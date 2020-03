Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51c194ba-a63e-4147-8896-0cdd53e82b95","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"30-40 embert ejtett túszul egy manilai pláza biztonsági őre.","shortLead":"30-40 embert ejtett túszul egy manilai pláza biztonsági őre.","id":"20200302_Tuszejto_akcioba_kezdett_egy_manilai_biztonsagi_or_miutan_kirugtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51c194ba-a63e-4147-8896-0cdd53e82b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a91c2e-e5ee-4780-baca-c8d36f0e161a","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Tuszejto_akcioba_kezdett_egy_manilai_biztonsagi_or_miutan_kirugtak","timestamp":"2020. március. 02. 09:06","title":"Túszejtő akcióba kezdett egy manilai biztonsági őr, miután kirúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20635b6f-c925-48d4-b7bb-68541b3d42d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész – Ganxsta Zoli rapper édesapja – 81 éves volt.","shortLead":"A színész – Ganxsta Zoli rapper édesapja – 81 éves volt.","id":"20200302_Meghalt_Zana_Jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20635b6f-c925-48d4-b7bb-68541b3d42d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25714d60-ee47-4ad4-9b6b-90c2f7e370ea","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Meghalt_Zana_Jozsef","timestamp":"2020. március. 02. 13:17","title":"Meghalt Zana József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b36f3ab-9c20-483a-8613-c2afba141104","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok 14 tagállamában a szuperkeddi előválasztásokon több millióan járulnak az urnákhoz.","shortLead":"Az Egyesült Államok 14 tagállamában a szuperkeddi előválasztásokon több millióan járulnak az urnákhoz.","id":"20200303_Milliok_szavaznak_Amerikaban_a_szuperkedden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b36f3ab-9c20-483a-8613-c2afba141104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13096a3b-eaa1-47f0-a552-b988a5bb2162","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Milliok_szavaznak_Amerikaban_a_szuperkedden","timestamp":"2020. március. 03. 21:39","title":"Milliók szavaznak Amerikában a szuperkedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izgalmas kérdés egy-egy újabb (és amúgy drága) okostelefon bevezetésénél, hogy vajon miként reagál rá a piac, azaz mennyire lesz kelendő. A Galaxy S20-ak kezdeti értékesítési eredményei elkeserítők, azonban már meg is van a bűnös.","shortLead":"Izgalmas kérdés egy-egy újabb (és amúgy drága) okostelefon bevezetésénél, hogy vajon miként reagál rá a piac, azaz...","id":"20200303_samsung_galaxy_s20_elso_napi_eladasok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ea0a5b-b45a-4c1d-9754-7896f4a8b634","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_samsung_galaxy_s20_elso_napi_eladasok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 03. 10:03","title":"Rosszabbul fogy a Galaxy S20 a vártnál, de erről nem a Samsung tehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy népszerű VPN-szolgáltatás webhelyét lemásolva veszélyes új trójait terjesztenek a hekkerek. A Kaspersky kutatói szerint a támadók a magyar felhasználókat is célba vették.","shortLead":"Egy népszerű VPN-szolgáltatás webhelyét lemásolva veszélyes új trójait terjesztenek a hekkerek. A Kaspersky kutatói...","id":"20200303_azorult_trojai_virus_szamitogep_adatlopas_magyar_felhasznalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8052f5ac-3156-461f-9efd-b0f8b23719f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_azorult_trojai_virus_szamitogep_adatlopas_magyar_felhasznalok","timestamp":"2020. március. 03. 08:33","title":"Magyar számítógépeket is becéloztak egy új orosz vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb8146e-de29-4220-9615-20df0b728cfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag legkésőbb szerdán elindul a múlt péntekre ígért honlap a koronavírusról.","shortLead":"Állítólag legkésőbb szerdán elindul a múlt péntekre ígért honlap a koronavírusról.","id":"20200302_Allitolag_legkesobb_szerdan_elindul_a_pentekre_igert_honlap_a_koronavirusrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bb8146e-de29-4220-9615-20df0b728cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071cdd9b-dee1-436b-9aa0-49bd61aa0d49","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Allitolag_legkesobb_szerdan_elindul_a_pentekre_igert_honlap_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 02. 15:15","title":"Koronavírus: egyre többen hívják poénból az ingyenes zöld számot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Létrejött a Digitális Szabadság Munkacsoportot, aminek az lesz a feladata, hogy átláthatóvá tegye a \"nemzetközi technológiai cégek\" működését.","shortLead":"Létrejött a Digitális Szabadság Munkacsoportot, aminek az lesz a feladata, hogy átláthatóvá tegye a \"nemzetközi...","id":"20200303_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_facebook_google_szemelyes_adat_digitalis_szabadsag_munkacsoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d30b61-1587-4bad-96f4-97cdc8056789","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_facebook_google_szemelyes_adat_digitalis_szabadsag_munkacsoport","timestamp":"2020. március. 03. 10:36","title":"Felállt a kormány Facebook-munkacsoportja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83299c6e-abe2-41aa-82d6-75821679beee","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk képviselői úgy akarják hatályon kívül helyeztetni a trianoni békét kihirdető törvényt, hogy az nem jelentene semmit.","shortLead":"A Mi Hazánk képviselői úgy akarják hatályon kívül helyeztetni a trianoni békét kihirdető törvényt, hogy az nem...","id":"20200302_Ures_jogi_csurcsavaras_A_Mi_Hazank_Trianonjavaslata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83299c6e-abe2-41aa-82d6-75821679beee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63c1cc3-e8a9-46c2-ab13-28c86ed66534","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Ures_jogi_csurcsavaras_A_Mi_Hazank_Trianonjavaslata","timestamp":"2020. március. 02. 18:45","title":"Üres jogi csűrcsavarás A Mi Hazánk Trianon-javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]