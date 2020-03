Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c78e4aa-67b2-4cff-b2f0-218f93881202","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) úgy véli, hogy a Viber nem ingyenes, mivel a felhasználók az adataikat adják a szolgáltatásért cserébe.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) úgy véli, hogy a Viber nem ingyenes, mivel a felhasználók az adataikat adják...","id":"20200302_facebook_gvh_vizsgalat_buntetes_birsag_viber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c78e4aa-67b2-4cff-b2f0-218f93881202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fed6b24-b70d-4b98-a6d8-6e2c43b003bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_facebook_gvh_vizsgalat_buntetes_birsag_viber","timestamp":"2020. március. 02. 19:14","title":"A Facebook után a Vibert is megbünteti a GVH?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy amerikai és egy ecuadori egyetemista betegedett meg Prágában, miután Milánóból Bécsen és Budapesten át Csehországba utaztak.","shortLead":"Egy amerikai és egy ecuadori egyetemista betegedett meg Prágában, miután Milánóból Bécsen és Budapesten át Csehországba...","id":"20200303_Budapesten_is_jart_a_ket_no_akiket_Pragaban_koronavirussal_diagnosztizaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1f6997-e46a-4a31-9953-a5d5da3fc506","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Budapesten_is_jart_a_ket_no_akiket_Pragaban_koronavirussal_diagnosztizaltak","timestamp":"2020. március. 03. 10:26","title":"Budapesten is járt a két nő, akiket Prágában koronavírussal diagnosztizáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatt határozatlan időre elhalasztották a gyorsaságimotoros-világbajnokság thaiföldi versenyét is, azt követően, hogy az első, katari futamot is törölték. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt határozatlan időre elhalasztották a gyorsaságimotoros-világbajnokság thaiföldi versenyét...","id":"20200302_A_MotoGP_nyitofutamat_is_lefujtak_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf770ba-9cac-45aa-83f3-912ea473e16c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_A_MotoGP_nyitofutamat_is_lefujtak_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 02. 09:11","title":"A MotoGP második versenyét is lefújták a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2f3b5d-12da-4dec-81eb-8d7090801ceb","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A több mint 40 ezer éves barlangi festmény a jelek szerint a monszunidőszak eltolódása és a környező cementgyárak pora miatt van végveszélyben. Pedig ez az egyik legrégebbi példája az ember figuratív képalkotásának és misztikus gondolkodásának.","shortLead":"A több mint 40 ezer éves barlangi festmény a jelek szerint a monszunidőszak eltolódása és a környező cementgyárak pora...","id":"202009__indonez_barlangrajz__44_ezer_ev__popcorndatalas__kobe_firkalva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec2f3b5d-12da-4dec-81eb-8d7090801ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813ed18c-eb89-4917-9cc0-e0f4ef662541","keywords":null,"link":"/360/202009__indonez_barlangrajz__44_ezer_ev__popcorndatalas__kobe_firkalva","timestamp":"2020. március. 02. 15:00","title":"A klímaváltozás pusztíthatja el a világ legrégebbi barlangrajzát Celebeszen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szám szerint 37-et.","shortLead":"Szám szerint 37-et.","id":"20200302_likud_part_izrael_valasztas_benjamin_netanjanu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1039b678-c4c4-4444-97a5-6e29e4be02ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_likud_part_izrael_valasztas_benjamin_netanjanu","timestamp":"2020. március. 02. 21:41","title":"Netanjahu pártja szerezte a legtöbb mandátumot az izraeli választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d0033a-91b2-4d69-906f-d33d98e36184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A robotok igen fontos szerepet töltenek majd be a távoli jövőben, de ehhez még számtalan dolgot kell elsajátítaniuk. Egy fontos jellemzőt, úgy tűnik, hamarosan kipipálhatunk.","shortLead":"A robotok igen fontos szerepet töltenek majd be a távoli jövőben, de ehhez még számtalan dolgot kell elsajátítaniuk...","id":"20200302_google_robotics_jaras_robotok_algoritmus_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03d0033a-91b2-4d69-906f-d33d98e36184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c0bc52-86fb-4f38-a9a2-0e266eee4a8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_google_robotics_jaras_robotok_algoritmus_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. március. 02. 17:03","title":"A Google csinált egy algoritmust, ami megtanítja járni a robotokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460aed43-ff74-4799-8207-02e8c58e225b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külön indult a két ellenzéki párt és a Fidesz sem lett nevető harmadik. ","shortLead":"Külön indult a két ellenzéki párt és a Fidesz sem lett nevető harmadik. ","id":"20200301_Az_MSZP_Momentum_Angyalfold_idokozi_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=460aed43-ff74-4799-8207-02e8c58e225b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57aba4d0-2555-4df8-ac9d-265b75f0bb1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Az_MSZP_Momentum_Angyalfold_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. március. 01. 20:33","title":"Az MSZP jelöltje legyőzte a Momentumét az angyalföldi időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e60a62e-7bfc-49bc-83dd-ad5431911142","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Bár emlékezetünkre szeretünk fotógyűjteményként gondolni, inkább impresszionista festmények sorozatáról van szó, amelyek alkotója nagy szabadsággal viszonyul a témához – mutat rá Daniel Gilbert harvardi pszichológiaprofesszor.","shortLead":"Bár emlékezetünkre szeretünk fotógyűjteményként gondolni, inkább impresszionista festmények sorozatáról van szó...","id":"20200303_Azt_gondolja_jol_emlekszik_az_erzelmeire_Ennel_nagyobbat_talan_nem_is_tevedhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e60a62e-7bfc-49bc-83dd-ad5431911142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9cfa91-a0f1-456f-bfee-5f4a9c9ae87c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200303_Azt_gondolja_jol_emlekszik_az_erzelmeire_Ennel_nagyobbat_talan_nem_is_tevedhet","timestamp":"2020. március. 03. 14:15","title":"Azt gondolja, jól emlékszik az érzelmeire? Ennél nagyobbat talán nem is tévedhet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]