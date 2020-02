Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyezményre hivatkozva marasztalták el többször is a magyar államot, a KDNP a jelek szerint gyorsan kezelné a problémát.","shortLead":"Az egyezményre hivatkozva marasztalták el többször is a magyar államot, a KDNP a jelek szerint gyorsan kezelné...","id":"20200220_A_KDNP_felmondana_az_Emberi_Jogok_Europai_Egyezmenyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98755820-b9c7-4f21-99ce-09fc1f045762","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_A_KDNP_felmondana_az_Emberi_Jogok_Europai_Egyezmenyet","timestamp":"2020. február. 20. 12:31","title":"A KDNP felmondaná az Emberi Jogok Európai Egyezményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64dda34-cc5e-4b89-8c5d-2bfd18176c3e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 10 milliárd forint jogdíjat osztott szét az Artisjus tavaly, a pénz kicsit több mint felét magyarok kapták. A piramis alján a művészek kétharmadára fejenként havi ötezer forint se jut, míg a legjobban kereső egy százalék több mint havi bruttó 500 ezret tett zsebre.","shortLead":"Közel 10 milliárd forint jogdíjat osztott szét az Artisjus tavaly, a pénz kicsit több mint felét magyarok kapták...","id":"20200218_zenesz_artisjus_jogdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b64dda34-cc5e-4b89-8c5d-2bfd18176c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1079a13d-143a-4536-ae66-54a49dec40c8","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_zenesz_artisjus_jogdij","timestamp":"2020. február. 18. 15:47","title":"A magyar zeneművészek kétharmadának havi ötezer forint jogdíj se jut az Artisjustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok azon mesterkedik, hogy a tajvani TSMC csak speciális engedély birtokában gyárthasson processzort a Huaweinek – legalábbis erről ír a nemzetközi sajtó.","shortLead":"Az Egyesült Államok azon mesterkedik, hogy a tajvani TSMC csak speciális engedély birtokában gyárthasson processzort...","id":"20200219_huawei_egyesult_allamok_kirin_processzor_tsmc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc2b842-c21e-45a2-890a-580bcf6bda87","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_huawei_egyesult_allamok_kirin_processzor_tsmc","timestamp":"2020. február. 19. 08:33","title":"Végzetes csapást mérne a Huaweire az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az idős japán utasokat kórházban ápolták, de a szervezetük nem bírt a kórokozóval.","shortLead":"Az idős japán utasokat kórházban ápolták, de a szervezetük nem bírt a kórokozóval.","id":"20200220_diamond_princess_koronavirus_japan_utas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf23dd0-4209-4815-8976-d67618a2ae25","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_diamond_princess_koronavirus_japan_utas","timestamp":"2020. február. 20. 09:12","title":"Meghalt a Diamond Princess üdülőhajó koronavírussal fertőzött két utasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc645c18-f28e-4012-9444-f647b65ae87d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három évre szóló szerződést kötött a vasúttársaság a takarítási munkákra.","shortLead":"Három évre szóló szerződést kötött a vasúttársaság a takarítási munkákra.","id":"20200219_19_milliard_forintot_szan_a_MAV_takaritasra_mobil_wckre_es_rovarirtasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc645c18-f28e-4012-9444-f647b65ae87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1110085-b943-4853-a48c-1c8fdc599d44","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_19_milliard_forintot_szan_a_MAV_takaritasra_mobil_wckre_es_rovarirtasra","timestamp":"2020. február. 19. 08:25","title":"19 milliárd forintot szán a MÁV takarításra, mobil WC-kre és rovarirtásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nyugaton lényegében elképzelhetetlen, több keleti országban viszont megszokott, hogy a kormány egy időre elérhetetlenné teszi a lakosság számára az internetet. ","shortLead":"Nyugaton lényegében elképzelhetetlen, több keleti országban viszont megszokott, hogy a kormány egy időre elérhetetlenné...","id":"202007_kormanyzati_netlekapcsolasok_zarorak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b876b4ac-9da9-40ab-9ada-223531fbf66c","keywords":null,"link":"/360/202007_kormanyzati_netlekapcsolasok_zarorak","timestamp":"2020. február. 18. 16:00","title":"Van, ahol tüntetések, máshol érettségi miatt kapcsolja le a kormány a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pöttyök, pöttyök mindenhol!","shortLead":"Pöttyök, pöttyök mindenhol!","id":"20200219_Michelle_Obama_megmutatta_hogy_nezett_ki_a_szalagavatojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ab6dc1-73b6-4df6-88fd-a9bee0e4de28","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Michelle_Obama_megmutatta_hogy_nezett_ki_a_szalagavatojan","timestamp":"2020. február. 19. 10:30","title":"Michelle Obama megmutatta, hogy nézett ki a szalagavatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"2019 közepén a lakáshitelek fele olyan változó kamatozású konstrukció volt, amelyek havi törlesztőit a bankok éven belül módosíthatják. Az ilyen hitelek kamata egy referenciamutatóhoz, jellemzően a 3 havi BUBOR hitelkamatlábhoz kötött, ezért ennek változása gyorsan beépülhet a havi törlesztőkbe is. Az elmúlt pár napban – a forintgyengülés közvetett hatásaként – a BUBOR 2016 óta nem látott szintre emelkedett, és jelenleg 0,39 százalékkal magasabb a 2019-es év átlagánál – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor.","shortLead":"2019 közepén a lakáshitelek fele olyan változó kamatozású konstrukció volt, amelyek havi törlesztőit a bankok éven...","id":"20200219_A_lakashitelek_felenel_emelkedhet_a_havi_torleszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeacf17-571c-4f5c-a403-923d76d6b953","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_A_lakashitelek_felenel_emelkedhet_a_havi_torleszto","timestamp":"2020. február. 19. 11:16","title":"A lakáshitelek felénél emelkedhet a havi törlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]