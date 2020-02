Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felvétel nem egy olyan sebtében felépített intézményben készült, amit azért húztak fel, hogy legyen hol kezelni a betegeket.","shortLead":"A felvétel nem egy olyan sebtében felépített intézményben készült, amit azért húztak fel, hogy legyen hol kezelni...","id":"20200218_koronavirus_vuhan_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc9b4a2-2bb1-408c-a203-b9c2b0c69c1b","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_koronavirus_vuhan_korhaz","timestamp":"2020. február. 18. 10:18","title":"Videó készült egy vuhani kórház belsejéről, ahol koronavírussal fertőzötteket ápolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21453a3-d79e-4ef1-991f-f1acc74cfa13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvánosságra hozták a Fővárosi Közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatait.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták a Fővárosi Közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatait.","id":"20200218_karacsony_gergely_alpolgarmesterek_vagyonnyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c21453a3-d79e-4ef1-991f-f1acc74cfa13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca112f8-23b8-4d47-a014-8c3eafd8dc7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_karacsony_gergely_alpolgarmesterek_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2020. február. 18. 13:11","title":"Nem nőtt Karácsony Gergely vagyona tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0481bc32-33bd-4bf9-939f-988e4dae8f3d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Zöld rendszámot ugyan nem kaphat Esztergom új büszkesége, de az elődjénél kevésbé terheli a környezetet és szerényebb az étvágya. 400 kilométeren át próbálgattuk a lágyhibrid új Vitarát.","shortLead":"Zöld rendszámot ugyan nem kaphat Esztergom új büszkesége, de az elődjénél kevésbé terheli a környezetet és szerényebb...","id":"20200219_mennyit_fogyaszt_az_uj_hibrid_suzuki_vitara_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0481bc32-33bd-4bf9-939f-988e4dae8f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09caa630-96c4-4f7a-8fba-3ad9e303bd14","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_mennyit_fogyaszt_az_uj_hibrid_suzuki_vitara_menetproba","timestamp":"2020. február. 19. 16:20","title":"Mennyit fogyaszt az új hibrid Suzuki Vitara? Kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vérző homlokkal ért le a csúszdáról egy kislány Budapesten a Reformátorok terén azon a játszótéren, amelyet 398 millió forintból építették. A csúszdákat az önkormányzati választások előtt adták át, akkor többeket baleset is ért.","shortLead":"Vérző homlokkal ért le a csúszdáról egy kislány Budapesten a Reformátorok terén azon a játszótéren, amelyet 398 millió...","id":"20200218_oriascsuszda_reformatorok_tere_serules_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f66dd0-ac29-4dfc-a596-243f2782be63","keywords":null,"link":"/elet/20200218_oriascsuszda_reformatorok_tere_serules_baleset","timestamp":"2020. február. 18. 14:47","title":"Ismét sérülést okozott a választások előtt átadott óriáscsúszda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21042988-55a6-4e33-b0f2-79024c48f4f9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tizenkét kárpitból álló gyűjtemény egy hétig tekinthető meg.\r

