[{"available":true,"c_guid":"955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyi újdonságot pakolt üzenetküldőjébe a Facebook, hogy a program kódját már az üzemeltetőnek is kihívás átlátni. A megoldás: mindent kivesznek, ami nem kell.","shortLead":"Annyi újdonságot pakolt üzenetküldőjébe a Facebook, hogy a program kódját már az üzemeltetőnek is kihívás átlátni...","id":"20200302_facebook_messenger_frissites_csevegoprogram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5255dbf5-21f3-4e82-bcd0-93a18758685f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_facebook_messenger_frissites_csevegoprogram","timestamp":"2020. március. 02. 19:33","title":"Jön az új Messenger, sokkal gyorsabb lesz, mint a mostani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad35ad3-bc61-40b6-ad51-e792dee26fd9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Jobban, mint egy gép?","shortLead":"Jobban, mint egy gép?","id":"20200304_A_koronavirus_kapcsan_ujra_felmerult_felismerjuk_az_alhireket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ad35ad3-bc61-40b6-ad51-e792dee26fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2411fe-ef92-4a54-a657-cd25f2206ee9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200304_A_koronavirus_kapcsan_ujra_felmerult_felismerjuk_az_alhireket","timestamp":"2020. március. 04. 07:15","title":"A koronavírus kapcsán újra felmerült: felismerjük az álhíreket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1465d2-47c1-4022-9e25-4837b4a4281d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi androidos alkalmazás megjegyzi, ha érdekel bennünket egy cikk, és a későbbiekben figyelmeztet arra, hogy olvassuk el.","shortLead":"Az alábbi androidos alkalmazás megjegyzi, ha érdekel bennünket egy cikk, és a későbbiekben figyelmeztet arra...","id":"20200303_android_article_reminder_androidos_app_cikkek_elmentese_kesobbi_olvasas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d1465d2-47c1-4022-9e25-4837b4a4281d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27d046d-9155-47a6-ab6b-73cf0d293009","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_android_article_reminder_androidos_app_cikkek_elmentese_kesobbi_olvasas","timestamp":"2020. március. 03. 14:03","title":"Később olvasna el egy cikket? Ez az alkalmazás erre is figyelmezteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elfogult az alaptanterv, mert József Attilát is tanítanak - magyarázta Takaró Mihály, a NAT egyik kidolgozója.","shortLead":"Nem elfogult az alaptanterv, mert József Attilát is tanítanak - magyarázta Takaró Mihály, a NAT egyik kidolgozója.","id":"20200303_Takaro_Mihaly_iskola_alaptanterv_nat_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b113deb-bac7-43cf-8403-bcc9c00441a6","keywords":null,"link":"/elet/20200303_Takaro_Mihaly_iskola_alaptanterv_nat_gyerekek","timestamp":"2020. március. 03. 06:14","title":"Takaró Mihály: Az iskola nem a gyermekek igényeit kielégítő intézmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125286dd-dc37-4354-8423-3a5a3653cdf4","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Már a megelőző visszalépésekkel megrostálta a szuperkedd a demokrata elnökjelöltek versenyét, aztán maga a szavazás kétszereplősre szűkítette a mezőnyt. A taroló Joe Biden a mérsékeltek, a vele tartó Bernie Sanders a progresszívek bajnoka lett. Elizabeth Warren még a saját államában sem tudott nyerni, Michael Bloomberg pedig élete legrosszabb befektetésével csődölt be.","shortLead":"Már a megelőző visszalépésekkel megrostálta a szuperkedd a demokrata elnökjelöltek versenyét, aztán maga a szavazás...","id":"20200304_Biden_berobbant_Bernie_brusztol_Bloomberg_betlizett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=125286dd-dc37-4354-8423-3a5a3653cdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4fab6c-ba5a-491a-b9ff-c0e7ea4e14f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Biden_berobbant_Bernie_brusztol_Bloomberg_betlizett","timestamp":"2020. március. 04. 11:45","title":"Biden berobbant, Bernie brusztol, Bloomberg betlizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a koronavírusról tartott sajtótájékoztatója közben bejelentette, hogy gyakorlatilag bezárják a magyar tranzitzónát. Az Európai Unió vizsgálja a lépést.","shortLead":"A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a koronavírusról tartott sajtótájékoztatója közben bejelentette...","id":"20200303_Vizsgalja_az_Europai_Bizottsag_azt_hogy_a_magyar_kormany_lezarta_a_tranzitzonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1faa4337-636e-4f28-bbd2-24cbea65c469","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Vizsgalja_az_Europai_Bizottsag_azt_hogy_a_magyar_kormany_lezarta_a_tranzitzonat","timestamp":"2020. március. 03. 09:09","title":"Vizsgálja az Európai Bizottság, hogy a magyar kormány lezárta a tranzitzónát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46385093-b47a-4c6f-911b-5ccb9ef3efa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár az oktatás terén jelentős a fejlődés, a nők és lányok elleni erőszak mindennapos. Ráadásul két évtized alatt megduplázódott a túlsúlyos lánygyerekek száma a világon, a digitális technológia túlzott használata pedig a mentális egészségükre nyomja rá a bélyegét.","shortLead":"Bár az oktatás terén jelentős a fejlődés, a nők és lányok elleni erőszak mindennapos. Ráadásul két évtized alatt...","id":"20200304_Mentalis_problemak_eroszak_es_tulsuly_fenyegeti_a_lanyokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46385093-b47a-4c6f-911b-5ccb9ef3efa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e036c7-b273-46ac-a7f6-58bf4de0c616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_Mentalis_problemak_eroszak_es_tulsuly_fenyegeti_a_lanyokat","timestamp":"2020. március. 04. 14:01","title":"Mentális problémák, erőszak és túlsúly fenyegeti a lányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9828fdd2-8f51-4783-bdb7-a8a7636ce890","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp fejlesztői az androidos béta kiadása után végre minden felhasználó számára elérhetővé tették a sötét módot.","shortLead":"A WhatsApp fejlesztői az androidos béta kiadása után végre minden felhasználó számára elérhetővé tették a sötét módot.","id":"20200304_whatsapp_sotet_mod_android_ios_applikacio_megjelenites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9828fdd2-8f51-4783-bdb7-a8a7636ce890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8008735-7582-4da2-8c01-37eee32f5a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_whatsapp_sotet_mod_android_ios_applikacio_megjelenites","timestamp":"2020. március. 04. 08:33","title":"WhatsAppot használ? Frissítsen rá, megérkezett a sötét mód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]