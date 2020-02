Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Jokert valaki telibe trafálta.","shortLead":"A Jokert valaki telibe trafálta.","id":"20200201_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045a10a7-3575-4869-bca5-d3295a5f6ec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","timestamp":"2020. február. 01. 20:31","title":"Íme az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Quentin Tarantino filmjét nem is jelölték. ","shortLead":"Quentin Tarantino filmjét nem is jelölték. ","id":"20200202_Eloskodok_Jojo_nyuszi_WGA_forgatokonyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cec2d4-c154-489c-a3c2-4c40a0d5209c","keywords":null,"link":"/kultura/20200202_Eloskodok_Jojo_nyuszi_WGA_forgatokonyv","timestamp":"2020. február. 02. 15:34","title":"Az Élősködők és a Jojo Nyuszi nyerte a forgatókönyvírók díját egy héttel az Oscar-gála előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5146f9-c193-4589-819f-215cfc1920b9","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Továbbá Szeged, Pécs, a főváros és a Belváros. A rendes és az időközi önkormányzati választások eredményét érdemes a helyén kezelni. ","shortLead":"Továbbá Szeged, Pécs, a főváros és a Belváros. A rendes és az időközi önkormányzati választások eredményét érdemes...","id":"202005_gyor_avalosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b5146f9-c193-4589-819f-215cfc1920b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253031c0-6c37-4b76-8437-fb0fe019bc5f","keywords":null,"link":"/360/202005_gyor_avalosag","timestamp":"2020. február. 01. 13:00","title":"Ceglédi Zoltán: Győr a rideg valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f416d2-7854-4b66-bbf0-8813035df793","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Nem akart színész lenni, de tudta, hogy az lesz. A HVG-nek elmondta azt is, hogyan harcol a kormány kultúrpolitikája és a bulvársajtó módszerei, valamint a klímaváltozás ellen. Portréinterjú Pokorny Liával.","shortLead":"Nem akart színész lenni, de tudta, hogy az lesz. A HVG-nek elmondta azt is, hogyan harcol a kormány kultúrpolitikája és...","id":"202005_pokorny_lia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14f416d2-7854-4b66-bbf0-8813035df793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21e7009-f44e-47c5-9937-0edaa3ab09a9","keywords":null,"link":"/360/202005_pokorny_lia","timestamp":"2020. február. 02. 12:00","title":"Pokorny Lia: „Bátor gyáva” embernek tartom magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb947c16-969f-4496-a240-1b89a2a8be2f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ebben a maximálisan benzingőzős gyárban csak a kis golfautó elektromos, de még az is Mustang formájú. Megnéztük, hogy hol készülnek Shelby 800-1200 lóerős közúti fenevadjai. ","shortLead":"Ebben a maximálisan benzingőzős gyárban csak a kis golfautó elektromos, de még az is Mustang formájú. Megnéztük...","id":"20200201_az_amerikai_izomautok_szulohelye_a_shelby_vegasi_kozpontjaban_jartunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb947c16-969f-4496-a240-1b89a2a8be2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1dfcd70-d556-4723-9dd5-bcb6ef1e2520","keywords":null,"link":"/cegauto/20200201_az_amerikai_izomautok_szulohelye_a_shelby_vegasi_kozpontjaban_jartunk","timestamp":"2020. február. 01. 06:41","title":"Itt születnek az igazi amerikai izomautók: a Shelby vegasi központjában jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c935aac0-d0f7-41ac-b5c2-317145fbd947","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még az sem kizárt, hogy a vonalak végül a belváros alatt egyesüljenek.","shortLead":"Még az sem kizárt, hogy a vonalak végül a belváros alatt egyesüljenek.","id":"20200201_Vitezy_szerint_710_ev_mulva_lehet_M5os_metro_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c935aac0-d0f7-41ac-b5c2-317145fbd947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23e5f63-3af2-484e-97ab-de2deac1dcc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_Vitezy_szerint_710_ev_mulva_lehet_M5os_metro_Budapesten","timestamp":"2020. február. 01. 12:13","title":"Vitézy szerint 7-10 év múlva lehet M5-ös metró Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét új ingatlant vallott be, közte házat, szőlőt, szántót. Úgy törlesztett 35 milliót, hogy közben nőttek megtakarításai.","shortLead":"Hét új ingatlant vallott be, közte házat, szőlőt, szántót. Úgy törlesztett 35 milliót, hogy közben nőttek...","id":"20200201_Lazar_tovabb_erositett_nagytokeskent_vett_egy_kabriot_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff3d663-0059-4397-bfde-0bef19756648","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Lazar_tovabb_erositett_nagytokeskent_vett_egy_kabriot_is","timestamp":"2020. február. 01. 01:02","title":"Lázár tovább erősített nagytőkésként, vett egy kabriót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da65dc1-a8fc-4b6e-bfdc-46e59ec61832","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadót lelőtték a rendőrök. Arról nincs hír, hogy a támadásnak lennének halálos áldozatai. ","shortLead":"A támadót lelőtték a rendőrök. Arról nincs hír, hogy a támadásnak lennének halálos áldozatai. ","id":"20200202_Keseles_London","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4da65dc1-a8fc-4b6e-bfdc-46e59ec61832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c26fad3-5477-4852-a44c-9e2d2700772f","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Keseles_London","timestamp":"2020. február. 02. 16:38","title":"Több embert megkéselt egy férfi Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]