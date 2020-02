Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavalyi év negyedik negyedévében folytatódott a dízelek hanyatlása az uniós újautó-piacon, miközben az elektromos autók egyre komolyabb eladásokat generálnak.","shortLead":"A tavalyi év negyedik negyedévében folytatódott a dízelek hanyatlása az uniós újautó-piacon, miközben az elektromos...","id":"20200206_81_szazalekkal_nottek_az_elektromos_autok_eladasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c12b83-c1c6-4596-8e74-7e42a14734ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_81_szazalekkal_nottek_az_elektromos_autok_eladasai","timestamp":"2020. február. 06. 10:26","title":"81 százalékkal nőttek az elektromos autók eladásai Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tilos közvetlenül kiskorúaknak hirdetni a gumivitamint.","shortLead":"Tilos közvetlenül kiskorúaknak hirdetni a gumivitamint.","id":"20200207_beres_gyogyszergyar_gvh_gumivitamin_gyerekeknek_szolo_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4c1dfb-f24a-49e5-8afe-bac89a713a89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_beres_gyogyszergyar_gvh_gumivitamin_gyerekeknek_szolo_reklam","timestamp":"2020. február. 07. 10:56","title":"Gyerekeknek reklámozott a Béres, megbüntették miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29a55c7-6f3d-49c9-ba40-f113c47ff943","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az erős szélben elszakadtak a tartókötelek, a hajó végül egy sziklán állt meg.","shortLead":"Az erős szélben elszakadtak a tartókötelek, a hajó végül egy sziklán állt meg.","id":"20200206_Elszabadult_egy_tanker_a_spliti_kikotoben__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c29a55c7-6f3d-49c9-ba40-f113c47ff943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802ee458-6b13-4d2f-8354-b5850eec103b","keywords":null,"link":"/kkv/20200206_Elszabadult_egy_tanker_a_spliti_kikotoben__video","timestamp":"2020. február. 06. 18:51","title":"Elszabadult egy tanker a spliti kikötőben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6aa3b2-dd1f-4bee-b9e1-02a8ab398ac7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb koronavírussal fertőzött embert találtak Bajorországban, a nő férje is a Webasto nevű autóbeszállítónál dolgozik.","shortLead":"Újabb koronavírussal fertőzött embert találtak Bajorországban, a nő férje is a Webasto nevű autóbeszállítónál dolgozik.","id":"20200206_Emelkedett_a_koronavirussal_fertozottek_szama_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b6aa3b2-dd1f-4bee-b9e1-02a8ab398ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1a6277-e797-4654-856d-52809564ca82","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Emelkedett_a_koronavirussal_fertozottek_szama_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 06. 17:12","title":"Már 13 koronavírus-fertőzött van Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf68bab-05c9-4468-81a6-32e798bd155d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lapot eddig vezető Ballai Attila helyére Toót-Holló Tamás, az MTI korábbi főszerkesztője érkezik. 