Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de3e6829-59d8-4fd1-9b88-983e0f3545ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészlegenda 103 éves volt.","shortLead":"A színészlegenda 103 éves volt.","id":"20200206_Meghalt_Kirk_Douglas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de3e6829-59d8-4fd1-9b88-983e0f3545ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0be2005-9988-48b3-a24f-fa8ecc8e2608","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Meghalt_Kirk_Douglas","timestamp":"2020. február. 06. 05:18","title":"Meghalt Kirk Douglas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f15423-9e5c-4719-a43a-5fe09132777a","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Manapság mintha nem találnánk a kikapcsoló gombot magunkon. Állandó feszültségben élünk, holott már néhány, a napirendünkbe könnyedén beépíthető szokással újra átvehetjük az uralmat az életünk felett. Stresszkezelő tippek.","shortLead":"Manapság mintha nem találnánk a kikapcsoló gombot magunkon. Állandó feszültségben élünk, holott már néhány...","id":"sedacurforte_20190419_Hetkoznapi_stresszkezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8f15423-9e5c-4719-a43a-5fe09132777a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cfcf1d-750e-44ee-b70f-872d9445c85c","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190419_Hetkoznapi_stresszkezeles","timestamp":"2020. február. 07. 07:30","title":"Találjuk meg a kikapcsoló gombot! - 5 tipp a stresszkezelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Félrevezetők az uniós adatok a minisztérium szerint, és különben is: a rákos megbetegedések kezeléséhez Magyarországon ma minden adott.","shortLead":"Félrevezetők az uniós adatok a minisztérium szerint, és különben is: a rákos megbetegedések kezeléséhez Magyarországon...","id":"20200206_emmi_rak_rakos_megbetegedes_eurostat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135051a7-4eac-41bf-8629-17d010dd58b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_emmi_rak_rakos_megbetegedes_eurostat","timestamp":"2020. február. 06. 09:03","title":"Emmi: Az emberek hibásak, ha rákosak lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f05b77-2180-4763-ab0c-201e4b221c19","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem szégyelli megtollasodását sem Rogán Antal, sem Lázár János. Miért is tennék, hiszen csak most nőnek fel a módosabb ellenzéki pártvezérekhez, például Gyurcsány Ferenchez, Ungár Péterhez. Az elsíbolt milliárdok úgysem a nyilatkozatra kötelezettekhez kerülnek, ám a kormánytagok bevallott vagyonából is szép toplista kerekedik. \r

","shortLead":"Nem szégyelli megtollasodását sem Rogán Antal, sem Lázár János. Miért is tennék, hiszen csak most nőnek fel a módosabb...","id":"20200206_Porhintes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81f05b77-2180-4763-ab0c-201e4b221c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6960e58-988c-47ea-af8a-78902c845055","keywords":null,"link":"/360/20200206_Porhintes","timestamp":"2020. február. 06. 07:01","title":"Orbán Viktor hagyja, hogy papíron csak a negyedik leggazdagabb kormánytag legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bf0340-45d7-4505-a5db-e3e12b37886f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A versenyt eredetileg ezen a hétvégén rendezték volna, kedden még csak egy héttel elhalasztotta a hazai szövetség.","shortLead":"A versenyt eredetileg ezen a hétvégén rendezték volna, kedden még csak egy héttel elhalasztotta a hazai szövetség.","id":"20200207_Torolni_kellett_az_elso_felnott_nemzetkozi_alpesi_siversenyt_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3bf0340-45d7-4505-a5db-e3e12b37886f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd58f2bb-22b4-4734-96b1-a5e90a38535a","keywords":null,"link":"/sport/20200207_Torolni_kellett_az_elso_felnott_nemzetkozi_alpesi_siversenyt_Magyarorszagon","timestamp":"2020. február. 07. 20:24","title":"Törölni kellett az első felnőtt nemzetközi alpesi síversenyt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2303474-87ad-401a-9ffe-83e9dc4417ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közös közleményt adott ki három önkormányzat. ","shortLead":"Közös közleményt adott ki három önkormányzat. ","id":"20200206_Nem_indulhat_a_Kapisztran_terrol_a_Kitores_tura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2303474-87ad-401a-9ffe-83e9dc4417ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0003b715-4548-4f6c-8082-16d7aa69a293","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Nem_indulhat_a_Kapisztran_terrol_a_Kitores_tura","timestamp":"2020. február. 06. 12:45","title":"Nem indulhat a Kapisztrán térről a Kitörés túra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32dbf2-2647-438c-b163-24de46b3db10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 23 éves sofőrt őrizetbe vettek a Fejér megyei rendőrök, szinte semmi nem volt rendben vele.","shortLead":"Egy 23 éves sofőrt őrizetbe vettek a Fejér megyei rendőrök, szinte semmi nem volt rendben vele.","id":"20200206_Fek_nelkuli_autoval_kaptak_el_egy_sofort_de_messze_nem_csak_ez_volt_vele_a_gond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa32dbf2-2647-438c-b163-24de46b3db10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fccfd20-b2a1-4dc9-91f1-498226585315","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_Fek_nelkuli_autoval_kaptak_el_egy_sofort_de_messze_nem_csak_ez_volt_vele_a_gond","timestamp":"2020. február. 06. 10:59","title":"Fék nélküli kocsival kaptak el egy autóst, ráadásul még tetézte a bajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53eeea90-a1de-448a-9870-29a6ded573c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán játékgyártó, a Nintendo is megsínyli a koronavírus okozta (elsősorban gazdasági) gondokat. A videojátékos cégnél a Switch konzolok kapcsán tapasztalható probléma.","shortLead":"A japán játékgyártó, a Nintendo is megsínyli a koronavírus okozta (elsősorban gazdasági) gondokat. A videojátékos...","id":"20200206_nintendo_switch_japan_kezi_konzol_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53eeea90-a1de-448a-9870-29a6ded573c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63111be-9de7-4fa6-8db8-c0d5175d11de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_nintendo_switch_japan_kezi_konzol_koronavirus","timestamp":"2020. február. 06. 13:03","title":"Már a Nintendónál is gondok vannak a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]