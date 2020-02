Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közbenjáró szentmisét a magyar egyetemekért is tartják.","shortLead":"A közbenjáró szentmisét a magyar egyetemekért is tartják.","id":"20200212_Miset_tartanak_az_oktatasert_es_az_Akademiaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e630f5-7f0b-4c7b-870c-ce121f467869","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Miset_tartanak_az_oktatasert_es_az_Akademiaert","timestamp":"2020. február. 12. 08:38","title":"Misét tartanak az oktatásért és az Akadémiáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a7f458-7fee-400e-9e99-edec06c84e20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három évre küldték volna börtönbe Viktor Szviridovot, de ő ehelyett főbe lőtte magát.","shortLead":"Három évre küldték volna börtönbe Viktor Szviridovot, de ő ehelyett főbe lőtte magát.","id":"20200212_A_birosagon_lett_ongyilkos_egy_orosz_bortonparancsnok_amikor_eliteltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91a7f458-7fee-400e-9e99-edec06c84e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf43d3bf-4b8a-4e95-a68e-9aaf96b68743","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_A_birosagon_lett_ongyilkos_egy_orosz_bortonparancsnok_amikor_eliteltek","timestamp":"2020. február. 12. 12:50","title":"A bíróságon lett öngyilkos egy orosz börtönparancsnok, amikor elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2829aab-a5d9-4eff-b95e-4f6032f05a71","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női vízilabda-válogatott egyik ellenfele még nem ismert.","shortLead":"A magyar női vízilabda-válogatott egyik ellenfele még nem ismert.","id":"20200211_koronavirus_vizilabda_olimpiai_kvalifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2829aab-a5d9-4eff-b95e-4f6032f05a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39495a46-0151-4140-99b1-0eaf811a5f58","keywords":null,"link":"/sport/20200211_koronavirus_vizilabda_olimpiai_kvalifikacio","timestamp":"2020. február. 11. 18:16","title":"A magyar pólósok olimpiai selejtezőjébe is beleszól a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a következő napokra sem tartogat semmi jót az időjárás.","shortLead":"És a következő napokra sem tartogat semmi jót az időjárás.","id":"20200211_idojaras_elorejelzes_februar_11","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bfca1c-2d89-4b19-b559-ad05a7fcbbf1","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_idojaras_elorejelzes_februar_11","timestamp":"2020. február. 11. 06:15","title":"Ma is marad a szeles, viharos idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8b8fc3-583f-43d9-8d15-c60240c93bed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bionikus szívet fejlesztettek ki kardiológiai eszközök, többek között mesterséges szívbillentyűk tesztelésére a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói.","shortLead":"Bionikus szívet fejlesztettek ki kardiológiai eszközök, többek között mesterséges szívbillentyűk tesztelésére...","id":"20200211_bionikus_sziv_mesterseges_szivbillentyuk_tesztelese_mit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f8b8fc3-583f-43d9-8d15-c60240c93bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4223f6-0cda-4288-a29d-c0ddc994e5ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_bionikus_sziv_mesterseges_szivbillentyuk_tesztelese_mit","timestamp":"2020. február. 11. 17:03","title":"A mérnökök által létrehozott robotszív úgy ver, mint az élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104bd963-def0-406c-8248-e09031e460e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiánypótló érzékenyítő YouTube-csatornával jelentkezett Fekete Ádám rendező, színész, író és dramaturg. A Tajgetosz Show megtanít minket arra, hogy ha már a nehézségeinkről beszélni nem tudunk, legalább nevessünk rajtuk. ","shortLead":"Hiánypótló érzékenyítő YouTube-csatornával jelentkezett Fekete Ádám rendező, színész, író és dramaturg. A Tajgetosz...","id":"20200212_Kinunkban_nevetunk_a_testi_fogyatekossagon__elindult_a_Tajgetosz_Show","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=104bd963-def0-406c-8248-e09031e460e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83cebf1-1f1a-48d4-85d2-b969fc07ca76","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Kinunkban_nevetunk_a_testi_fogyatekossagon__elindult_a_Tajgetosz_Show","timestamp":"2020. február. 12. 11:55","title":"Kínunkban nevetünk a testi fogyatékosságon - elindult a Tajgetosz Show","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68e858b-ff87-4281-9700-944331024489","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ujjal letapogatható utcanévtáblákat szerelnek fel a gyengénlátók kedvéért az északnémet Wedel városában. Akiknek annyi látásuk megmaradt, hogy észreveszik az oszlopokat, azok kitapogathatják a betűket az élénkkék színű táblácskákon. ","shortLead":"Ujjal letapogatható utcanévtáblákat szerelnek fel a gyengénlátók kedvéért az északnémet Wedel városában. Akiknek annyi...","id":"202006_tapinthato_utcatabla_kiemelkedo_otlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c68e858b-ff87-4281-9700-944331024489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59432f08-49ad-4412-9240-e2faee0ce90d","keywords":null,"link":"/360/202006_tapinthato_utcatabla_kiemelkedo_otlet","timestamp":"2020. február. 12. 10:00","title":"Kiemelkedő ötlet: újfajta utcai táblákat vezetnek be egy német kisvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d86ffec-6d5d-4b90-ba17-77d62a6485cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak a tucatnyi autónak, amit évente el kell adni, illik megadni a körítést. ","shortLead":"Annak a tucatnyi autónak, amit évente el kell adni, illik megadni a körítést. ","id":"20200211_Pont_olyan_egy_Bugattiszalon_Parizsban_amilyennek_elkepzeli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d86ffec-6d5d-4b90-ba17-77d62a6485cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b065143-573a-4ecc-b19e-3d1c81ba50c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Pont_olyan_egy_Bugattiszalon_Parizsban_amilyennek_elkepzeli","timestamp":"2020. február. 12. 12:10","title":"Pont olyan egy Bugatti-szalon Párizsban, mint amilyennek elképzeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]