[{"available":true,"c_guid":"80003b0f-98e3-4331-8c2d-8b7456bd296c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olaszországból érkezett haza a nő, akinél pozitív lett a teszt.","shortLead":"Olaszországból érkezett haza a nő, akinél pozitív lett a teszt.","id":"20200226_EszakMacedoniaban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80003b0f-98e3-4331-8c2d-8b7456bd296c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2247127b-2fa5-40b0-a750-c1fe520c0bd3","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_EszakMacedoniaban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 19:58","title":"Észak-Macedóniában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország déli részén, egy Gorj megyei férfinál mutatták ki a fertőzést – közölték szerda este az egészségügyi minisztérium illetékesei.","shortLead":"Az ország déli részén, egy Gorj megyei férfinál mutatták ki a fertőzést – közölték szerda este az egészségügyi...","id":"20200227_koronavirus_romania_fertozes_gorj_megye_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f33e3c7-3e00-4bde-99b5-738591fd5a5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_koronavirus_romania_fertozes_gorj_megye_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 27. 05:14","title":"Romániában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d8f07a-2dee-43c5-827f-a8f2ee934775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkezdték az iráni állampolgárok egészségügyi szűrését is a fővárosi Liszt Ferenc-repülőtéren a koronavírus-fertőzés veszélye miatt.","shortLead":"Megkezdték az iráni állampolgárok egészségügyi szűrését is a fővárosi Liszt Ferenc-repülőtéren a koronavírus-fertőzés...","id":"20200227_Mar_az_iraniakat_is_ellenorzik_a_ferihegyi_repuloteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90d8f07a-2dee-43c5-827f-a8f2ee934775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3b161b-2185-4553-9601-1e2d66342b0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Mar_az_iraniakat_is_ellenorzik_a_ferihegyi_repuloteren","timestamp":"2020. február. 27. 19:35","title":"Már az irániakat is ellenőrzik a ferihegyi repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ca705c-19ec-441d-b34b-9c5f964a29d3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jégmezők olvadása miatt egyre nagyobb méreteket ölt a kannibalizmus az Északi-sarkon.","shortLead":"A jégmezők olvadása miatt egyre nagyobb méreteket ölt a kannibalizmus az Északi-sarkon.","id":"20200227_Egymast_faljak_fel_az_ehezo_jegesmedvek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81ca705c-19ec-441d-b34b-9c5f964a29d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614af9a4-6607-4a7a-95aa-dae0440e5e7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_Egymast_faljak_fel_az_ehezo_jegesmedvek","timestamp":"2020. február. 27. 20:33","title":"Egymást falják fel az éhező jegesmedvék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Valószínűleg máshol sem rendezik meg az eseményt.","shortLead":"Valószínűleg máshol sem rendezik meg az eseményt.","id":"20200226_koronavirus_jarvany_szoul_gyorskorcsolya_vb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94dc2e8-834a-4722-9c38-b58511b8fcc5","keywords":null,"link":"/sport/20200226_koronavirus_jarvany_szoul_gyorskorcsolya_vb","timestamp":"2020. február. 26. 10:10","title":"Koronavírus: biztosan nem Szöulban lesz a rövidpályás gyorskorcsolya-vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester elmagyarázta, miért szavazta le az ellenzéki többség a fideszes Ughy Attila módosító javaslatát, amely beemelte volna Budapesti idei költségvetésébe a klímaberendezések beszerzését a 3-as metró szerelvényeibe.\r

","shortLead":"A főpolgármester elmagyarázta, miért szavazta le az ellenzéki többség a fideszes Ughy Attila módosító javaslatát, amely...","id":"20200227_karacsony_gergely_vitezy_david_tarlos_istvan_3as_metro_klimaberendezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc97a41-8e23-4c1f-a2e7-01d89d01e528","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_karacsony_gergely_vitezy_david_tarlos_istvan_3as_metro_klimaberendezes","timestamp":"2020. február. 27. 12:34","title":"Karácsony a 3-as metróról: Dolgozunk a nyaranta kialakuló tarthatatlan helyzet megoldásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balatonalmádi fideszes képviselőjét nemrég ittas vezetésen érték, aztán pedig még neki állt feljebb.","shortLead":"Balatonalmádi fideszes képviselőjét nemrég ittas vezetésen érték, aztán pedig még neki állt feljebb.","id":"20200227_fidesz_balatonalmadi_becsuletsertes_ittas_vezetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc4a5eb-8002-4b75-9aed-ea76a4aed761","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_fidesz_balatonalmadi_becsuletsertes_ittas_vezetes","timestamp":"2020. február. 27. 13:58","title":"Kilép a Fideszből a rendőröket szidalmazó politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kamion és egy kisteherautó ütközött az M3-as autópályán.","shortLead":"Egy kamion és egy kisteherautó ütközött az M3-as autópályán.","id":"20200226_Baleset_miatt_lezartak_az_M3as_autopalyat_Tiszaujvarosnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55d030e-c68b-4ab9-9ae4-9b863879a014","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_Baleset_miatt_lezartak_az_M3as_autopalyat_Tiszaujvarosnal","timestamp":"2020. február. 26. 08:08","title":"Baleset miatt lezárták az M3-as autópályát Tiszaújvárosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]