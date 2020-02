Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3b7ebed-5579-4b70-b418-894bc1c9ba6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fang Bing és Csen Csiu-si arra tett ígéretet, hogy bemutatja, mi történik valójában Vuhanban a koronavírus áldozataival. Egy ideje egyikükről sincs hír – írja a BBC.","shortLead":"Fang Bing és Csen Csiu-si arra tett ígéretet, hogy bemutatja, mi történik valójában Vuhanban a koronavírus...","id":"20200214_koronavirus_vuhan_ujsagiro_hatosagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3b7ebed-5579-4b70-b418-894bc1c9ba6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f34b9f4-0673-43dd-8c4d-b2edb66b1bee","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_koronavirus_vuhan_ujsagiro_hatosagok","timestamp":"2020. február. 14. 13:41","title":"Hová tűnt két riporter Vuhanban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A múlt év utolsó napjain több cég között is milliárdokat osztott szét a Pénzügyminisztérium. Mészáros Lőrincnek most csak \"aprópénz\" jutott.","shortLead":"A múlt év utolsó napjain több cég között is milliárdokat osztott szét a Pénzügyminisztérium. Mészáros Lőrincnek most...","id":"20200213_csanyi_sandor_hell_allami_tamogatas_magyar_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282853a1-3f34-43b0-afd3-c33979f48310","keywords":null,"link":"/kkv/20200213_csanyi_sandor_hell_allami_tamogatas_magyar_cegek","timestamp":"2020. február. 13. 15:22","title":"Közel 6 milliárd forintot kaptak az államtól Csányi cégei, de a Hell is jól járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b63da9-78a1-4b1d-9ae4-4efa20f5b681","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA a kizárás mellé még 30 millió euróra is megbüntette a klubot.","shortLead":"Az UEFA a kizárás mellé még 30 millió euróra is megbüntette a klubot.","id":"20200214_Ket_evre_kizartak_a_Manchester_Cityt_a_Bajnokok_Ligajabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28b63da9-78a1-4b1d-9ae4-4efa20f5b681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64665313-1978-4c85-b899-3b969cbd825d","keywords":null,"link":"/sport/20200214_Ket_evre_kizartak_a_Manchester_Cityt_a_Bajnokok_Ligajabol","timestamp":"2020. február. 14. 19:48","title":"Kizárták két évre a Manchester Cityt a Bajnokok Ligájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kilenc százalékra csökkent az adóelkerülés mértéke.","shortLead":"Kilenc százalékra csökkent az adóelkerülés mértéke.","id":"20200213_Eredmenyes_volt_a_gazdasag_feheritese_a_kormany_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14da00c5-5e83-4d17-9670-7ee04c8ce0f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Eredmenyes_volt_a_gazdasag_feheritese_a_kormany_szerint","timestamp":"2020. február. 13. 15:55","title":"Évi több mint ezermilliárdot hozott a gazdaság fehérítése a kormány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f5dc1c-4e15-41f4-9207-04b622fbb162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az indiai kormány szerint biztonsági okokból zajlik a munka, de az építkezési vállalkozó azt mondja, a cél az, hogy az amerikai elnök semmit ne lásson abból, amivel India nap mint nap megküzd.","shortLead":"Az indiai kormány szerint biztonsági okokból zajlik a munka, de az építkezési vállalkozó azt mondja, a cél az...","id":"20200214_donald_trump_fal_india_nyomor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12f5dc1c-4e15-41f4-9207-04b622fbb162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6253e97e-a4f1-4792-86b6-ad403ac0bbe4","keywords":null,"link":"/elet/20200214_donald_trump_fal_india_nyomor","timestamp":"2020. február. 14. 15:42","title":"Sebtében épített fallal takarják el a nyomort Trump elől Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca77059-5fba-45b9-981b-7b913e446a00","c_author":"Csatlós Hanna, Sándor Anna, Balla István","category":"360","description":"Hogyan tanítsunk Wass Albertet, ha már bekerült az új alaptantervbe? Az a baj, hogy Herczeg Ferenc rajongott Mussoliniért vagy inkább az, hogy közepes író volt? És ha etikai problémák vannak azzal kapcsolatban, hogy ezeket az írókat tanítani kell, akkor a zsidógyűlölő Kosztolányi miért tankönyvi anyag? A sok kritikát kapó NAT kapcsán Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténésszel súlyos dilemmákat próbáltunk feloldani. ","shortLead":"Hogyan tanítsunk Wass Albertet, ha már bekerült az új alaptantervbe? Az a baj, hogy Herczeg Ferenc rajongott...","id":"20200213_Kosztolanyi_NAT_irodalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ca77059-5fba-45b9-981b-7b913e446a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03752029-20ae-442d-a7c0-9530e7b75237","keywords":null,"link":"/360/20200213_Kosztolanyi_NAT_irodalom","timestamp":"2020. február. 14. 07:00","title":"„Nagy franc volt a Dezső”, avagy miért hallgatunk Kosztolányi antiszemitizmusáról az iskolában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két autót támadtak Afganisztánban drónokkal az amerikaiak, de nem azokat, amelyeket kellett volna.","shortLead":"Két autót támadtak Afganisztánban drónokkal az amerikaiak, de nem azokat, amelyeket kellett volna.","id":"20200215_Taliboknak_hitt_az_amerikai_hadsereg_nehany_piknikezot_kilenc_civilt_oltek_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d85519-0b55-4a6d-b705-5c52b6dc0a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Taliboknak_hitt_az_amerikai_hadsereg_nehany_piknikezot_kilenc_civilt_oltek_meg","timestamp":"2020. február. 15. 14:34","title":"Táliboknak hitt az amerikai hadsereg néhány piknikezőt, kilenc civilt öltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hárman sérültek meg a pilisjászfalui balesetben. ","shortLead":"Hárman sérültek meg a pilisjászfalui balesetben. ","id":"20200214_Harom_auto_utkozott_a_10es_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c56bae0-c849-4afa-b7ee-8090e5acbf3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200214_Harom_auto_utkozott_a_10es_uton","timestamp":"2020. február. 14. 20:58","title":"Hármas karambol történt a 10-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]