Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09187135-cb25-41c1-a824-26c2932fc987","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a nyolcadik generációs Golf sportos és egyben üzemanyaggal spórolós legfrissebb változata.","shortLead":"Megérkezett a nyolcadik generációs Golf sportos és egyben üzemanyaggal spórolós legfrissebb változata.","id":"20200227_nem_halott_a_dizel_sot_sportosabb_lett_itt_az_uj_volkswagen_golf_gtd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09187135-cb25-41c1-a824-26c2932fc987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816e3cee-3d2e-4175-8b7e-b1cb95b19188","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_nem_halott_a_dizel_sot_sportosabb_lett_itt_az_uj_volkswagen_golf_gtd","timestamp":"2020. február. 27. 13:21","title":"Nem halott a dízel, sőt, sportosabb lett: itt az új Golf GTD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4b9453-8347-481c-84eb-9a621571db7b","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Leisztenger Tamás lehet a befutó egy újrahasznosító cég megvásárlására, ami az állami intézkedések után remek pozícióba kerülhet. Közben kérdés, hogy ha a kormány ellenőrzése alá vonja az újrahasznosítását, érvényesülhetnek-e egyidejűleg a klímavédelmi célok is.","shortLead":"Leisztenger Tamás lehet a befutó egy újrahasznosító cég megvásárlására, ami az állami intézkedések után remek pozícióba...","id":"202009__betetdij__allami_ujrahasznositas__leisztinger_bejelentkezett__haszonkulacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f4b9453-8347-481c-84eb-9a621571db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d091887-b916-4897-b525-4830a607428d","keywords":null,"link":"/360/202009__betetdij__allami_ujrahasznositas__leisztinger_bejelentkezett__haszonkulacs","timestamp":"2020. február. 27. 07:00","title":"40 forinttal is drágulhat az ásványvíz a betétdíjtól, állami cég húzhat hasznot a visszaváltásból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200227_idojaras_meteorologia_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00a62b6-9a96-4970-bf8a-f818d79e166c","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_idojaras_meteorologia_","timestamp":"2020. február. 27. 05:29","title":"Hóeséstől zivatarig mindent hozhat ma az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4c330a5-037e-4af1-9ca7-53c5c078bf4f","c_author":"-t-","category":"kkv","description":"A brit sztárséf döntéséről, amely feltehetőleg összefügg a koronavírus járvánnyal, csak az utolsó nyitva tartási nap estéjén értesült az éttermek személyzete és vendégköre.\r

\r

","shortLead":"A brit sztárséf döntéséről, amely feltehetőleg összefügg a koronavírus járvánnyal, csak az utolsó nyitva tartási nap...","id":"20200227_Jamie_Oliver_bezarja_tajvani_es_hongkongi_ettermeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4c330a5-037e-4af1-9ca7-53c5c078bf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abec99c-952f-4317-845b-78c1b30ef703","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_Jamie_Oliver_bezarja_tajvani_es_hongkongi_ettermeit","timestamp":"2020. február. 27. 16:50","title":"Jamie Oliver bezárja a tajvani és hongkongi éttermeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyors megoldást választott a kormány a törvény betartására.","shortLead":"Gyors megoldást választott a kormány a törvény betartására.","id":"20200227_Tenyleg_kontenerbol_epitenek_bortont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0aeb012-4dbb-4ed5-91c2-f9d619812b87","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Tenyleg_kontenerbol_epitenek_bortont","timestamp":"2020. február. 27. 11:21","title":"Tényleg konténerből építenek börtönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be0b911-bffb-4111-8dd8-35c9cf0a1ff9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Almafát ültetett Nagylakon a Fidesz egykori erősembere.","shortLead":"Almafát ültetett Nagylakon a Fidesz egykori erősembere.","id":"20200228_lazar_janos_lapat_almafa_nagylak_wass_albert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be0b911-bffb-4111-8dd8-35c9cf0a1ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d80e8d-2a6d-446c-aca6-e9cbd162d08e","keywords":null,"link":"/elet/20200228_lazar_janos_lapat_almafa_nagylak_wass_albert","timestamp":"2020. február. 28. 09:05","title":"Lázár János lapátot fogott és ásott – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Attól még nem áll fenn a gyanú, mert valakinek tünetei vannak, vagy fertőzött országban járt.","shortLead":"Attól még nem áll fenn a gyanú, mert valakinek tünetei vannak, vagy fertőzött országban járt.","id":"20200228_Tisztifoorvos_nem_kell_minden_tusszentest_megkoronazni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49acce3d-6ab3-46d9-98b7-e1be8ce9948e","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Tisztifoorvos_nem_kell_minden_tusszentest_megkoronazni","timestamp":"2020. február. 28. 09:56","title":"Tiszti főorvos: nem kell minden tüsszentést megkoronázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Centrál Színházban hamarosan bemutatandó A nevem Mary Page Marlowe című darab mellékszerepében saját múltjával szembesül.\r

\r

","shortLead":"A színész a Centrál Színházban hamarosan bemutatandó A nevem Mary Page Marlowe című darab mellékszerepében saját...","id":"20200227_Stohl_Andras_ujraeli_a_balesetet_a_szinpadon_terapiakent_fogja_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d430385-83cd-4dad-8375-e7cee2d7d10b","keywords":null,"link":"/elet/20200227_Stohl_Andras_ujraeli_a_balesetet_a_szinpadon_terapiakent_fogja_fel","timestamp":"2020. február. 27. 09:57","title":"Stohl András újraéli a balesetét a színpadon: terápiaként fogja fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]