[{"available":true,"c_guid":"a1f3c685-8146-477a-b4d4-0f1448c62bd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte a divat is egyfajta erőszakot követ el a nőkön.","shortLead":"Szerinte a divat is egyfajta erőszakot követ el a nőkön.","id":"20200224_Giorgio_Armani_Sokfelekeppen_meg_lehet_eroszakolni_egy_not","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f3c685-8146-477a-b4d4-0f1448c62bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54421ea0-5967-4a5a-a757-43d2092e6e9e","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Giorgio_Armani_Sokfelekeppen_meg_lehet_eroszakolni_egy_not","timestamp":"2020. február. 24. 09:46","title":"Giorgio Armani: Sokféleképpen meg lehet erőszakolni egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1f710c-b5ef-4a9b-bdca-d9c7c4e59770","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mai Baden-Württemberg területén élő gyíkszerű állat maradványaira a Stuttgarti Természettudományi Múzeum kutatói bukkantak egy Vellberg város közelében lévő kőfejtőben.","shortLead":"A mai Baden-Württemberg területén élő gyíkszerű állat maradványaira a Stuttgarti Természettudományi Múzeum kutatói...","id":"20200223_torpeszaurusz_vellbergia_bartholomaei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe1f710c-b5ef-4a9b-bdca-d9c7c4e59770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48c456a-3130-47db-b1b7-2d011bb55ddc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_torpeszaurusz_vellbergia_bartholomaei","timestamp":"2020. február. 23. 18:03","title":"10 centis, de nagyon izgalmas: 240 millió éves törpeszauruszt fedeztek fel Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93f92aa-ddc8-434d-b13d-57c612cd906f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb indie kultzenekara először fel lép Magyarországon, konkrétan június 23-án az A38 Hajón. A zenekar kitérőt tesz nyári fesztiválturnéján ezért az egy klubkoncertért.\r

\r

","shortLead":"Az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb indie kultzenekara először fel lép Magyarországon, konkrétan június 23-án az A38...","id":"20200225_Budapestre_jon_a_Belle_and_Sebastian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a93f92aa-ddc8-434d-b13d-57c612cd906f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77884ad-1d26-4260-bb55-49f8b958b59c","keywords":null,"link":"/kultura/20200225_Budapestre_jon_a_Belle_and_Sebastian","timestamp":"2020. február. 25. 14:17","title":"Budapestre jön a Belle and Sebastian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346f425e-48bc-4069-8b45-b0973cdb6d5e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben senki sem sérült meg.","shortLead":"A balesetben senki sem sérült meg.","id":"20200225_Kigyulladt_egy_busz_az_M3ason_lezartak_a_bevezeto_szakaszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=346f425e-48bc-4069-8b45-b0973cdb6d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acb5ee9-d7d8-474d-8bcd-68de690a3273","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Kigyulladt_egy_busz_az_M3ason_lezartak_a_bevezeto_szakaszt","timestamp":"2020. február. 25. 09:06","title":"Kigyulladt egy busz az M3-ason, lezárták a bevezető szakaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig hét ember halt bele Dél-Koreában a koronavírusba, a következő napokat tekinti a kormány kritikusnak.","shortLead":"Eddig hét ember halt bele Dél-Koreában a koronavírusba, a következő napokat tekinti a kormány kritikusnak.","id":"20200224_A_nyolcszazhoz_kozelit_a_koronavirusfertozott_koreaiak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3b70fe-7fe7-456f-b177-6b75fc445be0","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_A_nyolcszazhoz_kozelit_a_koronavirusfertozott_koreaiak_szama","timestamp":"2020. február. 24. 06:03","title":"A nyolcszázhoz közelít a koronavírus-fertőzött koreaiak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac292a6-3f45-41e4-ac6c-0d860c71812b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200225_Ezek_utan_ki_akarna_no_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eac292a6-3f45-41e4-ac6c-0d860c71812b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17e7883-e8bd-40f9-811a-4636ff276357","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Ezek_utan_ki_akarna_no_lenni","timestamp":"2020. február. 25. 13:08","title":"Ezek után ki akarna nő lenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egymilliárd dollárt fordítanának a vakcina kifejlesztésére.","shortLead":"Egymilliárd dollárt fordítanának a vakcina kifejlesztésére.","id":"20200225_koronavirus_donald_trump_kongresszus_vedekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362932fc-03d5-4000-8c8c-b34de9ee5724","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_koronavirus_donald_trump_kongresszus_vedekezes","timestamp":"2020. február. 25. 09:55","title":"Trump 2,5 milliárd dollárt kért a kongresszustól a koronavírus elleni harcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Húsz nap alatt 19 haláleset történt.","shortLead":"Húsz nap alatt 19 haláleset történt.","id":"20200225_Mar_141en_fagytak_halalra_iden_telen_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda6d39d-afc8-486c-9ff7-2a6a87038840","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Mar_141en_fagytak_halalra_iden_telen_Magyarorszagon","timestamp":"2020. február. 25. 10:52","title":"Már 141-en fagytak halálra ezen a télen Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]