Csak az emberek látszanak ebben a háborúban. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan: az ellenség. Az élet megy tovább, csak maszkban. A koronavírus nyomán nemcsak szorgos sürgés-forgást, hanem megkapó pillanatokat is megörökítettek a fényképészek. A varrodákból végtelen fehér habként hömpölyögnek a védőruhák, szamárfület pedig teljes védőfelszerelésben is lehet mutatni a mentés oldott pillanataiban. A kínai utcákon ugyanúgy forog a grillcsirke, csak a sült denevér iránt csappant meg a kereslet, de minden mást már hazavittek. Az ember, ahogy a vírus is, megtalálja a túlélés módját: a gyerekek ugyanúgy ugrálnak szájmaszkban, és csókolózni is lehet óvszerrel.