[{"available":true,"c_guid":"57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft más módon is szeretné a felhasználók tudtára adni, hogy már letölthető és használható a Chromium alapú Edge böngészője.","shortLead":"A Microsoft más módon is szeretné a felhasználók tudtára adni, hogy már letölthető és használható a Chromium alapú Edge...","id":"20200212_start_menu_windows_microsoft_uzenet_edge_bongeszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969e2dcf-3c5a-4b28-85d9-5c0771f7b868","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_start_menu_windows_microsoft_uzenet_edge_bongeszo","timestamp":"2020. február. 12. 20:03","title":"A Start menün át üzenget a felhasználóknak a Microsoft, hogy használjanak másik böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán megint arra panaszkodott, hogy nem kapunk pénzt határkerítésre Brüsszeltől. A valóságban erre nem is adnak lehetőséget az uniós jogszabályok, viszont határvédelemre több mint 45 milliárd forintot kaptunk. ","shortLead":"Orbán megint arra panaszkodott, hogy nem kapunk pénzt határkerítésre Brüsszeltől. A valóságban erre nem is adnak...","id":"20200213_Kerites_hatarvedelem_Orban_Brusszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff67e4a-5c6b-48ed-9325-34d8f5fc1a79","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Kerites_hatarvedelem_Orban_Brusszel","timestamp":"2020. február. 13. 17:58","title":"Kerítésre nem is kaphatunk pénzt, határvédelemre viszont 45 milliárdot küldött Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac5e94e-79f7-4cf5-9275-da52b08d2e37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő szerint ezért nem kapott pénzt Magyarország a határkerítésre. Orbán Viktor Peter Pellegrini szlovák kormányfővel járt a déli határkerítésnél.","shortLead":"A kormányfő szerint ezért nem kapott pénzt Magyarország a határkerítésre. Orbán Viktor Peter Pellegrini szlovák...","id":"20200213_Orban_Roszken_Ez_egy_megszervezett_invazio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ac5e94e-79f7-4cf5-9275-da52b08d2e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a135e83-ea2a-472e-9383-b18066462545","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Orban_Roszken_Ez_egy_megszervezett_invazio","timestamp":"2020. február. 13. 16:27","title":"Orbán lement Röszkére és arról panaszkodott, hogy \"mi rossz listára vagyunk felírva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy autóipari cég továbbképzésén fertőződött meg több ember egy kínai alkalmazott révén. Egyikük most meggyógyult. ","shortLead":"Egy autóipari cég továbbképzésén fertőződött meg több ember egy kínai alkalmazott révén. Egyikük most meggyógyult. ","id":"20200213_Koronavirus_meggyogyult_es_hazamehetett_egy_nemetorszagi_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffd6b76-db4d-4d36-b277-b204bb97e681","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Koronavirus_meggyogyult_es_hazamehetett_egy_nemetorszagi_fertozott","timestamp":"2020. február. 13. 19:27","title":"Koronavírus: meggyógyult és hazamehetett egy németországi fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c462cfc-5cf3-4f95-a6f3-749061ecf6c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tyrannosaurus rex családjához tartozik az az új dinoszauruszfaj, melynek fosszíliáit Kanadában ásták ki farmerek. Az őshüllő igazi gyilkológép volt.","shortLead":"A Tyrannosaurus rex családjához tartozik az az új dinoszauruszfaj, melynek fosszíliáit Kanadában ásták ki farmerek...","id":"20200212_uj_dinoszauruszfaj_thanatotheristes_degrootorum_halaloszto_t_rex_dino_fosszilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c462cfc-5cf3-4f95-a6f3-749061ecf6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610ec092-99a0-4d03-b7cb-00854bd2a9f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_uj_dinoszauruszfaj_thanatotheristes_degrootorum_halaloszto_t_rex_dino_fosszilia","timestamp":"2020. február. 12. 19:03","title":"Új dinófajt fedeztek fel a kutatók, Halálosztó a neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a YouTube-ra egy videó, amely Microsoft Surface Duo nevű eszközét mutatja. Még nem tökéletes a készülék, ami állítólag az ünnepi szezonra jelenik majd meg.","shortLead":"Felkerült a YouTube-ra egy videó, amely Microsoft Surface Duo nevű eszközét mutatja. Még nem tökéletes a készülék, ami...","id":"20200213_kiszivargott_video_microsoft_surface_duo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6854e7a-b2ae-40d1-9547-240213e2ebf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_kiszivargott_video_microsoft_surface_duo","timestamp":"2020. február. 13. 10:03","title":"Kiszivárgott egy videó: valaki már használja a Microsoft új gépét, a Surface Duót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790a8ede-14e2-4588-93ca-154872922dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A barcelonai Mobile World Congresst (MWC) szervező GSMA szerda este közleményben tudatta, a koronavírus terjedésével kapcsolatos aggodalmak miatt az idei évben nem tartják meg a rendezvényt.","shortLead":"A barcelonai Mobile World Congresst (MWC) szervező GSMA szerda este közleményben tudatta, a koronavírus terjedésével...","id":"20200212_barcelona_mwc_2020_gsma_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=790a8ede-14e2-4588-93ca-154872922dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8e968c-8eb0-4100-81f5-d98bc32547a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_barcelona_mwc_2020_gsma_koronavirus","timestamp":"2020. február. 12. 20:53","title":"Lefújták a szervezők az MWC-t, nem lesz idén barcelonai mobilos seregszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közzétette nyolcvan fellépő nevét a fesztivál. ","shortLead":"Közzétette nyolcvan fellépő nevét a fesztivál. ","id":"20200212_Calvin_Harris_Dua_Lipa_es_a_Kings_of_Leon_is_jon_a_Szigetre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a22d462-f954-41d1-8202-5c1014a2469c","keywords":null,"link":"/kultura/20200212_Calvin_Harris_Dua_Lipa_es_a_Kings_of_Leon_is_jon_a_Szigetre","timestamp":"2020. február. 12. 16:23","title":"Calvin Harris, Dua Lipa és a Kings of Leon is jön a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]