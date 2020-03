Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d4694c1-2145-4675-8f26-80212ba56d39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A mérkőzést kétszer is félbe kellett szakítani a szurkolók rendbontása miatt, akik a Hoffenheim többségi tulajdonosa, Dietmar Hopp ellen keltek ki. Tiltakozásként a csapatok játékosai nem voltak hajlandóak játszani. ","shortLead":"A mérkőzést kétszer is félbe kellett szakítani a szurkolók rendbontása miatt, akik a Hoffenheim többségi tulajdonosa...","id":"20200229_Botranyt_okoztak_a_szurkolok_a_Bayern_meccsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d4694c1-2145-4675-8f26-80212ba56d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0aa5dc3-fe8a-4d6a-b13f-1c7ea1a4cd17","keywords":null,"link":"/sport/20200229_Botranyt_okoztak_a_szurkolok_a_Bayern_meccsen","timestamp":"2020. február. 29. 21:42","title":"Botrányt okoztak a szurkolók a Bayern meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb3388b-e80f-4537-86a3-12b236ee5613","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy hasznát veszik a szoftverfejlesztésben és terméktervezésben éppen úgy, mint az üzleti stratégiák kialakításánál, és mára egyre inkább a mindennapi életvezetésben is. Ez a design thinking, melynek alapjait ismerhetik meg csütörtökön a TEDxBudapestSalon résztvevői.","shortLead":"Nagy hasznát veszik a szoftverfejlesztésben és terméktervezésben éppen úgy, mint az üzleti stratégiák kialakításánál...","id":"20200302_tedxbudapestsalon_2020_designthinking","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efb3388b-e80f-4537-86a3-12b236ee5613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bff6a37-db95-4563-9af7-171249c4e399","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_tedxbudapestsalon_2020_designthinking","timestamp":"2020. március. 02. 10:33","title":"5 lépés, hogy rövid idő alatt megoldást találjon a problémáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44de31b8-6720-47c8-aa98-be295902a47a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az autó- és a tömegközlekedésre is hatással lesz egy demonstráció.","shortLead":"Az autó- és a tömegközlekedésre is hatással lesz egy demonstráció.","id":"20200301_Tobb_lezaras_lesz_Budapesten_vasarnap_delutan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44de31b8-6720-47c8-aa98-be295902a47a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6296b4b5-bb8c-4b8e-a23b-b530dc531993","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Tobb_lezaras_lesz_Budapesten_vasarnap_delutan","timestamp":"2020. március. 01. 08:16","title":"Több lezárás lesz Budapesten vasárnap délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pártpolitikai akciónak nevezte a kormányhivatal, hogy a 7. kerület DK-s polgármestere tájékoztatni akarta Erzsébetváros lakóit a koronavírusról. Niedermüller Péter szerint a tisztiorvossal megbeszélt találkozót végül felsőbb utasításra lemondták. Az operatív törzs úgy reagált: köszönnek minden önkormányzati segítséget a tájékoztatásban, de a védekezés továbbra is kormányzati feladat. \r

\r

","shortLead":"Pártpolitikai akciónak nevezte a kormányhivatal, hogy a 7. kerület DK-s polgármestere tájékoztatni akarta Erzsébetváros...","id":"20200229_Niedermuller_Peter_tajekoztatott_volna_a_virusrol_nem_tehette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03759203-a9b6-4899-9eae-4699d34f7adc","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Niedermuller_Peter_tajekoztatott_volna_a_virusrol_nem_tehette","timestamp":"2020. február. 29. 21:14","title":"Niedermüller Péter tájékoztatott volna a vírusról, nem tehette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b35713-8704-4a8e-906d-d2b1f4542d95","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírt menyasszonya jelentette be úgy, ahogy mostanában divatos: az Instagram oldalán.","shortLead":"A hírt menyasszonya jelentette be úgy, ahogy mostanában divatos: az Instagram oldalán.","id":"20200229_Gyereket_varnak_Boris_Johnsonek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b35713-8704-4a8e-906d-d2b1f4542d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d81c065-c4fa-41c9-8b8d-4041f4687669","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Gyereket_varnak_Boris_Johnsonek","timestamp":"2020. február. 29. 19:39","title":"Gyereket várnak Boris Johnsonék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0890d634-2813-4ba1-9161-2e18ef2403e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy rá a kabát, mondták róla, amikor két éve egyedüli indulóként az írországi Sinn Féin elnökévé választották. Mary Lou McDonald most azonban keményen visszavágott a kétkedőknek és esélyes a kormányfői posztra.","shortLead":"Nagy rá a kabát, mondták róla, amikor két éve egyedüli indulóként az írországi Sinn Féin elnökévé választották. Mary...","id":"202009_mary_lou_mcdonald_irkormanyfoaspirans","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0890d634-2813-4ba1-9161-2e18ef2403e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff8cea1-49f7-4236-a9c0-44bf88dbc71b","keywords":null,"link":"/360/202009_mary_lou_mcdonald_irkormanyfoaspirans","timestamp":"2020. március. 01. 12:15","title":"Már a pártelnökségre is kevésnek gondolták, most ő lehet az ír miniszterelnök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e9a199-40e4-4c1d-9232-7000fc1da75b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberkereskedelem gyanúja miatt folytatnak nyomozást egy 21 éves salgótarjáni férfi ellen. A több embert kényszermunkán dolgoztató gyanúsítottat a bíróság letartóztatta. ","shortLead":"Emberkereskedelem gyanúja miatt folytatnak nyomozást egy 21 éves salgótarjáni férfi ellen. A több embert kényszermunkán...","id":"20200229_70_ezer_forintert_varasolt_meg_egy_embert_hogy_aztan_kenyszermunkan_dolgoztassa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30e9a199-40e4-4c1d-9232-7000fc1da75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aae345a-fb8b-4c4d-afb8-77438cec0cb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_70_ezer_forintert_varasolt_meg_egy_embert_hogy_aztan_kenyszermunkan_dolgoztassa","timestamp":"2020. február. 29. 13:03","title":"70 ezer forintért \"várásolt meg\" egy embert, hogy aztán kényszermunkán dolgoztassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a575c886-c28a-4c31-89b1-4d4877b23fc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilvásy László cáfolja, hogy a kormány szócsövének számító Origo hírportálnak az egyházi iskolák NAT-elleni tiltakozása kapcsán nyilatkozott volna. Sőt, azt mondja: tisztelik a másik ember véleményét függetlenül attól, hogy az egyezik-e a sajátjukkal vagy sem. ","shortLead":"Szilvásy László cáfolja, hogy a kormány szócsövének számító Origo hírportálnak az egyházi iskolák NAT-elleni...","id":"20200229_Nem_nyilatkozott_az_egyhazi_iskolak_tiltakozasat_biralo_Origonak_a_piaristak_taromanyfonoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a575c886-c28a-4c31-89b1-4d4877b23fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44f414d-a18a-4ec3-a8c1-09ebb7b9aff5","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Nem_nyilatkozott_az_egyhazi_iskolak_tiltakozasat_biralo_Origonak_a_piaristak_taromanyfonoke","timestamp":"2020. február. 29. 16:11","title":"A piaristák tartományfőnöke: Támogatjuk, hogy munkatársaink gondolkodó pedagógusok legyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]