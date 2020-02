Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7753e4d4-0084-49e2-9389-cf9ba01e9b1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a termékek alumíniumdobozai és PET-palackjai lettek idéntől könnyebbek, a cég a raklapfóliák kiváltását is megkezdte.","shortLead":"Nemcsak a termékek alumíniumdobozai és PET-palackjai lettek idéntől könnyebbek, a cég a raklapfóliák kiváltását is...","id":"20200213_Konnyebbek_lettek_a_CocaCola_termekek_aluminium_dobozai_es_PETpalackjai_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7753e4d4-0084-49e2-9389-cf9ba01e9b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c8f57b-ae8d-40d3-b4c1-9b2d462b0d03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Konnyebbek_lettek_a_CocaCola_termekek_aluminium_dobozai_es_PETpalackjai_is","timestamp":"2020. február. 13. 11:33","title":"Könnyebbek lettek a Coca-Cola termékek alumíniumdobozai és PET-palackjai is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hiába nincs közvetlen tapasztalata a fiataloknak Gyurcsány Ferenc kormányzásáról, semmivel sem tartják szimpatikusabbnak azoknál, akik felnőttek voltak akkoriban. Az előző választáson egyesek szerint még lett volna esély kikerülni, a mostani támogatottsága mellett aligha. De levetheti magáról Gyurcsány valaha a stigmát? ","shortLead":"Hiába nincs közvetlen tapasztalata a fiataloknak Gyurcsány Ferenc kormányzásáról, semmivel sem tartják...","id":"20200212_gyurcsany_2022_valasztas_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ff18f2-2120-43a1-980e-ac35c01ee72b","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_gyurcsany_2022_valasztas_ellenzek","timestamp":"2020. február. 12. 14:00","title":"Lehet-e választást nyerni Gyurcsánnyal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a034cff2-b35a-454f-8bdf-8c07cdc66e7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Iain Lindsay szeptemberben vonul vissza a diplomáciai szolgálattól.","shortLead":"Iain Lindsay szeptemberben vonul vissza a diplomáciai szolgálattól.","id":"20200213_Igazabol_szerelem_brit_nagykovet_iain_lindsay","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a034cff2-b35a-454f-8bdf-8c07cdc66e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4221bf63-d1a8-41c0-b289-a6f46faf92e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Igazabol_szerelem_brit_nagykovet_iain_lindsay","timestamp":"2020. február. 13. 17:15","title":"Igazából szerelem: meghatóan búcsúzik Magyarországtól a brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e19372-e5df-4f9e-8986-5b25f6557e06","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság újra kimondta, hogy meg lehet különböztetni a választásokon a hazai lakcímmel rendelkező és nem rendelkező szavazókat. Ezúttal az európai parlamenti (EP) választásra vonatkozott a panasz.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság újra kimondta, hogy meg lehet különböztetni a választásokon a hazai lakcímmel rendelkező és nem...","id":"20200213_ab_ep_valasztas_szavazas_levelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e19372-e5df-4f9e-8986-5b25f6557e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e01ed99-b784-431c-a2bc-9fa4e95dae47","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_ab_ep_valasztas_szavazas_levelben","timestamp":"2020. február. 13. 17:38","title":"Ab: Az EP-választásnál is rendben van, hogy nem minden külföldön lévő szavazhat levélben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3543d908-2a81-4508-9ec7-59bf96fdf313","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi A8 legsportosabb változatának hazai alapára meghaladja a 40 millió forintot. ","shortLead":"Az Audi A8 legsportosabb változatának hazai alapára meghaladja a 40 millió forintot. ","id":"20200212_kicsit_hibrid_nagyon_biturbo_magyarorszagon_az_571_loeros_uj_audi_s8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3543d908-2a81-4508-9ec7-59bf96fdf313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fac8eb3-b46d-47cd-9dc4-49c6b69fe672","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_kicsit_hibrid_nagyon_biturbo_magyarorszagon_az_571_loeros_uj_audi_s8","timestamp":"2020. február. 12. 07:59","title":"Kicsit hibrid, nagyon biturbó V8: Magyarországon az 571 lóerős új Audi S8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mobile World Congresst szervező GSMA állítólag azért lobbizik a spanyol kormánynál, hogy hirdessék ki az egészségügyi vészhelyzetet, így ugyanis veszteség nélkül tudják lefújni a rendezvényt.","shortLead":"A Mobile World Congresst szervező GSMA állítólag azért lobbizik a spanyol kormánynál, hogy hirdessék ki az egészségügyi...","id":"20200212_barcelona_mobile_world_congress_mwc_2020_gsma_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eeb1829-814d-4bf4-8a59-22d9cf90e658","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_barcelona_mobile_world_congress_mwc_2020_gsma_koronavirus","timestamp":"2020. február. 12. 16:20","title":"Barcelonán múlhat, hogy megtartják-e az idei MWC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69caa2f8-65da-43cf-abd5-4a64b54507c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem készít több telefont az Android alapjait lerakó Andy Rubin nagy reményekkel útjára indított új cége. Az Essential második készüléke olyan szinten érdektelenségbe fulladt, hogy inkább bezárják a boltot.","shortLead":"Nem készít több telefont az Android alapjait lerakó Andy Rubin nagy reményekkel útjára indított új cége. Az Essential...","id":"20200213_andy_rubin_essential_phone_project_gem_playground_global","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69caa2f8-65da-43cf-abd5-4a64b54507c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02312e0-419d-433c-a551-10444ebfdef6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_andy_rubin_essential_phone_project_gem_playground_global","timestamp":"2020. február. 13. 15:03","title":"Nem lesz több telefon: lehúzza a rolót az Android atyjának cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401a12e8-80fb-4a19-9fd1-2d02f696735d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kingdom Come: Deliverance egy izgalmas, nyitott világú szerepjáték, melyben a magyarok is feltűnnek. A 2018-ban debütált videojátékot most ingyen megszerezhetjük.","shortLead":"A Kingdom Come: Deliverance egy izgalmas, nyitott világú szerepjáték, melyben a magyarok is feltűnnek. A 2018-ban...","id":"20200213_kingdom_come_deliverance_epic_games_store_ingyenjatek_szerepjatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=401a12e8-80fb-4a19-9fd1-2d02f696735d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53590ee4-af7a-416b-8833-00933cd68e15","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_kingdom_come_deliverance_epic_games_store_ingyenjatek_szerepjatek","timestamp":"2020. február. 13. 19:03","title":"10 ezer forint helyett most ingyen az öné lehet egy magyar vonatkozású szerepjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]