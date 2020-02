Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok magyar úszónőt legyőzte Kathleen Baker 200 méter vegyesen Nizzában.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok magyar úszónőt legyőzte Kathleen Baker 200 méter vegyesen Nizzában.","id":"20200207_Eselye_sem_volt_Hosszu_Katinkanak_amerikai_rivalisa_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663a3a70-93f0-4ed9-a1a6-5904f045b753","keywords":null,"link":"/sport/20200207_Eselye_sem_volt_Hosszu_Katinkanak_amerikai_rivalisa_ellen","timestamp":"2020. február. 07. 20:55","title":"Esélye sem volt Hosszú Katinkának amerikai riválisa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először pillanthatja meg a Nap sarkvidékeit a floridai Cape Canaveralból helyi idő szerint ma este induló napszonda, a Solar Orbiter. SolO egyúttal az eddigi legrészletesebben vizsgálja majd a napkitöréseket.","shortLead":"Először pillanthatja meg a Nap sarkvidékeit a floridai Cape Canaveralból helyi idő szerint ma este induló napszonda...","id":"20200209_Ma_este_indul_utjara_SolO_a_napszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de06d746-fa0e-4995-b38e-1c5683c017fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Ma_este_indul_utjara_SolO_a_napszonda","timestamp":"2020. február. 09. 16:01","title":"Ma este indul útjára SolO, a napszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2208d303-62a8-4191-8f1c-54c05bb08ac5","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Budapesten is az engedélye nélkül rendeztek kiállítást a rejtőzködő utcai művész alkotásaiból, pedig Banksy immár két évtizede az egyik legkeresettebb világsztár a műkincspiacon. Művei dollármilliókért kelnek el az aukciókon, de emellett jól menő ajándékboltja és szállodája is van. ","shortLead":"Budapesten is az engedélye nélkül rendeztek kiállítást a rejtőzködő utcai művész alkotásaiból, pedig Banksy immár két...","id":"202006__banksy__falra_fujva__majmok_aparlamentben__ismert_ismeretlen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2208d303-62a8-4191-8f1c-54c05bb08ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0841e48-f0f5-46b3-a7c9-4773ac0b5e31","keywords":null,"link":"/360/202006__banksy__falra_fujva__majmok_aparlamentben__ismert_ismeretlen","timestamp":"2020. február. 09. 16:00","title":"A titokzatos Banksy ismeretlenül is áldás a műkereskedők számára ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81fafad-ba02-456b-a56f-b04652c03272","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ellene lefolytatott alkotmányos felelősségre vonási eljárás két kulcsfontosságú tanúját is elbocsátotta állásából Donald Trump amerikai elnök, nyilvánvaló bosszúhadjáratot indítva, alig két nappal azután, hogy a szenátus rövid úton felmentette őt a vádak alól.","shortLead":"Az ellene lefolytatott alkotmányos felelősségre vonási eljárás két kulcsfontosságú tanúját is elbocsátotta állásából...","id":"20200208_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c81fafad-ba02-456b-a56f-b04652c03272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0524b26-e020-4557-987b-60db8e631f71","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_","timestamp":"2020. február. 08. 09:23","title":"Trump visszavág és elbocsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982d432a-70bc-4f99-a63e-eba67537c120","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az NDK kisautó egészen a rendszerváltás korába repítheti vissza új tulajdonosát. ","shortLead":"Az NDK kisautó egészen a rendszerváltás korába repítheti vissza új tulajdonosát. ","id":"20200209_2_millio_forintot_kernek_ezert_a_tiszafuredi_szep_kis_trabantert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=982d432a-70bc-4f99-a63e-eba67537c120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c41674-ba7c-4c63-ad83-c21a7db5269d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200209_2_millio_forintot_kernek_ezert_a_tiszafuredi_szep_kis_trabantert","timestamp":"2020. február. 09. 06:41","title":"2 millió forintot kérnek ezért a szép kis tiszafüredi Trabantért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nyertes vadászok összesen hatvan elefántot ejthetnek el az országban. ","shortLead":"A nyertes vadászok összesen hatvan elefántot ejthetnek el az országban. ","id":"20200207_Elefantvadaszat_arveres_Botswana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8a5a19-94e5-45f0-b194-a7e8840192ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200207_Elefantvadaszat_arveres_Botswana","timestamp":"2020. február. 07. 21:10","title":"Elefántvadászati engedélyeket árvereztek el Botswanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b818459e-1290-451f-92fb-f7f301c122b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy moszkvai esküdtszék felmentett a gyilkosság vádja alól egy férfit, aki homofób sértéseket ismételgetve halálra szúrt egy férfit az orosz főváros egyik pályaudvara mellett.","shortLead":"Egy moszkvai esküdtszék felmentett a gyilkosság vádja alól egy férfit, aki homofób sértéseket ismételgetve halálra...","id":"Oroszorszagban_Oroszorszagban_csak_sulyos_testi_sertes_egy_meleg_megolese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b818459e-1290-451f-92fb-f7f301c122b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ef481f-c2a8-447a-b83b-95dffafaee43","keywords":null,"link":"/elet/Oroszorszagban_Oroszorszagban_csak_sulyos_testi_sertes_egy_meleg_megolese","timestamp":"2020. február. 08. 10:20","title":"Oroszországban csak súlyos testi sértés egy meleg megölése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ff1814-e014-4d53-8c20-bb3847d47a85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ látott napvilágot a Samsung jövő héten érkező csúcsmobiljáról, emellett pedig két hivatalos plakát is kikerült az internetre.","shortLead":"Újabb információ látott napvilágot a Samsung jövő héten érkező csúcsmobiljáról, emellett pedig két hivatalos plakát is...","id":"20200207_samsung_galaxy_s20_ultra_45w_gyorstolto_kiszivargott_informacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80ff1814-e014-4d53-8c20-bb3847d47a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6147ccd6-6173-4e37-8a39-a5a742f9472c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_samsung_galaxy_s20_ultra_45w_gyorstolto_kiszivargott_informacio","timestamp":"2020. február. 07. 18:09","title":"Megkaphatja a 45W-os gyorstöltőt a Galaxy S20 legerősebb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]