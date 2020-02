Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A számla már egy hete a kukaholdingnál van, viszont a háttérben még megy az alkudozás.","shortLead":"A számla már egy hete a kukaholdingnál van, viszont a háttérben még megy az alkudozás.","id":"20200130_Meg_mindig_nem_fizetett_a_kukaholding_az_FKFnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf6664b-2418-4a6e-8e0f-5c8029339de3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Meg_mindig_nem_fizetett_a_kukaholding_az_FKFnek","timestamp":"2020. január. 30. 19:36","title":"Még mindig nem fizetett a kukaholding az FKF-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6748a86-1f72-4a60-bd95-b3701a68acd0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 82 éves férfit mart meg két megvadult állat.","shortLead":"Egy 82 éves férfit mart meg két megvadult állat.","id":"20200131_Sulyos_kutyatamadas_Nagykanizsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6748a86-1f72-4a60-bd95-b3701a68acd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c775cdba-3e1d-4d7e-a52c-6d9655e9f588","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Sulyos_kutyatamadas_Nagykanizsan","timestamp":"2020. január. 31. 10:43","title":"Súlyos kutyatámadás Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint akár félmilliárd forinttal is tartozhat az ismerőseinek az a férfi, aki két hete eltűnt a budai az erdőkben.","shortLead":"A jelek szerint akár félmilliárd forinttal is tartozhat az ismerőseinek az a férfi, aki két hete eltűnt a budai...","id":"20200130_Szazmilliokkal_loghat_a_baratainak_a_Budapesten_eltunt_tai_chis_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5684e1-5e79-422a-81dd-fa1d7d172669","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Szazmilliokkal_loghat_a_baratainak_a_Budapesten_eltunt_tai_chis_ferfi","timestamp":"2020. január. 30. 17:36","title":"Százmilliókkal tartozhat a barátainak a Budapesten eltűnt tai chis férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d8ecc3-c66f-4332-89b5-48850692d256","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretné, ha az emberek jobban ismernék a vakokat, ezért iskolai foglalkozásokon is részt vesz.","shortLead":"Szeretné, ha az emberek jobban ismernék a vakokat, ezért iskolai foglalkozásokon is részt vesz.","id":"20200130_Soha_nem_latta_meg_egyetlen_alkotasat_sem_a_vak_lufihajtogato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81d8ecc3-c66f-4332-89b5-48850692d256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6c00c1-0dc7-4762-b7ab-18844ffbb509","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Soha_nem_latta_meg_egyetlen_alkotasat_sem_a_vak_lufihajtogato","timestamp":"2020. január. 30. 20:09","title":"A vak lufihajtogató, aki nemzetközi versenyeken is indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c1ebf5-719d-497b-b5f4-7a832cdfb116","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Veszélyben vannak Canberra déli elővárosai.","shortLead":"Veszélyben vannak Canberra déli elővárosai.","id":"20200131_Szuksegallapotot_hirdettek_az_Ausztraliai_fovarosi_teruleten_a_bozottuzek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21c1ebf5-719d-497b-b5f4-7a832cdfb116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620568b8-b7e4-4a08-a937-a976e060a82d","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Szuksegallapotot_hirdettek_az_Ausztraliai_fovarosi_teruleten_a_bozottuzek_miatt","timestamp":"2020. január. 31. 06:38","title":"Szükségállapotot hirdettek az Ausztráliai fővárosi területen a bozóttüzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e66691-d419-431a-802c-ad8206ff61ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság 70 lóerővel erősebb és 7 millió forinttal drágább az M850i-nél. ","shortLead":"Az újdonság 70 lóerővel erősebb és 7 millió forinttal drágább az M850i-nél. ","id":"20200131_hazankban_a_600_loeros_4_ajtos_bmw_m8_gran_coupe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6e66691-d419-431a-802c-ad8206ff61ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70c4b92-0d9c-411f-be4e-75994c4d5993","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_hazankban_a_600_loeros_4_ajtos_bmw_m8_gran_coupe","timestamp":"2020. január. 31. 11:21","title":"Hazánkban a 600 lóerős 4 ajtós BMW M8 Gran Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az influenzajárvány miatt teljes látogatási tilalmat rendeltek el a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikán, illetve részleges látogatási tilalmat léptettek életbe a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán. ","shortLead":"Az influenzajárvány miatt teljes látogatási tilalmat rendeltek el a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti...","id":"20200131_Latogatasi_tilalmat_rendeltek_el_a_Semmelweis_Egyetem_ket_klinikajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8481ed3-e26e-4545-9f6c-24887783efa4","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Latogatasi_tilalmat_rendeltek_el_a_Semmelweis_Egyetem_ket_klinikajan","timestamp":"2020. január. 31. 08:47","title":"Látogatási tilalmat rendeltek el a Semmelweis Egyetem két klinikáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4209c1d5-d31c-4d1e-812b-46a3728a68f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legkelendőbb autók között környezettudatos hibridek és benzinpusztító óriások egyaránt megtalálhatók.","shortLead":"A legkelendőbb autók között környezettudatos hibridek és benzinpusztító óriások egyaránt megtalálhatók.","id":"20200131_toplista_ezek_most_a_vilag_legkedveltebb_autoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4209c1d5-d31c-4d1e-812b-46a3728a68f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac0ccad-e065-4998-8505-44db30d1ac74","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_toplista_ezek_most_a_vilag_legkedveltebb_autoi","timestamp":"2020. január. 31. 06:41","title":"Toplista: ezek most a világ legkedveltebb autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]