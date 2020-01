Korábban ismeretlen koronavírus miatt tört ki járvány Kína hatodik legnépesebb városában, a 10 millió fős Vuhanban. Az azóta a világ mind több országában felbukkanó, tüdőgyulladással járó megbetegedés néhány hét alatt száznál is több halálos áldozatot szedett. A koronavírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Tatjana Golikova orosz miniszterelnök-helyettes közölte, péntek éjféltől az orosz légitársaságok – az Aeroflot állami társaságot kivéve – leállítják kínai járataikat.

Az utóbbi napokban több óvintézkedést is életbe léptettek Oroszországban: lezárták a kínai–orosz határon lévő átkelők nagy részét, nem engedik be a kínai turistákat az országba, és leállították a kínaiak által kért elektronikus vízumok kiállítását is. Több repülőtéren ellenőrzik az érkező utasok testhőmérsékletét, s az orvosok már több száz emberen végeztek el teszteket, hogy megállapítsák, a betegek tüneteit a koronavírus okozza-e.

Több vállalat leállította a Kínába és más ázsiai országokba irányuló üzleti utakat, s már fontolóra vették a február közepére, Szocsiba tervezett nemzetközi üzleti fórum megrendezésének az elhalasztását is.

A hatóságok figyelmeztették a polgárokat, hogy kerüljék a tömegrendezvényeket, s már lépett az oroszországi McDonald’s is: idő előtt leállította azt az akciót, amelynek keretében három rubelért – 15 forintért – árulták a Big Mac burgereket. A kedvező ajánlattal az amerikai gyorsétterem azt ünnepelte, hogy három évtizeddel ezelőtt jelent meg a Szovjetunióban.