhelyzetet olyan rendkívüli esetekben hirdetnek ki, amikor egy megbetegedés több országban is közegészségügyi kockázattá válik. Erre eddig öt alkalommal került sor: a sertésinfluenza 2009-es járványa, a Nyugat-Afrikában 2014-ben és a Kongóban 2019-ben tomboló ebola, a zikavírus 2016-os terjedése, valamint a járványos gyermekbénulást okozó poliovírus 2014-es megjelenésekor.

© MTI / EPA

A WHO globális vészhelyzet kihirdetéséről döntő bizottság tagjai jelenleg 50-50 százalékban gondolják azt, hogy a globális vészhelyzetet ki kellene hirdetni. Az ellenzői azzal érvelnek, hogy Kínán kívül eddig kevés esetet regisztráltak, a kínai vezetés pedig komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy megfékezze a vírus terjedését.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.