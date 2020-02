Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9494fdb-cd7d-4a07-9d76-33fb0218ba83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amennyiben beüt a krach, úgy az MNB egyből elengedné a forintot, főleg, ha egy másik célját kellene cserébe feláldoznia – mondta Zsiday Viktor befektetési szakember a G7 Podcast Live harmadik eseményén.","shortLead":"Amennyiben beüt a krach, úgy az MNB egyből elengedné a forintot, főleg, ha egy másik célját kellene cserébe feláldoznia...","id":"20200210_Zsiday_az_MNB_problema_nelkul_elengedne_a_forintot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9494fdb-cd7d-4a07-9d76-33fb0218ba83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff27935-1926-46ad-b22f-705ab6e9c5a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_Zsiday_az_MNB_problema_nelkul_elengedne_a_forintot","timestamp":"2020. február. 10. 11:14","title":"Zsiday: Az MNB probléma nélkül elengedné a forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben a lakosság kezében levő állampapír-állomány nő, addig nem csökken a készpénzben tarott megtakarításuk.","shortLead":"Miközben a lakosság kezében levő állampapír-állomány nő, addig nem csökken a készpénzben tarott megtakarításuk.","id":"20200210_Veszi_a_lakossag_a_szuperallampapirt_de_nem_ugy_ahogy_az_allam_szeretne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bede0422-6c03-468f-9245-b2b0d37a56cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_Veszi_a_lakossag_a_szuperallampapirt_de_nem_ugy_ahogy_az_allam_szeretne","timestamp":"2020. február. 10. 12:50","title":"Veszi a lakosság a szuperállampapírt, de nem úgy, ahogy az állam szeretné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"P. Szűcs Julianna képzőművészeti szakíró Nagytotál című kiadványában a fontos, gyönyörködtető, vagy éppenséggel vitatható köztéri, építészeti műveket mutatja be. Nem vitatja a művészi kvalitást, ha van, a tárgyat és a szándékot annál inkább. ","shortLead":"P. Szűcs Julianna képzőművészeti szakíró Nagytotál című kiadványában a fontos, gyönyörködtető, vagy éppenséggel...","id":"202006_konyv__barbarok_kora_p_szucs_julianna_nagytotal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff477f7-77fa-4136-a7af-cb1e4421ecbe","keywords":null,"link":"/360/202006_konyv__barbarok_kora_p_szucs_julianna_nagytotal","timestamp":"2020. február. 10. 10:00","title":"P. Szűcs: A szakralizált nacionalista emlékműveké lesz a jövő, ha nem vigyázunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Didier Gailhaguet a szexuális zaklatással vádolt Gilles Beyer műkorcsolyaedző körüli botrányba bukott bele.\r

","shortLead":"Didier Gailhaguet a szexuális zaklatással vádolt Gilles Beyer műkorcsolyaedző körüli botrányba bukott bele.\r

","id":"20200209_Lemondott_az_elnok_a_szexualis_eroszakkal_vadolt_francia_mukorcsolyaedzo_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6bcb173-dedf-4642-9f34-316846c965cd","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Lemondott_az_elnok_a_szexualis_eroszakkal_vadolt_francia_mukorcsolyaedzo_miatt","timestamp":"2020. február. 09. 09:45","title":"Lemondott az elnök a szexuális erőszakkal vádolt francia műkorcsolyaedző miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1405597b-ad3e-4ac0-a473-a740303231fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség végzett a thaiföldi fegyveres ámokfutóval, aki összeveszett a főnökével, és utána aki húsz embert ölt meg, negyvenkét továbbit pedig megsebesített.","shortLead":"A rendőrség végzett a thaiföldi fegyveres ámokfutóval, aki összeveszett a főnökével, és utána aki húsz embert ölt meg...","id":"20200209_Vegeztek_az_amokfuto_thaifoldi_katonaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1405597b-ad3e-4ac0-a473-a740303231fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5c24ba-925a-43d0-b71a-be2fd76d327b","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Vegeztek_az_amokfuto_thaifoldi_katonaval","timestamp":"2020. február. 09. 07:35","title":"Végeztek az ámokfutó thaiföldi katonával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a035f2e9-bfb6-43c9-92c5-b03e65bb3714","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmi pillanat ez, a legjobb film és a legjobb nemzetközi film kategóriában is nyert Pong Dzsunho filmje, az Élősködők. Az ír üres kézzel távozott, Oscart nyert Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger és Laura Dern is. Ez volt a 92. Oscar-gála percről percre tudósítása. ","shortLead":"Történelmi pillanat ez, a legjobb film és a legjobb nemzetközi film kategóriában is nyert Pong Dzsunho filmje...","id":"20200210_Oscar_dij_gala_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a035f2e9-bfb6-43c9-92c5-b03e65bb3714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6126d59-32d4-45ee-bf32-19b9490ea3ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Oscar_dij_gala_percrol_percre","timestamp":"2020. február. 10. 00:20","title":"Tarolt az Élősködők, hoppon maradt Az ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa tavaly novemberben cserélt gazdát, de az csak most derült ki, hogyan.","shortLead":"A tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa tavaly novemberben cserélt gazdát, de az csak most derült ki, hogyan.","id":"20200210_tiborcz_istvan_bdpst_zrt_tarcali_andrassy_rezidencia_wine_spa_hitel_bankhitel_szalloda_hotel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcebdc2-33d6-4cc3-ac47-e44285caaa7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_tiborcz_istvan_bdpst_zrt_tarcali_andrassy_rezidencia_wine_spa_hitel_bankhitel_szalloda_hotel","timestamp":"2020. február. 10. 07:42","title":"Tiborcz István jókora hitelből vette meg Mészáros Lőrinc luxusszállóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fcea2d-5f31-4d8a-bce3-723e652e8a35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A család is befér csomagokkal együtt, de ha kell, akkor szupersporkocsikat szégyenít meg ez a négykarikás szörnyeteg.","shortLead":"A család is befér csomagokkal együtt, de ha kell, akkor szupersporkocsikat szégyenít meg ez a négykarikás szörnyeteg.","id":"20200210_700_loeros_kombikent_tamad_a_legujabb_audi_rs6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95fcea2d-5f31-4d8a-bce3-723e652e8a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ab7014-682a-439e-bc5a-445efa5811b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_700_loeros_kombikent_tamad_a_legujabb_audi_rs6","timestamp":"2020. február. 10. 07:59","title":"700 lóerős kombiként támad a legújabb Audi RS6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]