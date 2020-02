Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egymilliárd dollárt fordítanának a vakcina kifejlesztésére.","shortLead":"Egymilliárd dollárt fordítanának a vakcina kifejlesztésére.","id":"20200225_koronavirus_donald_trump_kongresszus_vedekezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362932fc-03d5-4000-8c8c-b34de9ee5724","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_koronavirus_donald_trump_kongresszus_vedekezes","timestamp":"2020. február. 25. 09:55","title":"Trump 2,5 milliárd dollárt kért a kongresszustól a koronavírus elleni harcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Húsz nap alatt 19 haláleset történt.","shortLead":"Húsz nap alatt 19 haláleset történt.","id":"20200225_Mar_141en_fagytak_halalra_iden_telen_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda6d39d-afc8-486c-9ff7-2a6a87038840","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Mar_141en_fagytak_halalra_iden_telen_Magyarorszagon","timestamp":"2020. február. 25. 10:52","title":"Már 141-en fagytak halálra ezen a télen Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93f92aa-ddc8-434d-b13d-57c612cd906f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb indie kultzenekara először fel lép Magyarországon, konkrétan június 23-án az A38 Hajón. A zenekar kitérőt tesz nyári fesztiválturnéján ezért az egy klubkoncertért.\r

\r

","shortLead":"Az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb indie kultzenekara először fel lép Magyarországon, konkrétan június 23-án az A38...","id":"20200225_Budapestre_jon_a_Belle_and_Sebastian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a93f92aa-ddc8-434d-b13d-57c612cd906f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77884ad-1d26-4260-bb55-49f8b958b59c","keywords":null,"link":"/kultura/20200225_Budapestre_jon_a_Belle_and_Sebastian","timestamp":"2020. február. 25. 14:17","title":"Budapestre jön a Belle and Sebastian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e2f1ff-e923-4b33-87d6-2b5344e441e1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Április végén választja meg a német kormánypárt új elnökét, aki Angela Merkel utódja lehet. ","shortLead":"Április végén választja meg a német kormánypárt új elnökét, aki Angela Merkel utódja lehet. ","id":"20200226_A_pizzakapcsolat_oldja_meg_a_CDU_valsagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94e2f1ff-e923-4b33-87d6-2b5344e441e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce39ada-46b3-4060-8a85-43f7bdc154ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_A_pizzakapcsolat_oldja_meg_a_CDU_valsagat","timestamp":"2020. február. 26. 14:51","title":"A pizzakapcsolat oldja meg a CDU válságát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badf52cc-f432-4b7c-92ab-bc71a38febfd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Váratlanul bejelentette lemondását Bob Iger, aki 15 éve volt a Disney-vezérigazgatója.","shortLead":"Váratlanul bejelentette lemondását Bob Iger, aki 15 éve volt a Disney-vezérigazgatója.","id":"20200226_disney_vezerigazgato_lemondas_bob_iger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=badf52cc-f432-4b7c-92ab-bc71a38febfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d437c8c6-e2dc-4fc6-8f0c-2104f2a1d6f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_disney_vezerigazgato_lemondas_bob_iger","timestamp":"2020. február. 26. 10:46","title":"Lemondott a Disney vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sajtónak kiküldött hivatalos meghívó szerint márciusban ismerheti meg a világ a Huawei következő csúcstelefonjait, a P40 és P40 Prót.","shortLead":"A sajtónak kiküldött hivatalos meghívó szerint márciusban ismerheti meg a világ a Huawei következő csúcstelefonjait...","id":"20200225_huawei_p40_p40_pro_bemutato_marcius_26","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e213d581-d522-444e-abf1-f89c63f27e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_huawei_p40_p40_pro_bemutato_marcius_26","timestamp":"2020. február. 25. 18:03","title":"Egy hónap múlva mutatja be a Huawei a P40 és P40 Pro mobilokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországra még nem érkezett meg a koronavírus, de már a kormány szerint is kicsi az esély, hogy ez így is marad. Kettő magyar megbetegedésről tudni, egy bécsi és a már ismert japán betegről, az Olaszországból hazatért kamionsofőr pedig kéthetes karanténban van. A járványról minden hírt megtalál percről percre tudósításunkban.","shortLead":"Magyarországra még nem érkezett meg a koronavírus, de már a kormány szerint is kicsi az esély, hogy ez így is marad...","id":"20200226_koronavirus_jarvany_fertozes_percrol_percre_2026","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b09a9b3-0c1c-4f8a-91b8-36fc4b209189","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_koronavirus_jarvany_fertozes_percrol_percre_2026","timestamp":"2020. február. 26. 09:45","title":"Kormány: Kicsi az esély, hogy a koronavírus elkerülje Magyarországot – hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mercedesnél 2039-re teljes karbonsemlegességet hirdettek.","shortLead":"A Mercedesnél 2039-re teljes karbonsemlegességet hirdettek.","id":"20200226_mercedes_gyar_kecskemet_fenntarthatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4754a0dd-612a-466f-a847-f4adc998430d","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_mercedes_gyar_kecskemet_fenntarthatosag","timestamp":"2020. február. 26. 14:33","title":"Egy autó gyártásához annyi energiát használnak Kecskeméten, mint amennyi egy csokiban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]