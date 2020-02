Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fca7027e-25d4-407e-b130-25d2544a1e31","c_author":"","category":"vilag","description":"Fiatal, hatékony és politikával korábban nem foglalkozó miniszterekből áll a Mihail Misusztyin vezette új orosz kormány. A kabinet két fő feladata a szociális helyzet javítása és az „utódlás hadművelet” levezénylése lesz. De egyszer ők jelenthetik a Putyin-korszak végét is.","shortLead":"Fiatal, hatékony és politikával korábban nem foglalkozó miniszterekből áll a Mihail Misusztyin vezette új orosz...","id":"20200131_Kulonleges_kormanyt_alakitott_az_uj_orosz_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fca7027e-25d4-407e-b130-25d2544a1e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0dafe1-afcf-4786-b7db-6a9f05d81c49","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Kulonleges_kormanyt_alakitott_az_uj_orosz_miniszterelnok","timestamp":"2020. január. 31. 16:26","title":"Putyin ifjú falkája akár őt magát is felfalhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09e0896-ae8d-40ee-bc72-415b201727a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jack Ma 100 millió jüant, mai árfolyamon számolva 4,4 milliárd forintot ajánlott fel az ellenszérum feltalálására.","shortLead":"Jack Ma 100 millió jüant, mai árfolyamon számolva 4,4 milliárd forintot ajánlott fel az ellenszérum feltalálására.","id":"20200130_Kina_leggazdagabbja_is_beszall_a_koronavirus_elleni_harcba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d09e0896-ae8d-40ee-bc72-415b201727a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2149c391-8b90-4b44-9a1f-6985dca382ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Kina_leggazdagabbja_is_beszall_a_koronavirus_elleni_harcba","timestamp":"2020. január. 30. 12:19","title":"Kína leggazdagabb embere is beszáll a koronavírus elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1cd907-d179-47ed-91f4-db619e69df73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200131_Marabu_Feknyuz_Fohajtas_a_NATnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b1cd907-d179-47ed-91f4-db619e69df73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e3e732-a7aa-466a-bad8-da560349e64b","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Marabu_Feknyuz_Fohajtas_a_NATnak","timestamp":"2020. január. 31. 14:32","title":"Marabu Féknyúz: Főhajtás a NAT-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a Mediaworkstől, a kormánypárti médiaholding központi cégétől tesz szert havi körülbelül 350 ezer forint jövedelemre Izer Norbert. A Figyelő kiadóját ugyanis más cégekkel egyetemben beolvasztották.","shortLead":"Már a Mediaworkstől, a kormánypárti médiaholding központi cégétől tesz szert havi körülbelül 350 ezer forint...","id":"20200201_Az_adokert_felelos_allamtitkart_is_bekebelezte_a_fideszes_mediaszorny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c035bd7-afda-4a14-961a-19336f7eed75","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Az_adokert_felelos_allamtitkart_is_bekebelezte_a_fideszes_mediaszorny","timestamp":"2020. február. 01. 09:48","title":"Az adókért felelős államtitkárt is bekebelezte a fideszes médiaszörny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bf9be6-d4f0-46a9-8df3-039cc16c0721","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap elkezdték a Kínából érkező utasok szúrópróbaszerű ellenőrzését, szerdán a vízumról is döntöttek.","shortLead":"Vasárnap elkezdték a Kínából érkező utasok szúrópróbaszerű ellenőrzését, szerdán a vízumról is döntöttek.","id":"20200130_Praga_leallitotta_a_vizumok_kiadasat_kinaiaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9bf9be6-d4f0-46a9-8df3-039cc16c0721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d13ee7-b1d1-481f-babc-6d7a24f9705e","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Praga_leallitotta_a_vizumok_kiadasat_kinaiaknak","timestamp":"2020. január. 30. 17:09","title":"Prága leállította a vízumok kiadását kínaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyergyóditrói polgármester szerint az emberek összekeverik a migráns fogalmát a vendégmunkás fogalmával, ezért szemléletváltásra van szükség Székelyföldön.","shortLead":"A gyergyóditrói polgármester szerint az emberek összekeverik a migráns fogalmát a vendégmunkás fogalmával, ezért...","id":"20200131_sri_lankai_pek_gyergyoditro_kozmedia_migransok_vendegmunkas_szekelyfold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b55939-2ec7-470c-affe-b9a49070412b","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_sri_lankai_pek_gyergyoditro_kozmedia_migransok_vendegmunkas_szekelyfold","timestamp":"2020. január. 31. 14:31","title":"Gyergyóditrói polgármester: A magyar közmédiából a migránsellenesség jön át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d19aa8c7-95c0-484b-8371-29dd12de9c78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A súlyos beteg Wichmann Tamás arról beszélt, hogy olyan kór támadta meg a szervezetét, amely ellen nincs orvosság, gyógymód és remény.","shortLead":"A súlyos beteg Wichmann Tamás arról beszélt, hogy olyan kór támadta meg a szervezetét, amely ellen nincs orvosság...","id":"20200130_Wichmann_Mar_nem_a_gyogyulast_inkabb_a_kinok_veget_varom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d19aa8c7-95c0-484b-8371-29dd12de9c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884d3460-c083-4589-99d7-cd90295b88b5","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Wichmann_Mar_nem_a_gyogyulast_inkabb_a_kinok_veget_varom","timestamp":"2020. január. 30. 18:58","title":"Wichmann: Már nem a gyógyulást, inkább a kínok végét várom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lottóáremelés után a Puttó, a Kenó, a Joker és a Luxor játékok árait is emeli a Szerencsejáték Zrt.\r

","shortLead":"A lottóáremelés után a Puttó, a Kenó, a Joker és a Luxor játékok árait is emeli a Szerencsejáték Zrt.\r

","id":"20200131_Ujabb_aremeles_jon_a_szerencsejatekoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f0285d-6227-4f27-9d01-1e61c70cdca9","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_Ujabb_aremeles_jon_a_szerencsejatekoknal","timestamp":"2020. január. 31. 11:08","title":"Újabb áremelés jön a szerencsejátékoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]