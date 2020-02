Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ott, ahol öt magyar is tartózkodik.","shortLead":"Ott, ahol öt magyar is tartózkodik.","id":"20200226_Mar_4_koronavirussal_fertozott_beteg_van_a_lezart_tenerifei_hotelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcd10d1-6f00-40d2-8737-f39c9e0e0a28","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Mar_4_koronavirussal_fertozott_beteg_van_a_lezart_tenerifei_hotelben","timestamp":"2020. február. 26. 11:11","title":"Már négy koronavírussal fertőzött beteg van a lezárt tenerifei hotelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. Gáborné M. Mária a büntetőügyének az egyik tanújához ment hozzá, aki a 2000-es években sztárvállalkozó volt.","shortLead":"Sz. Gáborné M. Mária a büntetőügyének az egyik tanújához ment hozzá, aki a 2000-es években sztárvállalkozó volt.","id":"20200227_Ismet_ferjhez_ment_a_csengeri_orokosno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd318f2-661e-44ae-8ad0-94e361df1e05","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Ismet_ferjhez_ment_a_csengeri_orokosno","timestamp":"2020. február. 27. 15:17","title":"Ismét férjhez ment a csengeri örökösnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Washington Egyetem kutatói olyan új kezelési technikára bukkantak, mely hatásos segítséget jelenthet a diabétesz kezelésében. Eddig csak egereken tesztelték, de azokon jól működött.","shortLead":"A Washington Egyetem kutatói olyan új kezelési technikára bukkantak, mely hatásos segítséget jelenthet a diabétesz...","id":"20200226_cukorbetegseg_cukorbeteg_diabetesz_vercukorszint_inzulin_inzulintermeles_egerek_emberi_ossejt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402c120d-f370-4e23-8da4-c026bedcdbab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_cukorbetegseg_cukorbeteg_diabetesz_vercukorszint_inzulin_inzulintermeles_egerek_emberi_ossejt","timestamp":"2020. február. 26. 17:03","title":"Amerikai tudósoknak sikerült kigyógyítaniuk egereket a cukorbetegségből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kísérleti szer mellett egy másik készítménnyel is próbálkoznak, amit ebola ellen fejlesztettek ki.","shortLead":"A kísérleti szer mellett egy másik készítménnyel is próbálkoznak, amit ebola ellen fejlesztettek ki.","id":"20200227_Megszuletett_a_koronavirus_elleni_vakcina_tesztverzioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64de20f-8875-4244-94cc-9969ceed2450","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_Megszuletett_a_koronavirus_elleni_vakcina_tesztverzioja","timestamp":"2020. február. 27. 16:14","title":"Megszületett a koronavírus elleni vakcina tesztverziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7afdad3f-97b7-4997-9da4-3eed67ab9fba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga a Nintendo segített egy idős japán játékosán, miután az asszony kézi konzolja, egy régi Game Boy elromlott.","shortLead":"Maga a Nintendo segített egy idős japán játékosán, miután az asszony kézi konzolja, egy régi Game Boy elromlott.","id":"20200226_game_boy_nintendo_95_eves_nagymama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7afdad3f-97b7-4997-9da4-3eed67ab9fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155127d9-1aa8-4bba-8e66-f81ebfdbf4db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_game_boy_nintendo_95_eves_nagymama","timestamp":"2020. február. 26. 16:03","title":"Új Game Boyt küldött egy 95 éves nagymamának a Nintendo, mert az övé elromlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80003b0f-98e3-4331-8c2d-8b7456bd296c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olaszországból érkezett haza a nő, akinél pozitív lett a teszt.","shortLead":"Olaszországból érkezett haza a nő, akinél pozitív lett a teszt.","id":"20200226_EszakMacedoniaban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80003b0f-98e3-4331-8c2d-8b7456bd296c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2247127b-2fa5-40b0-a750-c1fe520c0bd3","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_EszakMacedoniaban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 19:58","title":"Észak-Macedóniában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"743f26c3-8878-4646-a7d8-54f3279a2730","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A szöveget az egyházi zsinat már megszavazta, csak a kormányzati szentesítésre vár – tudta meg a HVG 360.","shortLead":"A szöveget az egyházi zsinat már megszavazta, csak a kormányzati szentesítésre vár – tudta meg a HVG 360.","id":"20200225_kormany_evangelikusok_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=743f26c3-8878-4646-a7d8-54f3279a2730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8f5ed3-9520-4397-b77e-3c2d316604bd","keywords":null,"link":"/360/20200225_kormany_evangelikusok_megallapodas","timestamp":"2020. február. 25. 19:40","title":"Egy igenen múlik az evangélikusok új megállapodása a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt javasolja a főpolgármester, hogy Bán Teodóra vezesse a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot, az általuk támogatott Benkő Nóra pedig a Városmajori Szabadtéri Színházat. Kérdés, ezzel megoldott-e egy 8,5 milliárdos kérdést. ","shortLead":"Azt javasolja a főpolgármester, hogy Bán Teodóra vezesse a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot, az általuk támogatott...","id":"20200226_karacsony_gergely_ban_teodora_budapesti_szinhazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e4f792-ed59-48ee-84e1-a9019a65c65e","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_karacsony_gergely_ban_teodora_budapesti_szinhazak","timestamp":"2020. február. 26. 15:28","title":"Olyan ötlettel válaszolt Karácsony a kormány zsarolására, amivel Bán Teodóra is vezető lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]