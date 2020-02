Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Kína által hivatalosan elismert szám szerint is több, mint húszezer embert fertőzött meg a koronavírus. Egy nap alatt 64-en haltak meg a koronavírus-járványban Kína helyett Kazahsztánnal játszik a női kéziválogatott. Korábban Észak-Korea válogatottja lépett vissza a selejtezőtől. E-jegyrendszer: a semmire fizethet milliárdokat a BKK. Másfél év telt el azóta, hogy felmondta az elektronikus jegyrendszer szállítói szerződését, ám a Budapesti Közlekedési Központ még a perindításig se jutott el a hálózat kiépítését vállaló Scheidt & Bachmann ellen. Orbán: Ha egy konzervatív vezető hibát követ el, másnap megölik. A magyar miniszterelnök arról beszélt Rómában, hogy ő mennyire szerencsés: nem kell sem koalícióra lépnie senkivel és a magyar "médiaegyensúly" miatt azt mondhat, amit akar. Révész: Hogyan legyünk pártosak? Az amerikai fociban ez egyszerűbb, mint mondjuk Magyarország esetében. Közel másfélmillió esetben jött jól az autósoknak a 60 perces szabály. Egyre többeknek jut eszébe – ha nem vettek autópályamatricát –, hogy egy órán belül még büntetlenül be lehet pótolni a mulasztást. szabály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma 45 éve, hogy kihirdették a KRESZ-t. És önnek mennyire megy a KRESZ? Ezzel a programmal kiderítheti. Ma 45 éve, hogy kihirdették a KRESZ-t. Az újabb születésnap alkalmából egy bárki számára kitölthető online tesztet tett közzé a magyar rendőrség. Tusk: Amíg én vagyok az Európai Néppárt elnöke, a Fidesz nem térhet vissza. Az Európai Néppárt elnöke szerint semmi sem változott Budapesten, így tárgyalni sincs miről.