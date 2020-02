Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint az iráni járványhelyzet súlyosabb lehet, mint azt hiszik jelenleg, a tokiói olimpia szervezőivel pedig egyeztetések zajlanak a lehetséges forgatókönyvekről.","shortLead":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint az iráni járványhelyzet súlyosabb lehet, mint azt hiszik jelenleg, a tokiói...","id":"20200227_WHOfoigazgato_A_koronavirus_vilagjarvannya_is_valhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0da491-5801-4f3d-b1f9-b7d7de838e5e","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_WHOfoigazgato_A_koronavirus_vilagjarvannya_is_valhat","timestamp":"2020. február. 27. 17:59","title":"WHO-főigazgató: A koronavírus világjárvánnyá is válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítőnél eddig is visszaesést vártak, de a járvány miatt még pesszimistábbak.","shortLead":"A hitelminősítőnél eddig is visszaesést vártak, de a járvány miatt még pesszimistábbak.","id":"20200226_koronavirus_jarvany_moodys_varakozas_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745bc4c1-f662-4575-8ca3-1a80e8c4c102","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200226_koronavirus_jarvany_moodys_varakozas_gazdasag","timestamp":"2020. február. 26. 15:46","title":"A Moody's rontotta az autóeladási várakozását a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1ff7f8-2904-4021-b353-ef1e0066430d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Signal nevű alkalmazást az FBI sem szívleli, mert bármit küldjenek el rajta, arról a feladón és a címzetten kívül senki más nem szerez(het) tudomást. Erre az appra váltottak át nemrég az EU döntéshozói is.","shortLead":"A Signal nevű alkalmazást az FBI sem szívleli, mert bármit küldjenek el rajta, arról a feladón és a címzetten kívül...","id":"20200226_signal_titkositott_uzenet_uzenetkuldo_europai_unios_politikusok_whatsapp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab1ff7f8-2904-4021-b353-ef1e0066430d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e69fc9-bf3d-45ce-b3f4-e428ca9fb4ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_signal_titkositott_uzenet_uzenetkuldo_europai_unios_politikusok_whatsapp","timestamp":"2020. február. 26. 08:03","title":"Ön is letöltheti: Snowden kedvenc üzenetküldő alkalmazására váltanak az EU vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d9577c-f3b7-4cf6-bba6-85527132f710","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Az egyesült királyságbeli Surrey Police sajátos és meglehetősen ötletes módon használta ki a farsangzáró keddi palacsintanapot, a Pancake day-t. ","shortLead":"Az egyesült királyságbeli Surrey Police sajátos és meglehetősen ötletes módon használta ki a farsangzáró keddi...","id":"20200226_Palacsintas_bunuldozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19d9577c-f3b7-4cf6-bba6-85527132f710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270e7cd9-2274-42a5-8142-942fbae8727c","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Palacsintas_bunuldozes","timestamp":"2020. február. 26. 17:09","title":"A surrey-i rendőrség palacsintákkal keresi a bűnözőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f3908b-2a4c-4cb4-9da9-ec9224831649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eredmény pedig zseniális lett. ","shortLead":"Az eredmény pedig zseniális lett. ","id":"20200226_Elo_video_szurok_havazas_riporter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f3908b-2a4c-4cb4-9da9-ec9224831649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d92cc3a-955b-4a23-91d6-8041970b4667","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Elo_video_szurok_havazas_riporter","timestamp":"2020. február. 26. 10:03","title":"Élőben tudósított a havazásról a riporter, de véletlenül bekapcsolta a szűrőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb39662e-33ea-44da-b637-19319ac13301","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vád érte az iPhone-os és iPades alkalmazásokat: tulajdonképpen probléma nélkül hozzáférhetnek mindahhoz, amit a rendszer vágólapjára másolnak. Tulajdonképpen minden olyan iPhone és iPad érintett lehet, amelyik a jelenlegi legújabb (13.3) iOS-verziót használja.","shortLead":"Vád érte az iPhone-os és iPades alkalmazásokat: tulajdonképpen probléma nélkül hozzáférhetnek mindahhoz, amit...","id":"20200226_ios_13_3_vagolapra_masolt_tartalom_appok_hozzaferese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb39662e-33ea-44da-b637-19319ac13301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703bf611-e46d-47d0-85b5-3610e2cf4cac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_ios_13_3_vagolapra_masolt_tartalom_appok_hozzaferese","timestamp":"2020. február. 26. 12:03","title":"Kémkedhetnek az iPhone-os appok? Az Apple szerint ez nem gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sértettek a bíróságra is benyújtják a polgári peres kártérítési igényüket.","shortLead":"A sértettek a bíróságra is benyújtják a polgári peres kártérítési igényüket.","id":"20200226_bicskei_gyerekotthon_molesztalas_karterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0dbf89-7074-4229-88de-78a04a27c08f","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_bicskei_gyerekotthon_molesztalas_karterites","timestamp":"2020. február. 26. 11:59","title":"Nem kapnak kártérítést a bicskei gyermekotthonban molesztált fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062ca77f-1792-4faa-838e-656b2d5191af","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokan ismerjük a tehetetlenséget, ha mások porciózzák ki az ételadagunkat.","shortLead":"Sokan ismerjük a tehetetlenséget, ha mások porciózzák ki az ételadagunkat.","id":"20200226_Olykor_eleg_egy_kis_doboz_a_fogyashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=062ca77f-1792-4faa-838e-656b2d5191af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7454606-2e0b-413d-ba33-1cc61859b493","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200226_Olykor_eleg_egy_kis_doboz_a_fogyashoz","timestamp":"2020. február. 26. 08:30","title":"Olykor elég egy kis doboz a fogyáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]