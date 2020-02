Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd791224-6aa0-4569-8ac2-10b2fb61a5d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét többsége van az eddigi koalíciónak, amit a Német Szociáldemokrata Párt a Zöldekkel alkotott.","shortLead":"Ismét többsége van az eddigi koalíciónak, amit a Német Szociáldemokrata Párt a Zöldekkel alkotott.","id":"20200224_A_szocdemek_gyoztek_a_hamburgi_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd791224-6aa0-4569-8ac2-10b2fb61a5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253d439c-88f4-43c7-a8c4-562d41763779","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_A_szocdemek_gyoztek_a_hamburgi_valasztason","timestamp":"2020. február. 24. 08:53","title":"A szocdemek győztek a hamburgi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3e6829-59d8-4fd1-9b88-983e0f3545ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötvenmillió dollárt kap a nevével fémjelzett alapítvány.","shortLead":"Ötvenmillió dollárt kap a nevével fémjelzett alapítvány.","id":"20200224_A_103_eves_koraban_elhunyt_Kirk_Douglas_szinte_minden_vagyonat_jotekony_celra_ajanlotta_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de3e6829-59d8-4fd1-9b88-983e0f3545ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c82c8b-f58b-4b95-a551-2b4b3d896141","keywords":null,"link":"/elet/20200224_A_103_eves_koraban_elhunyt_Kirk_Douglas_szinte_minden_vagyonat_jotekony_celra_ajanlotta_fel","timestamp":"2020. február. 24. 09:05","title":"A 103 éves korában elhunyt Kirk Douglas szinte minden vagyonát jótékony célra ajánlotta fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8f008f-c8b9-4383-bb53-e28e352391a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 33 éves autót eddig alig használták, végig garázsban tárolták, esőt sosem látott.","shortLead":"A 33 éves autót eddig alig használták, végig garázsban tárolták, esőt sosem látott.","id":"20200223_25_ezer_kilometer_sincs_ebben_ez_elado_magyar_zsiguliban_lada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc8f008f-c8b9-4383-bb53-e28e352391a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2321a407-6d30-4da7-9a9f-cdf69df92e63","keywords":null,"link":"/cegauto/20200223_25_ezer_kilometer_sincs_ebben_ez_elado_magyar_zsiguliban_lada","timestamp":"2020. február. 23. 06:41","title":"25 ezer kilométer sincs ebben ez eladó magyar Zsiguliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség indítványa alapján a bíróság egy hónapra elrendelte a nemzetközi elfogatóparancs alapján Magyarországon elfogott, többszörös emberöléssel is gyanúsított pakisztáni férfi letartóztatását – közölte a Fővárosi Főügyészség vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Az ügyészség indítványa alapján a bíróság egy hónapra elrendelte a nemzetközi elfogatóparancs alapján Magyarországon...","id":"20200223_Elrendelte_a_birosag_az_emberolessel_gyanusitott_pakisztani_letartoztatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082480f3-bca7-4edb-b114-cc1f454ecc73","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Elrendelte_a_birosag_az_emberolessel_gyanusitott_pakisztani_letartoztatasat","timestamp":"2020. február. 23. 14:37","title":"Elrendelte a bíróság az emberöléssel gyanúsított pakisztáni letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Az én üzenetem Putyinnak világos: maradjon távol az amerikai választásoktól\" - fogalmazott a vermonti szenátor.","shortLead":"\"Az én üzenetem Putyinnak világos: maradjon távol az amerikai választásoktól\" - fogalmazott a vermonti szenátor.","id":"20200222_Sanders_elutasitja_hogy_Moszkva_az_o_elnokjeloltseget_szorgalmazna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcf3199-9b79-446f-aea5-035cc2ce4ee9","keywords":null,"link":"/vilag/20200222_Sanders_elutasitja_hogy_Moszkva_az_o_elnokjeloltseget_szorgalmazna","timestamp":"2020. február. 22. 13:08","title":"Sanders nem kér Moszkvából támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b355cdc-8038-425b-a923-8f7e707f5369","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint hétfő délelőtt mutatta be a Sony az idei évre szánt mobiljait, és egy fejlesztés alatt álló készüléket is megvillantott a cég.","shortLead":"Magyar idő szerint hétfő délelőtt mutatta be a Sony az idei évre szánt mobiljait, és egy fejlesztés alatt álló...","id":"20200224_sony_xperia_1_i_sony_xperia_10_ii_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b355cdc-8038-425b-a923-8f7e707f5369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732370e3-9723-4dff-a285-a0a351fb3b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_sony_xperia_1_i_sony_xperia_10_ii_telefon","timestamp":"2020. február. 24. 11:03","title":"Bivalyerős processzorral és furcsa elnevezéssel itt a Sony új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy gondolta a kínai pártvezetés, semmi értelme nincs, hogy összehívják a képviselőket a mostani helyzetben.","shortLead":"Úgy gondolta a kínai pártvezetés, semmi értelme nincs, hogy összehívják a képviselőket a mostani helyzetben.","id":"20200224_Elhalasztottak_a_kinai_parlament_ulesezeset_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec7d061-1999-47bf-9e5a-0deefec7930d","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Elhalasztottak_a_kinai_parlament_ulesezeset_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 24. 12:46","title":"Elhalasztották a kínai parlament ülésezését a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7e22ee-8b07-4c05-b7d2-8e3f460e594c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rövid válasz: igen. De azért felmerülnek kérdések.","shortLead":"A rövid válasz: igen. De azért felmerülnek kérdések.","id":"20200223_Ki_lehete_rugni_valakit_probaido_alatt_ha_munkahelyi_baleset_miatt_nem_dolgozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed7e22ee-8b07-4c05-b7d2-8e3f460e594c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25e98b4-47b6-43de-ab60-bbca09f7c719","keywords":null,"link":"/kkv/20200223_Ki_lehete_rugni_valakit_probaido_alatt_ha_munkahelyi_baleset_miatt_nem_dolgozik","timestamp":"2020. február. 23. 13:10","title":"Ki lehet-e rúgni valakit próbaidő alatt, ha munkahelyi baleset miatt nem dolgozik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]