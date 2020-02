Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfit 250 óra közérdekű munkára ítélte a bíróság jogerősen.","shortLead":"A fiatal férfit 250 óra közérdekű munkára ítélte a bíróság jogerősen.","id":"20200220_Bevett_30_Frontint_majd_ratamadt_a_mentokre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2d6fbb-e145-4836-a8e4-730ae76523c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Bevett_30_Frontint_majd_ratamadt_a_mentokre","timestamp":"2020. február. 20. 16:29","title":"Bevett 30 nyugtatót, majd rátámadt a mentőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A NAT keletkezéséről és az állampolgári ismeretek tárgyról adott ki állásfoglalást az Amnesty International Magyarország. Az alaptanterv visszavonását javasolják.","shortLead":"A NAT keletkezéséről és az állampolgári ismeretek tárgyról adott ki állásfoglalást az Amnesty International...","id":"20200220_Amnesty_International_a_NATrol_Igy_nevelj_szofogado_allampolgart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0126fa46-a300-4a54-9fd7-aee35de5ce65","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Amnesty_International_a_NATrol_Igy_nevelj_szofogado_allampolgart","timestamp":"2020. február. 20. 15:25","title":"\"Így nevelj szófogadó állampolgárt!\" – megszólalt a NAT-ról az Amnesty International","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af3ea1c-a871-4078-ab10-f087e899a439","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Peking egyelőre nem hajlandó lemondani az évi 6 százalékos növekedési céljáról, de lehet, hogy reálisabb lenne 5 százalékban gondolkodni – olvasható a kínai fővárosban megjelenő Global Timesban, mely általában a vezetés véleményét tükrözi. Külföldi szakértők szerint azonban a visszafogott várakozás is optimista. ","shortLead":"Peking egyelőre nem hajlandó lemondani az évi 6 százalékos növekedési céljáról, de lehet, hogy reálisabb lenne 5...","id":"20200219_Sokkal_jobban_fajhat_a_koronavirus_Kinanak_mint_eddig_gondoltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3af3ea1c-a871-4078-ab10-f087e899a439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58610cd-09c5-4a4e-add9-c1a2d1392955","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Sokkal_jobban_fajhat_a_koronavirus_Kinanak_mint_eddig_gondoltak","timestamp":"2020. február. 19. 10:18","title":"Sokkal jobban fájhat a koronavírus Kínának, mint eddig gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a99731-92a7-4667-90fd-46325d10d88c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Isle of Wight Symphonic Orchestra 53 éves művészének különleges műtétjéről videó készült.","shortLead":"Az Isle of Wight Symphonic Orchestra 53 éves művészének különleges műtétjéről videó készült.","id":"20200219_Agymutete_alatt_vegig_hegedult_a_brit_muvesz_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4a99731-92a7-4667-90fd-46325d10d88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216fea85-0bb3-4d10-8391-ea5bb7dde99c","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Agymutete_alatt_vegig_hegedult_a_brit_muvesz_video","timestamp":"2020. február. 19. 14:08","title":"Agyműtéte alatt végig hegedült a brit művész (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ennek ellenére a hatóságok még nem jelentették ki, hogy a járvány elérte volna a csúcspontját Kínában.\r

","shortLead":"Ennek ellenére a hatóságok még nem jelentették ki, hogy a járvány elérte volna a csúcspontját Kínában.\r

","id":"20200220_koronavirus_jarvany_kina_betegek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45f4b10-1fc4-4eda-b51a-c4125433b109","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_koronavirus_jarvany_kina_betegek_szama","timestamp":"2020. február. 20. 05:27","title":"Jelentősen csökkent az új koronavírusos megbetegedések száma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ec246d-00a8-43b3-b29e-9dfd9d341953","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész számára is hosszú időbe telt a felismerés, hogy lépni kell. ","shortLead":"A színész számára is hosszú időbe telt a felismerés, hogy lépni kell. ","id":"20200219_Oszinten_beszelt_alkoholizmusarol_Ben_Affleck_egy_interjuban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5ec246d-00a8-43b3-b29e-9dfd9d341953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5bc676-6f0a-45a8-862f-d1932346ece8","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Oszinten_beszelt_alkoholizmusarol_Ben_Affleck_egy_interjuban","timestamp":"2020. február. 19. 15:55","title":"Őszintén beszélt alkoholizmusáról Ben Affleck egy interjúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c59f088-ac84-45d8-9d0e-064539fc1d13","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Utoljára 1985-ben fordult elő, hogy két magyar teniszező is a legjobb száz között volt a világranglistán.","shortLead":"Utoljára 1985-ben fordult elő, hogy két magyar teniszező is a legjobb száz között volt a világranglistán.","id":"20200219_fucsovics_marton_balazs_attila_tenisz_vilagranglista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c59f088-ac84-45d8-9d0e-064539fc1d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48227407-5958-43af-885e-1d8086e9d741","keywords":null,"link":"/sport/20200219_fucsovics_marton_balazs_attila_tenisz_vilagranglista","timestamp":"2020. február. 19. 16:07","title":"Harmincöt éve nem történt ilyen a magyar teniszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Telekom a 0 forintért kínált telefonokhoz drágábban adja az előfizetést, így a vásárló végeredményben nem az akciós áron veszi a telefont – közölte a GVH egy vizsgált ügyben, amely ezért 670 millió forintra büntette a szolgáltatót. A cég szerint nem követtek el jogsértést.","shortLead":"A Magyar Telekom a 0 forintért kínált telefonokhoz drágábban adja az előfizetést, így a vásárló végeredményben nem...","id":"20200219_Megteveszto_reklam_miatt_670_millios_birsagot_kapott_a_Magyar_Telekom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63931502-9b82-406a-ad23-966e1cd7190a","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Megteveszto_reklam_miatt_670_millios_birsagot_kapott_a_Magyar_Telekom","timestamp":"2020. február. 19. 16:23","title":"GVH: A Telekom 0 forintos telefonreklámjai megtévesztőek voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]