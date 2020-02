Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f9210e1-edd4-4f48-b1e3-4a5104e14182","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezreket kellett kitelepíteni áradásveszély miatt, több, mint 80 ezer háztartás maradt ideiglenesen áram nélkül. Az állam katasztrófavédelmi hatóságához szerda óta több mint 3300 segélyhívás futott be.\r

","shortLead":"Ezreket kellett kitelepíteni áradásveszély miatt, több, mint 80 ezer háztartás maradt ideiglenesen áram nélkül...","id":"20200209_A_viharos_esozes_es_orkan_ereju_szel_is_gondot_okoz_Ausztraliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f9210e1-edd4-4f48-b1e3-4a5104e14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d58ecb0-57f9-4afb-b621-f1610310c64f","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_A_viharos_esozes_es_orkan_ereju_szel_is_gondot_okoz_Ausztraliaban","timestamp":"2020. február. 09. 14:11","title":"A viharos esőzés és orkán erejű szél is gondot okoz Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5cdd82-da9a-413d-9502-9bd1cab90d9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak élőlények, melyek extrém körülmények között is remekül boldogulnak, és akkor sem esik bajuk, ha rengeteg sugárzás éri őket.","shortLead":"Vannak élőlények, melyek extrém körülmények között is remekül boldogulnak, és akkor sem esik bajuk, ha rengeteg...","id":"20200210_radioaktiv_sugarzas_gomba_csernobili_atomeromu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e5cdd82-da9a-413d-9502-9bd1cab90d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053041f3-11f2-4ba9-8349-71f65e5ddeb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_radioaktiv_sugarzas_gomba_csernobili_atomeromu","timestamp":"2020. február. 10. 12:03","title":"Sugárzásevő gombákat találtak a csernobili atomerőmű falain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Amennyiben megigényeljük a lehetőséget, havonta két alkalommal, összesen 150 ezer forint értékben ingyenesen vehetünk fel készpénzt bankjegykiadó automatából. Ám adódhat olyan helyzet, amikor mégis díjat számláz fel a bank. Ezt sokan észre sem veszik, hiszen úgy gondolják, belül vannak az ingyenes kereten, ez pedig éves szinten akár tízezer forint plusz kiadást is jelenthet. ","shortLead":"Amennyiben megigényeljük a lehetőséget, havonta két alkalommal, összesen 150 ezer forint értékben ingyenesen vehetünk...","id":"20200210_ingyenes_keszpenzfelvetel_bankolas_bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4746202-34fa-4327-8269-d391a18c3e1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_ingyenes_keszpenzfelvetel_bankolas_bank","timestamp":"2020. február. 10. 09:58","title":"9 ok, ami miatt elbukhatjuk a havi 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tavalyi prágai maraton résztvevői 70 százalékánál találtak szív- és veseproblémát a célba érkezés után cseh kutatók.","shortLead":"A tavalyi prágai maraton résztvevői 70 százalékánál találtak szív- és veseproblémát a célba érkezés után cseh kutatók.","id":"20200208_maraton_futas_szivproblema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a8c807-7c30-4336-a612-fd4b93d28512","keywords":null,"link":"/tudomany/20200208_maraton_futas_szivproblema","timestamp":"2020. február. 08. 20:03","title":"A maraton után a futók 70 százalékánál találtak szívproblémát cseh kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1fa88f9-de9f-44f3-b9dd-21060c85685d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A cseh főváros Washingtonhoz és Vilniushoz hasonlóan üzent Putyinnak.","shortLead":"A cseh főváros Washingtonhoz és Vilniushoz hasonlóan üzent Putyinnak.","id":"20200208_Lelott_orosz_ellenzekirol_nevezik_el_az_orosz_nagykovetseg_elotti_teret_Pragaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1fa88f9-de9f-44f3-b9dd-21060c85685d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651c4b61-1ae2-4912-9a42-e3063ae35f3a","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Lelott_orosz_ellenzekirol_nevezik_el_az_orosz_nagykovetseg_elotti_teret_Pragaban","timestamp":"2020. február. 08. 18:47","title":"Lelőtt orosz ellenzékiről nevezik el az orosz nagykövetség előtti teret Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elemzők közel öt százalékos drágulásra számítanak.\r

","shortLead":"Az elemzők közel öt százalékos drágulásra számítanak.\r

","id":"20200210_A_koronavirus_az_inflaciot_is_befolyasolta_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49b1bdf-6c21-4228-bbcf-4a8a1c1490da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_A_koronavirus_az_inflaciot_is_befolyasolta_Kinaban","timestamp":"2020. február. 10. 06:41","title":"A koronavírus az inflációt is befolyásolta Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51594d00-048a-4358-9101-6696fd5494ec","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"13 kérdés segít a megközelítésben.","shortLead":"13 kérdés segít a megközelítésben.","id":"20200209_Miert_almodtam_ezt_Ez_az_almok_szerepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51594d00-048a-4358-9101-6696fd5494ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aff87d1-1f49-45e3-b901-094d8de5ab5e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200209_Miert_almodtam_ezt_Ez_az_almok_szerepe","timestamp":"2020. február. 09. 20:15","title":"Miért álmodtam ezt? Ez az álmok szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa tavaly novemberben cserélt gazdát, de az csak most derült ki, hogyan.","shortLead":"A tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa tavaly novemberben cserélt gazdát, de az csak most derült ki, hogyan.","id":"20200210_tiborcz_istvan_bdpst_zrt_tarcali_andrassy_rezidencia_wine_spa_hitel_bankhitel_szalloda_hotel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcebdc2-33d6-4cc3-ac47-e44285caaa7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_tiborcz_istvan_bdpst_zrt_tarcali_andrassy_rezidencia_wine_spa_hitel_bankhitel_szalloda_hotel","timestamp":"2020. február. 10. 07:42","title":"Tiborcz István jókora hitelből vette meg Mészáros Lőrinc luxusszállóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]