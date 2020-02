Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A testnevelő-tanárokat továbbképzik, hogy oktatni tudják a sportágat.","shortLead":"A testnevelő-tanárokat továbbképzik, hogy oktatni tudják a sportágat.","id":"20200220_A_hazafias_vetelkedo_utan_karate_orakkal_neveli_a_diakokat_Simicsko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5225cee9-016b-406d-b0d7-9aebd377b689","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_A_hazafias_vetelkedo_utan_karate_orakkal_neveli_a_diakokat_Simicsko","timestamp":"2020. február. 20. 20:10","title":"A hazafias vetélkedő mellett karate órákkal nevelné a diákokat Simicskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esernyőt nem érdemes otthon hagyni a hét utolsó munkanapján, de a sapkát-sálat nyugodtan lehet majd hanyagolni.","shortLead":"Az esernyőt nem érdemes otthon hagyni a hét utolsó munkanapján, de a sapkát-sálat nyugodtan lehet majd hanyagolni.","id":"20200221_Esovel_indul_a_nap_cserebe_nem_lesz_hideg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277cb9d5-2625-4240-8d7b-48bf99d36d2b","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Esovel_indul_a_nap_cserebe_nem_lesz_hideg","timestamp":"2020. február. 21. 05:22","title":"Esővel indul a nap, cserébe nem lesz hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe089cb5-520d-4c38-a1cc-c99cb9c697cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai elnök nem érti, miért az Élősködők lett a legjobb film, amikor az országának így is van elég baja Dél-Koreával.","shortLead":"Az amerikai elnök nem érti, miért az Élősködők lett a legjobb film, amikor az országának így is van elég baja...","id":"20200221_donald_trump_eloskodok_oscar_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe089cb5-520d-4c38-a1cc-c99cb9c697cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928cefd7-18c3-4d37-93a9-800de05895dd","keywords":null,"link":"/kultura/20200221_donald_trump_eloskodok_oscar_dij","timestamp":"2020. február. 21. 14:00","title":"Trump páros lábbal szállt bele a dél-koreai Oscar-díjasba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az idős japán utasokat kórházban ápolták, de a szervezetük nem bírt a kórokozóval.","shortLead":"Az idős japán utasokat kórházban ápolták, de a szervezetük nem bírt a kórokozóval.","id":"20200220_diamond_princess_koronavirus_japan_utas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf23dd0-4209-4815-8976-d67618a2ae25","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_diamond_princess_koronavirus_japan_utas","timestamp":"2020. február. 20. 09:12","title":"Meghalt a Diamond Princess üdülőhajó koronavírussal fertőzött két utasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező azt kérdezi a Térey-ösztöndíjasoktól, hogy szerintük is büntetni kellene-e Nádast és Krasznahorkait.","shortLead":"A rendező azt kérdezi a Térey-ösztöndíjasoktól, hogy szerintük is büntetni kellene-e Nádast és Krasznahorkait.","id":"20200220_Schilling_Arpad_Demeter_Szilard_naci_nyelven_beszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad169b09-ac07-4a5a-af52-be6081b30dfc","keywords":null,"link":"/kultura/20200220_Schilling_Arpad_Demeter_Szilard_naci_nyelven_beszel","timestamp":"2020. február. 20. 10:46","title":"Schilling Árpád: Demeter Szilárd náci nyelven beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f308750-dd44-4209-95b2-003a152e4ff0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a rendszerváltás korába visszarepítő négykerekű időgép sosem volt hivatalosan forgalomba helyezve. ","shortLead":"Ez a rendszerváltás korába visszarepítő négykerekű időgép sosem volt hivatalosan forgalomba helyezve. ","id":"20200220_nem_eliras_tenyleg_csak_180_km_van_ebben_az_elado_1989es_ferrari_testarossaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f308750-dd44-4209-95b2-003a152e4ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f95a2a-882d-4f1c-bce7-63267c51937b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200220_nem_eliras_tenyleg_csak_180_km_van_ebben_az_elado_1989es_ferrari_testarossaban","timestamp":"2020. február. 20. 06:41","title":"Tényleg csak 180 km van ebben az eladó 1989-es Ferrari Testarossában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hadházy büntetése fél nap alatt összejött adományokból, a hírszerzés szerint Trump újraválasztásának örülne Putyin, tovább terjed a koronavírus. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Hadházy büntetése fél nap alatt összejött adományokból, a hírszerzés szerint Trump újraválasztásának örülne Putyin...","id":"20200221_Radar360_Ejszakaba_nyulo_vita_az_EUbudzserol_karate_jon_a_tesioran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23316534-d93e-4072-a52f-532f0d38ad65","keywords":null,"link":"/360/20200221_Radar360_Ejszakaba_nyulo_vita_az_EUbudzserol_karate_jon_a_tesioran","timestamp":"2020. február. 21. 08:05","title":"Radar360: Éjszakába nyúló vita az EU-büdzséről, karate jön a tesiórán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"980cc5b4-a5ec-490d-b801-dc6ab3f7d2ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200220_Marabu_Feknyuz_O_io_cio_inflacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=980cc5b4-a5ec-490d-b801-dc6ab3f7d2ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f285dae7-1461-4f2c-9663-3640894c703d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_Marabu_Feknyuz_O_io_cio_inflacio","timestamp":"2020. február. 20. 10:15","title":"Marabu Féknyúz: Ó, ió, ció, infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]