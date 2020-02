Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7a4e4c0-612f-411c-9b55-56261c3ee857","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz hatóságok továbbra is a fertőzés okozóját keresik. A kormányfő az egyik észak-olasz kórházat azért hibáztatja, mert nem tartotta be az orvosi protokollt és emiatt két fertőzési góc kialakulását tette lehetővé az országban.","shortLead":"Az olasz hatóságok továbbra is a fertőzés okozóját keresik. A kormányfő az egyik észak-olasz kórházat azért hibáztatja...","id":"20200225_Koronavirus_mar_229_fertozott_van_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7a4e4c0-612f-411c-9b55-56261c3ee857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9960876b-74bf-4cc6-81e3-3de886f7a02a","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Koronavirus_mar_229_fertozott_van_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 25. 05:15","title":"Koronavírus: már 229 fertőzött van Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy újabb tömeges korallfehéredés kockázatára figyelmeztetnek az ausztrál Nagy-korallzátony felügyeletéért felelős hatóság szakemberei, miután a zátony több régiójában is a hőstressz jeleit észlelték a virágállatokon.","shortLead":"Egy újabb tömeges korallfehéredés kockázatára figyelmeztetnek az ausztrál Nagy-korallzátony felügyeletéért felelős...","id":"20200223_ausztral_nagy_korallzatony_korallfeheredes_hostressz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6a90f5-f83b-471c-9507-cdb8c6bebf4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_ausztral_nagy_korallzatony_korallfeheredes_hostressz","timestamp":"2020. február. 23. 15:03","title":"Felütötte fejét a hőstressz, pusztul az ausztrál Nagy-korallzátony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43bbc54-f253-48ee-a41c-f8a2df90bfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bemutatjuk legújabb fejlesztésünket. Tartson velünk!","shortLead":"Bemutatjuk legújabb fejlesztésünket. Tartson velünk!","id":"20200224_mi_az_a_myhvg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e43bbc54-f253-48ee-a41c-f8a2df90bfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e54be6d-aa15-4238-8d36-7588873caec6","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_mi_az_a_myhvg","timestamp":"2020. február. 24. 13:43","title":"Mi az a myhvg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1f710c-b5ef-4a9b-bdca-d9c7c4e59770","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mai Baden-Württemberg területén élő gyíkszerű állat maradványaira a Stuttgarti Természettudományi Múzeum kutatói bukkantak egy Vellberg város közelében lévő kőfejtőben.","shortLead":"A mai Baden-Württemberg területén élő gyíkszerű állat maradványaira a Stuttgarti Természettudományi Múzeum kutatói...","id":"20200223_torpeszaurusz_vellbergia_bartholomaei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe1f710c-b5ef-4a9b-bdca-d9c7c4e59770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48c456a-3130-47db-b1b7-2d011bb55ddc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_torpeszaurusz_vellbergia_bartholomaei","timestamp":"2020. február. 23. 18:03","title":"10 centis, de nagyon izgalmas: 240 millió éves törpeszauruszt fedeztek fel Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nincs az a pénz” – mondta Pethőné Nagy Csilla mesterpedagógus, a pécsi Babits Mihály Gyakorlógimnázium tanára, a befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő módszer egyik hazai megalkotója.","shortLead":"„Nincs az a pénz” – mondta Pethőné Nagy Csilla mesterpedagógus, a pécsi Babits Mihály Gyakorlógimnázium tanára...","id":"20200224_A_nepszeru_irodalomkonyvek_szerzoje_nem_engedi_hogy_az_allam_dolgozza_at_muveit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfc5350-5aad-4a0f-9199-a8a30a5a3308","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_A_nepszeru_irodalomkonyvek_szerzoje_nem_engedi_hogy_az_allam_dolgozza_at_muveit","timestamp":"2020. február. 24. 14:54","title":"A népszerű irodalomkönyvek szerzője nem engedi, hogy az állam dolgozza át műveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ddea94-fdb9-4ea4-9878-b3fc8c9f72d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat egy maximálisan sportosra alakított és egy háromajtós Escalade.","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat egy maximálisan sportosra alakított és egy háromajtós Escalade.","id":"20200224_amerikai_csucsterepjaro_magyar_tuningot_kapott_a_vadonatuj_cadillac_escalade_suv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62ddea94-fdb9-4ea4-9878-b3fc8c9f72d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6b6ffe-dd72-4543-b0da-1e367ec01c0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_amerikai_csucsterepjaro_magyar_tuningot_kapott_a_vadonatuj_cadillac_escalade_suv","timestamp":"2020. február. 24. 07:59","title":"Amerikai csúcsterepjáró: magyar tuningot kapott a vadonatúj Cadillac Escalade","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy a 44 millióhoz az esély a lottóötösre, de egyre többen bíznak abban, hogy épp nekik jön majd be.","shortLead":"Egy a 44 millióhoz az esély a lottóötösre, de egyre többen bíznak abban, hogy épp nekik jön majd be.","id":"20200224_A_hataron_tulrol_is_atjonnek_Magyarorszagra_a_lottonyeremenyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838d5e7f-d43f-4f7e-b0a1-68d0f2d6726c","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_A_hataron_tulrol_is_atjonnek_Magyarorszagra_a_lottonyeremenyert","timestamp":"2020. február. 24. 10:59","title":"A határon túlról is átjönnek Magyarországra a lottónyereményért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e78005-ed41-4df8-8e6c-f74e0bdacfdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre többe kerül a napi beváráslás, miközben például a ruhák ára alig változott.","shortLead":"Egyre többe kerül a napi beváráslás, miközben például a ruhák ára alig változott.","id":"20200223_Egy_ev_alatt_8_szazalekkal_dragult_az_etkezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4e78005-ed41-4df8-8e6c-f74e0bdacfdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0572a85e-94ec-4477-b580-bff069405d57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_Egy_ev_alatt_8_szazalekkal_dragult_az_etkezes","timestamp":"2020. február. 23. 19:51","title":"Egy év alatt 8 százalékkal drágult az étkezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]