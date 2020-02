Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3514f30-ef6f-4bf6-bc6c-ab7adc22f71e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Február 10-től csak az Air China Pekingbe közlekedő gépével lehet majd Budapestről Kínába jutni.","shortLead":"Február 10-től csak az Air China Pekingbe közlekedő gépével lehet majd Budapestről Kínába jutni.","id":"20200203_Torolte_a_kozvetlen_sanghaji_jaratat_a_Shanghai_Airlines","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3514f30-ef6f-4bf6-bc6c-ab7adc22f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20f8319-61a6-449d-822f-45d6031edd57","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Torolte_a_kozvetlen_sanghaji_jaratat_a_Shanghai_Airlines","timestamp":"2020. február. 03. 15:06","title":"Törölte a közvetlen sanghaji járatát a Shanghai Airlines","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3a45b5-5b8c-4877-8a53-7c3e8dcb6d25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről akar tárgyalni Merkellel.","shortLead":"Erről akar tárgyalni Merkellel.","id":"20200203_Orban_azt_akarja_megtudni_hogy_maradhatna_a_Fidesz_a_Neppartban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc3a45b5-5b8c-4877-8a53-7c3e8dcb6d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8df5877-04a5-4740-b721-951a2beca6fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Orban_azt_akarja_megtudni_hogy_maradhatna_a_Fidesz_a_Neppartban","timestamp":"2020. február. 03. 13:06","title":"Orbán azt akarja megtudni, hogy maradhatna a Fidesz a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 4iG az elmúlt két hónapban agyonnyeri magát a közbeszerzéseken.","shortLead":"A 4iG az elmúlt két hónapban agyonnyeri magát a közbeszerzéseken.","id":"20200203_A_Jaszai_Gellertfele_4iG_fejlesztheti_a_Magyar_Allamkincstar_szamlavezeto_rendszeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce5025e-8c33-4661-a190-afcf664f6965","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_A_Jaszai_Gellertfele_4iG_fejlesztheti_a_Magyar_Allamkincstar_szamlavezeto_rendszeret","timestamp":"2020. február. 03. 11:11","title":"A Jászai Gellért-féle 4iG fejlesztheti a Magyar Államkincstár számlavezető rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9a822e-6033-426e-8767-3f94ca215848","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tarolt az 1917 a BAFTA-n. 