Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2075935a-8df9-4ac5-b626-90e7d260ce98","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Vörösben úszó felhőket kapott le az MTI fotósa Budapest felett.","shortLead":"Vörösben úszó felhőket kapott le az MTI fotósa Budapest felett.","id":"20200223_Gyonyoru_naplementet_fotoztak_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2075935a-8df9-4ac5-b626-90e7d260ce98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c47e5a3-199a-4015-b834-8062ece0f4e9","keywords":null,"link":"/elet/20200223_Gyonyoru_naplementet_fotoztak_Budapesten","timestamp":"2020. február. 23. 19:24","title":"Gyönyörű naplementét fotóztak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74752347-531b-4ab8-bca3-397afdbf9e32","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek számára okozhat dilemmát a kérdés, amit az Adózóna egyik olvasója tett fel.","shortLead":"Többek számára okozhat dilemmát a kérdés, amit az Adózóna egyik olvasója tett fel.","id":"20200223_Kulfoldi_autopalyadij_utan_hol_kell_adozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74752347-531b-4ab8-bca3-397afdbf9e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c440325f-faab-47f7-827b-ecf2c06a11c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_Kulfoldi_autopalyadij_utan_hol_kell_adozni","timestamp":"2020. február. 23. 08:52","title":"Külföldi autópályadíj után hol kell adózni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f31ca9-8dca-4fd0-9b98-6cb3cac7fa80","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A popzene és a tévésorozatok után a mozifilmmel is felírta magát a nemzetközi kultúra térképére Dél-Korea. Az ázsiai ország filmipara százéves, de csak három évtizede szűnt meg a cenzúra, és még néhány éve is volt feketelista, amelyen az Oscar-díjas Élősködők rendezője, Pong Dzsun Ho is szerepelt.","shortLead":"A popzene és a tévésorozatok után a mozifilmmel is felírta magát a nemzetközi kultúra térképére Dél-Korea. Az ázsiai...","id":"202008__eloskodok__delkoreai_mozi__cenzura_es_feketelista__arnyekbol_afenybe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52f31ca9-8dca-4fd0-9b98-6cb3cac7fa80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9dd034-e419-4d16-a4b4-e0d41063cd1a","keywords":null,"link":"/360/202008__eloskodok__delkoreai_mozi__cenzura_es_feketelista__arnyekbol_afenybe","timestamp":"2020. február. 22. 16:00","title":"Az Élősködők, mint a dél-koreai társadalom tükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b84363d-cf39-48f7-a747-7a35f7ca9910","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felépült betegek száma ezzel együtt már 20 ezer fölé emelkedett.","shortLead":"A felépült betegek száma ezzel együtt már 20 ezer fölé emelkedett.","id":"20200222_Ismet_csokkent_a_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b84363d-cf39-48f7-a747-7a35f7ca9910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce95e984-0a16-4036-9cc4-e8cb79e9374f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Ismet_csokkent_a_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","timestamp":"2020. február. 22. 08:40","title":"Ismét csökkent a koronavírusos fertőzöttek száma Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1eb48d8-c01c-418d-9aad-dd14c16b4f47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Peter Pellegrini hetek óta küzd egy fertőzéssel.","shortLead":"Peter Pellegrini hetek óta küzd egy fertőzéssel.","id":"20200223_Korhazba_kerult_az_EUcsucsrol_a_szlovak_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1eb48d8-c01c-418d-9aad-dd14c16b4f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a5689f-64a2-466f-a1a0-858eac84bc3a","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Korhazba_kerult_az_EUcsucsrol_a_szlovak_kormanyfo","timestamp":"2020. február. 23. 11:18","title":"Kórházba került az EU-csúcsról a szlovák kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f34bcb4-67ff-4bb6-8f22-97ea99ac9769","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezető vasárnap azzal vádolta meg a külföldi médiát, hogy el akarta tántorítani a szavazókat a február 21-i parlamenti választáson való részvételtől a koronavírus-veszély eltúlzásával.\r

","shortLead":"Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezető vasárnap azzal vádolta meg a külföldi médiát, hogy el akarta tántorítani...","id":"20200223_Iran_rajott_miert_van_ez_a_sok_hir_a_koronavirusrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f34bcb4-67ff-4bb6-8f22-97ea99ac9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721a07f6-1e03-404b-b514-4fd1bba68c77","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Iran_rajott_miert_van_ez_a_sok_hir_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. február. 23. 09:24","title":"Irán rájött, miért van ez a sok hír a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb0e5be-cd03-4ec7-b00c-8f914274d328","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a repülés kapcsán kimondjuk a Maverick nevet, valószínűleg mindenkinek ugyanazok jutnak az eszébe: Tom Cruise és a Top Gun című film. Az Airbus fejlesztői azon dolgoznak, hogy a vállalat új gépe legalább ekkora hírnévre tegyen majd szert.","shortLead":"Ha a repülés kapcsán kimondjuk a Maverick nevet, valószínűleg mindenkinek ugyanazok jutnak az eszébe: Tom Cruise és...","id":"20200222_airbus_maveric_repulogep_koncepcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efb0e5be-cd03-4ec7-b00c-8f914274d328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c85a02-5527-4b67-992f-2635c6957f3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_airbus_maveric_repulogep_koncepcio","timestamp":"2020. február. 22. 08:03","title":"Képek: ha tényleg ilyen lesz az Airbus új repülője, sokan fel akarnak majd ülni rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Miközben az IMF az eddig vártnál kisebb idei kínai és globális gazdasági növekedést várt, a kínai jegybank alelnöke azt nyilatkozta egy lapnak, hogy különböző intézkedésekkel tovább növelik a likviditást a gazdaság élénkítése érdekében.","shortLead":"Miközben az IMF az eddig vártnál kisebb idei kínai és globális gazdasági növekedést várt, a kínai jegybank alelnöke azt...","id":"20200223_Koronavirus_az_IMF_egyre_jobban_aggodik_Kina_mar_keszul_a_valaszlepesekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75f5d10-1863-4cf4-908c-470147b555c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_Koronavirus_az_IMF_egyre_jobban_aggodik_Kina_mar_keszul_a_valaszlepesekre","timestamp":"2020. február. 23. 11:07","title":"Koronavírus: az IMF egyre jobban aggódik, Kína már készül a válaszlépésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]