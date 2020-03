Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy kicsit újragondolta a Messenger alkalmazást, és ettől nemcsak egyszerűsödött a kinézete, de eltűntek belőle a játékok és a chatbotok is.","shortLead":"A Facebook egy kicsit újragondolta a Messenger alkalmazást, és ettől nemcsak egyszerűsödött a kinézete, de eltűntek...","id":"20200302_facebook_messenger_gombok_hova_tuntek_chatbot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f89ec83-4da6-4dd3-a7ac-22a8b9c59d53","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_facebook_messenger_gombok_hova_tuntek_chatbot","timestamp":"2020. március. 02. 09:03","title":"Önnél megváltozott már a Facebook Messenger? Meg fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdáig többnyire felhős, borult időre számíthatunk.","shortLead":"Szerdáig többnyire felhős, borult időre számíthatunk.","id":"20200302_Esot_hoz_a_het_elso_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6507d343-7cb9-4a2f-a45c-7c0c34c49e6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Esot_hoz_a_het_elso_fele","timestamp":"2020. március. 02. 06:46","title":"Esőt hoz a hét első fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vonatkozó törvény módosítását Budai Gyula készíti elő.","shortLead":"A vonatkozó törvény módosítását Budai Gyula készíti elő.","id":"20200303_petarda_szabalysertes_buncselekmeny_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f07cf5-a0fa-4f78-907b-40a44fee1573","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_petarda_szabalysertes_buncselekmeny_fidesz","timestamp":"2020. március. 03. 10:33","title":"Bűncselekménnyé nyilvánítaná a petárdázást a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1bfa8b-f6de-43b3-944f-8dedb88d4895","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös módon kommunikálnak a Ross-tengeri, vagyis C típusú kardszárnyú delfinek. Az ausztrál Curtin Egyetem vezette kutatás szerint a gyilkos bálnák legkisebb típusa 28 összetett hangot alkalmaz, köztük felpattanó-pulzáló hangokat és füttyöket, hogy így kommunikáljanak a családtagokkal.","shortLead":"Különös módon kommunikálnak a Ross-tengeri, vagyis C típusú kardszárnyú delfinek. Az ausztrál Curtin Egyetem vezette...","id":"20200301_ross_tengeri_kardszarnyu_delfinek_hangja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e1bfa8b-f6de-43b3-944f-8dedb88d4895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38520b3-c4d5-49b5-9cc6-e2a50ba8eb22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200301_ross_tengeri_kardszarnyu_delfinek_hangja","timestamp":"2020. március. 01. 16:03","title":"Hallgassa meg: 28 összetett hanggal beszélgetnek a 6 méteres kardszárnyú delfinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f6a2e2-08d4-4b38-a3fe-486510f1c482","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meghibásodott a kereskedési rendszer, nagyjából egy órára leállították a BÉT kereskedését.","shortLead":"Meghibásodott a kereskedési rendszer, nagyjából egy órára leállították a BÉT kereskedését.","id":"20200302_Rendszerhiba_miatt_leallt_a_magyar_tozsde","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19f6a2e2-08d4-4b38-a3fe-486510f1c482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636079c1-90ef-4649-83c9-d15fa26b3960","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Rendszerhiba_miatt_leallt_a_magyar_tozsde","timestamp":"2020. március. 02. 10:03","title":"A rendszerhiba miatti leállás után újraindult a magyar tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három héten át nem fogadják a turistákat, a lobbistákat, a vendégeket és a szemináriumok külsős résztveőit.","shortLead":"Három héten át nem fogadják a turistákat, a lobbistákat, a vendégeket és a szemináriumok külsős résztveőit.","id":"20200302_koronavirus_europai_parlament_latogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd47d58-c873-4b5b-94cf-0c6f50fbc51b","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_koronavirus_europai_parlament_latogatas","timestamp":"2020. március. 02. 21:46","title":"Koronavírus: az Európai Parlamentet is lezárják a látogatók elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatt határozatlan időre elhalasztották a gyorsaságimotoros-világbajnokság thaiföldi versenyét is, azt követően, hogy az első, katari futamot is törölték. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt határozatlan időre elhalasztották a gyorsaságimotoros-világbajnokság thaiföldi versenyét...","id":"20200302_A_MotoGP_nyitofutamat_is_lefujtak_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf770ba-9cac-45aa-83f3-912ea473e16c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_A_MotoGP_nyitofutamat_is_lefujtak_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 02. 09:11","title":"A MotoGP második versenyét is lefújták a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5879b723-dcf6-4146-9a31-7302b05433df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus beette magát a popkultúrába is.","shortLead":"A koronavírus beette magát a popkultúrába is.","id":"20200302_Hello_Virus_From_Wuhan__a_Simon_es_Garfunkel_dalat_is_megfertozte_a_virus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5879b723-dcf6-4146-9a31-7302b05433df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12208a8a-e6b7-4ef3-9f93-3bb3ca621b55","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Hello_Virus_From_Wuhan__a_Simon_es_Garfunkel_dalat_is_megfertozte_a_virus","timestamp":"2020. március. 02. 10:52","title":"„Hello Virus From Wuhan” – a Simon és Garfunkel dalát is megfertőzte a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]