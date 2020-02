Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe089cb5-520d-4c38-a1cc-c99cb9c697cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai elnök nem érti, miért az Élősködők lett a legjobb film, amikor az országának így is van elég baja Dél-Koreával.","shortLead":"Az amerikai elnök nem érti, miért az Élősködők lett a legjobb film, amikor az országának így is van elég baja...","id":"20200221_donald_trump_eloskodok_oscar_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe089cb5-520d-4c38-a1cc-c99cb9c697cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928cefd7-18c3-4d37-93a9-800de05895dd","keywords":null,"link":"/kultura/20200221_donald_trump_eloskodok_oscar_dij","timestamp":"2020. február. 21. 14:00","title":"Trump páros lábbal szállt bele a dél-koreai Oscar-díjasba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824dc51f-8c17-4faf-8268-b344f9abe517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új elnökség új embereket akar - közölte az egyik kuratóriumi tag, aki nem önként távozott.","shortLead":"Az új elnökség új embereket akar - közölte az egyik kuratóriumi tag, aki nem önként távozott.","id":"20200221_Teljes_a_sorcsere_a_Jobbik_partalapitvanyaban_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=824dc51f-8c17-4faf-8268-b344f9abe517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b11d4f-c282-45d0-bf15-63cb115810eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Teljes_a_sorcsere_a_Jobbik_partalapitvanyaban_is","timestamp":"2020. február. 21. 20:17","title":"Teljes a sorcsere a Jobbik pártalapítványában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a76b33-05fb-4c07-85ee-d69ea496e074","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan bemutatkozik a Mercedes-AMG GT73 4-Door Hybrid, ami konnektorról is tölthető lesz, így elvileg 50 kilométert is elgurul elektromosan.","shortLead":"Hamarosan bemutatkozik a Mercedes-AMG GT73 4-Door Hybrid, ami konnektorról is tölthető lesz, így elvileg 50 kilométert...","id":"20200221_Jon_a_MercedesAMG_GT_73_4Door","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38a76b33-05fb-4c07-85ee-d69ea496e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c8eede-e48c-4ad9-ae02-c1ad0104fc29","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Jon_a_MercedesAMG_GT_73_4Door","timestamp":"2020. február. 21. 14:11","title":"Szétfeszíti a zöld rendszám értelmét a Mercedes 800 lóerős hibrid újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3fb79f-51fb-4e59-960a-12fe18d77e2e","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Nincsenek politikai kapcsolatai és kinevezéséhez a szintén miskolci igazságügyi miniszternek sincs köze - állítja az Országos Bírósági Hivatal új elnöke. Elődje, Handó Tünde munkájáról nem mond véleményt, de határozott szándéka, hogy béke legyen a bíróságokon. Portréinterjú Senyei Györggyel.","shortLead":"Nincsenek politikai kapcsolatai és kinevezéséhez a szintén miskolci igazságügyi miniszternek sincs köze - állítja...","id":"202008_senyei_gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b3fb79f-51fb-4e59-960a-12fe18d77e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76b7ea5-d082-4c6b-8abb-28ac82bec9e8","keywords":null,"link":"/360/202008_senyei_gyorgy","timestamp":"2020. február. 21. 19:00","title":"Senyei György: \"A bíróságoknak a kritikával együtt kell élniük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293ba434-d8de-425b-8517-3047f05865ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pandora új, önálló alkalmazásának köszönhetően igazán kényelmessé válik a zene- és podcasthallgatás az Apple okosóráján.","shortLead":"A Pandora új, önálló alkalmazásának köszönhetően igazán kényelmessé válik a zene- és podcasthallgatás az Apple...","id":"20200221_telefon_nelkuli_pandora_app_apple_watch","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=293ba434-d8de-425b-8517-3047f05865ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8def09cc-b98e-4cc0-a149-7c51f0e67068","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_telefon_nelkuli_pandora_app_apple_watch","timestamp":"2020. február. 21. 14:33","title":"Már telefon sem kell, ha zenét hallgatna az Apple Watchon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A vagyonából korlátlanul finanszírozhatja kampányát Michael Bloomberg, aki a mérsékelt demokraták reményei szerint megakadályozhatja a balszárny győzelmét, s nagyobb reményekkel veheti fel a párharcot Donald Trumppal. A nevadai előválasztást megelőző vitán a milliárdos a többi demokrata jelölt céltáblája lett, és nem nyújtott meggyőző teljesítményt.","shortLead":"A vagyonából korlátlanul finanszírozhatja kampányát Michael Bloomberg, aki a mérsékelt demokraták reményei szerint...","id":"202008__michael_bloomberg__demokrata_csodavaras__tamadhato_mult__penzbuldozer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09fc256-2191-4088-a013-fe52501a27e6","keywords":null,"link":"/360/202008__michael_bloomberg__demokrata_csodavaras__tamadhato_mult__penzbuldozer","timestamp":"2020. február. 22. 12:00","title":"Bloomberg szórja a pénzt, demokrata vetélytársai Trumppal együtt kezdhetnek aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b97210-cca6-460c-8bfe-752a3287ed64","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A litván határnál épülő fehérorosz atomerőmű esete mutatja, hogy milyen nehéz megszabadulni az orosz nukleáris energiától való függőségtől. Közben Oroszország mellett már Kína is egyre jobban növeli befolyását az európai energiapiacon. ","shortLead":"A litván határnál épülő fehérorosz atomerőmű esete mutatja, hogy milyen nehéz megszabadulni az orosz nukleáris...","id":"20200223_Nuklearis_fuggetlenseg_Osztrovec_into_peldaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4b97210-cca6-460c-8bfe-752a3287ed64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b8647f-fee3-4495-845a-52d3eed859ec","keywords":null,"link":"/360/20200223_Nuklearis_fuggetlenseg_Osztrovec_into_peldaja","timestamp":"2020. február. 23. 12:00","title":"Így ne függetlenedjünk az orosz atomtól: a fehérorosz példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észak-olaszországi Lombardia tartományban 89-re emelkedett az új koronavírus fertőzöttjeinek száma - közölte vasárnap a tartomány kormányzója, Attilio Fontana.","shortLead":"Az észak-olaszországi Lombardia tartományban 89-re emelkedett az új koronavírus fertőzöttjeinek száma - közölte...","id":"20200223_Megugrott_a_koronavirusos_fertozottek_szama_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc171e8-0156-4cdf-83ea-ae76c0f960fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Megugrott_a_koronavirusos_fertozottek_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 23. 12:11","title":"Megugrott a koronavírusos fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]