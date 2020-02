Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd139b62-65e7-44a8-8ee9-74a7ad9d3b88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data vírusirtója mostantól egy saját fejlesztésű gráfadatbázis segítségével is feldolgozza, hogy a kártevők hogyan viselkednek a számítógépeken. A kiberbiztonsági cég ígéri, programja segítségével akit kár ér, az helyrehozhatja számítógépét.","shortLead":"A G Data vírusirtója mostantól egy saját fejlesztésű gráfadatbázis segítségével is feldolgozza, hogy a kártevők hogyan...","id":"20200223_gdata_virusirto_beast_grafadatbazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd139b62-65e7-44a8-8ee9-74a7ad9d3b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c54dc03-e1ef-4487-be7f-dde849fc0287","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_gdata_virusirto_beast_grafadatbazis","timestamp":"2020. február. 23. 09:03","title":"Ez a vírusirtó program utólag képes visszafordítani a kártékony változtatásokat – ígéri a G Data","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c1a361-5d45-472a-a32f-3bea3887af66","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megérkezett a budapesti Szent László Kórházba az a magyar diákokból és kísérőikből álló csoport, amely Észak-Olaszországból tért haza.","shortLead":"Megérkezett a budapesti Szent László Kórházba az a magyar diákokból és kísérőikből álló csoport, amely...","id":"20200223_Koronavirus_hazaertek_a_magyar_diakok_EszakOlaszorszagbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1c1a361-5d45-472a-a32f-3bea3887af66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa289f2c-0453-4fbe-bd7a-b5507cc6ff56","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Koronavirus_hazaertek_a_magyar_diakok_EszakOlaszorszagbol","timestamp":"2020. február. 23. 21:20","title":"Koronavírus: hazaértek a magyar diákok Észak-Olaszországból - a karanténba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd791224-6aa0-4569-8ac2-10b2fb61a5d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét többsége van az eddigi koalíciónak, amit a Német Szociáldemokrata Párt a Zöldekkel alkotott.","shortLead":"Ismét többsége van az eddigi koalíciónak, amit a Német Szociáldemokrata Párt a Zöldekkel alkotott.","id":"20200224_A_szocdemek_gyoztek_a_hamburgi_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd791224-6aa0-4569-8ac2-10b2fb61a5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253d439c-88f4-43c7-a8c4-562d41763779","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_A_szocdemek_gyoztek_a_hamburgi_valasztason","timestamp":"2020. február. 24. 08:53","title":"A szocdemek győztek a hamburgi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecab5b6-63dd-4708-9385-112818b3d984","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úttörő technológiát használtak fel a Mandalorian című sci-fi sorozat forgatásához - ez is kiderül Jon Favreu producer és csapata látványos werkvideójából.","shortLead":"Úttörő technológiát használtak fel a Mandalorian című sci-fi sorozat forgatásához - ez is kiderül Jon Favreu producer...","id":"20200223_kijott_a_werkfilm_a_Star_Wars_uj_sorozata_a_Mandalorian_latvanyvilagarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ecab5b6-63dd-4708-9385-112818b3d984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92be0a12-aaa2-433e-825f-ed48ed4b99f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_kijott_a_werkfilm_a_Star_Wars_uj_sorozata_a_Mandalorian_latvanyvilagarol","timestamp":"2020. február. 23. 14:55","title":"Kijött a werkvideó a Star Wars új sorozata, a Mandalorian látványvilágáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40838c9d-d87e-49ee-a1bb-d6d8d80cf721","c_author":"HVG","category":"360","description":"Laki Péter nemrég a Balatonnál tűnt fel cégével, most egy olyan budapesti vállalkozásba vásárolta be magát, amelyhez egy impozáns budapesti szálloda köthető. ","shortLead":"Laki Péter nemrég a Balatonnál tűnt fel cégével, most egy olyan budapesti vállalkozásba vásárolta be magát, amelyhez...","id":"202008_jc_investment_magyaramerikai_koprodukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40838c9d-d87e-49ee-a1bb-d6d8d80cf721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db818cfe-2aa5-40f6-b4ac-1ccff354d22b","keywords":null,"link":"/360/202008_jc_investment_magyaramerikai_koprodukcio","timestamp":"2020. február. 23. 12:15","title":"New York-i szállodamágnással állt össze a magyar épületszobrász ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a8a2bd-5529-4a60-8886-05e996e2449e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erős pillanatokat hozott az egyik amerikai elnökjelölt-aspiráns választási gyűlése, amikor üzenetet kapott egy 9 éves kisfiútól.","shortLead":"Erős pillanatokat hozott az egyik amerikai elnökjelölt-aspiráns választási gyűlése, amikor üzenetet kapott egy 9 éves...","id":"20200224_Segitenel_elmondani_a_vilagnak_hogy_en_is_meleg_vagyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87a8a2bd-5529-4a60-8886-05e996e2449e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2c2825-860c-4362-a5bd-41c74e7ad478","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Segitenel_elmondani_a_vilagnak_hogy_en_is_meleg_vagyok","timestamp":"2020. február. 24. 10:59","title":"„Segítenél elmondani a világnak, hogy én is meleg vagyok?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szél Júlia 92 éves korában elhunyt.","shortLead":"Szél Júlia 92 éves korában elhunyt.","id":"20200223_Elhunyt_Szel_Julia_a_Magyar_Radio_egykori_munkatarsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21aa69f8-7e7e-48a8-a516-5aa8fa6e6cb4","keywords":null,"link":"/elet/20200223_Elhunyt_Szel_Julia_a_Magyar_Radio_egykori_munkatarsa","timestamp":"2020. február. 23. 18:15","title":"Elhunyt Szél Júlia, a Magyar Rádió egykori munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37370d92-7464-4c1d-be5d-bf8032022bbf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tizenegy magyar középiskolás és kísérőik vasárnap este érkeznek haza Észak-Olaszországból, rögtön a Szent László Kórházba szállítják őket.\r

","shortLead":"Tizenegy magyar középiskolás és kísérőik vasárnap este érkeznek haza Észak-Olaszországból, rögtön a Szent László...","id":"20200223_Karantenba_zarjak_az_Olaszorszagbol_hazaerkezo_magyar_diakokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37370d92-7464-4c1d-be5d-bf8032022bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3941b813-5a2c-4f85-8590-595b6ee32f02","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Karantenba_zarjak_az_Olaszorszagbol_hazaerkezo_magyar_diakokat","timestamp":"2020. február. 23. 16:54","title":"Karanténba zárják az Olaszországból hazaérkező magyar diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]