[{"available":true,"c_guid":"a080e28e-d3e9-4d97-a109-f6ebd6da94a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két alkalommal, összesen 3,8 milliárd forint értékben növeli dolgozói fizetését a brit cég. ","shortLead":"Két alkalommal, összesen 3,8 milliárd forint értékben növeli dolgozói fizetését a brit cég. ","id":"20200219_Egy_ev_mulva_nem_lesz_olyan_magyar_Tescodolgozo_aki_289_ezernel_kevesebbet_keresne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a080e28e-d3e9-4d97-a109-f6ebd6da94a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f765317-64a8-4505-86b4-325947a5c87f","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Egy_ev_mulva_nem_lesz_olyan_magyar_Tescodolgozo_aki_289_ezernel_kevesebbet_keresne","timestamp":"2020. február. 19. 15:32","title":"Egy év múlva nem lesz olyan magyar Tesco-dolgozó, aki 289 ezernél kevesebbet keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db4e525-cf9e-4c91-8456-bd823a40afa3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A férfit hamis címre hívták, majd ütni kezdték.","shortLead":"A férfit hamis címre hívták, majd ütni kezdték.","id":"20200220_Megtamadtak_egy_pizzafutart_Domonyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8db4e525-cf9e-4c91-8456-bd823a40afa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dba0068-1f37-4b65-a697-848533f69375","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_Megtamadtak_egy_pizzafutart_Domonyban","timestamp":"2020. február. 20. 18:37","title":"Tőrbe csaltak és megtámadtak egy pizzafutárt Domonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37656f-6b91-4e25-abd7-21cfd5cb79fb","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Hiába vett vissza a korábbi évek harcias hangneméből a magyar külügyminisztérium, az új kijevi kormány sem akar változtatni az ukrán nyelvtörvényen, ami a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása szerint súlyosan korlátozza a Kárpátalján élő magyar kisebbség jogát és végső soron a nemzeti kultúrája elsorvadásához vezet.","shortLead":"Hiába vett vissza a korábbi évek harcias hangneméből a magyar külügyminisztérium, az új kijevi kormány sem akar...","id":"202007__magyarukran_konfliktus__kisebbsegi_oktatas__mta__nyelvcsapas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b37656f-6b91-4e25-abd7-21cfd5cb79fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d2eb1f-6114-4abb-95a9-f023de79b93c","keywords":null,"link":"/360/202007__magyarukran_konfliktus__kisebbsegi_oktatas__mta__nyelvcsapas","timestamp":"2020. február. 19. 09:05","title":"A kárpátaljai magyar gimnazistákon nem sokat segített a diplomáciai hadviselés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft minden új Windows-funkció bevezetésekor megígéri, hogy jobbá teszi a frissítéseket. Ez a jelek szerint még várat magára.","shortLead":"A Microsoft minden új Windows-funkció bevezetésekor megígéri, hogy jobbá teszi a frissítéseket. Ez a jelek szerint még...","id":"20200220_windows_10_frissites_KB4532693_update_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c436a33-2737-4c40-a8a2-0d320e8d755b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_windows_10_frissites_KB4532693_update_hiba","timestamp":"2020. február. 20. 08:33","title":"Nagy gond van a Windows 10 legutolsó frissítésével, ne telepítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdbe719-8227-4239-8e4a-b5496979581a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump politikájába nem illik bele az a döntés, amit még Barack Obama kormánya hozott a .com végződésű webcímek áráról. A 2012-es befagyasztás után most újra elindulhatnak felfelé a tarifák.","shortLead":"Donald Trump politikájába nem illik bele az a döntés, amit még Barack Obama kormánya hozott a .com végződésű webcímek...","id":"20200220_dot_com_domain_ara_aremelkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fdbe719-8227-4239-8e4a-b5496979581a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c502fa11-eab9-4525-8b06-00b67c89f2a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_dot_com_domain_ara_aremelkedes","timestamp":"2020. február. 20. 10:03","title":"Eltöröltek egy 2012-es rendelkezést, ismét drágulhatnak a .com webcímek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018e8b1-4b59-4858-a081-af132a9d9781","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A minimálbér emelése ugyanis összességében növelte a termelékenységet. ","shortLead":"A minimálbér emelése ugyanis összességében növelte a termelékenységet. ","id":"20200219_Sok_nemet_ceg_megszunt_a_minimalber_emelese_miatt_de_nem_banjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b018e8b1-4b59-4858-a081-af132a9d9781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e210b23b-d352-49dc-a46b-5c47d09e256a","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Sok_nemet_ceg_megszunt_a_minimalber_emelese_miatt_de_nem_banjak","timestamp":"2020. február. 19. 10:58","title":"Sok német cég megszűnt a minimálbér emelése miatt, de nem bánják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha nem dobják el a fiatalok a multikultit a hazafias vetélkedő hatására, akkor már tényleg nem tudjuk, mire lehet szükségük.","shortLead":"Ha nem dobják el a fiatalok a multikultit a hazafias vetélkedő hatására, akkor már tényleg nem tudjuk, mire lehet...","id":"20200219_vetelkedo_hazafias_simicsko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247b922f-e18d-4474-807e-dc0cfc67f8ce","keywords":null,"link":"/elet/20200219_vetelkedo_hazafias_simicsko","timestamp":"2020. február. 19. 13:30","title":"Megértette a kormány, mi kell a mai fiataloknak: országos vetélkedő a hazafias értékekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellenzéki Csőzik László szerint a helyi kézicsapat finanszírozása óriási pénz, nekik nincs ennyijük. De a felcsúti milliárdos akár ebben is segíthetne.","shortLead":"Az ellenzéki Csőzik László szerint a helyi kézicsapat finanszírozása óriási pénz, nekik nincs ennyijük. De a felcsúti...","id":"20200220_erd_csozik_laszlo_meszaros_lorinc_kezilabda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae320939-25b1-40e9-a3ad-82d4a3d37c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_erd_csozik_laszlo_meszaros_lorinc_kezilabda","timestamp":"2020. február. 20. 09:07","title":"Érd polgármestere pénzt kér Mészáros Lőrinctől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]