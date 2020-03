Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c94fe21f-9266-4c96-9dec-d84f323a8b56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorú feltételekhez szabná a szórakozóhelyek éjfél utáni nyitvatartását az a tervezet, amit most fogadtak el.","shortLead":"Szigorú feltételekhez szabná a szórakozóhelyek éjfél utáni nyitvatartását az a tervezet, amit most fogadtak el.","id":"20200304_Kemenyen_megregulazhatja_Erzsebetvaros_a_bulinegyedet_itt_a_varhato_csomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c94fe21f-9266-4c96-9dec-d84f323a8b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b026993c-01ca-49ec-8659-9c5f64c1b3fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_Kemenyen_megregulazhatja_Erzsebetvaros_a_bulinegyedet_itt_a_varhato_csomag","timestamp":"2020. március. 04. 07:54","title":"Keményen megregulázhatja Erzsébetváros a bulinegyedet, itt a várható csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b389396-69f8-44d6-8989-837a7e0f3e5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hétfői döntése alapján 2022-ben a budapesti Puskás Arénában rendezik az Európa-liga döntőjét.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hétfői döntése alapján 2022-ben a budapesti Puskás Arénában rendezik...","id":"20200302_europa_liga_donto_puskas_stadion_uefa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b389396-69f8-44d6-8989-837a7e0f3e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df0c887-4866-4d31-9f57-417f100f531a","keywords":null,"link":"/sport/20200302_europa_liga_donto_puskas_stadion_uefa","timestamp":"2020. március. 02. 14:56","title":"Európa-liga-döntő lesz a Puskásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c2b885-fefd-4bf0-9a79-9129b2d8ddf3","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"„Az iskola nem a gyermekek igényeit kielégítő intézmény.” Hát akkor mi?","shortLead":"„Az iskola nem a gyermekek igényeit kielégítő intézmény.” Hát akkor mi?","id":"20200303_Nemeth_Robert_Takaroval_nem_viraggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23c2b885-fefd-4bf0-9a79-9129b2d8ddf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caeb246f-8501-48d6-938d-f38f68d004d0","keywords":null,"link":"/kultura/20200303_Nemeth_Robert_Takaroval_nem_viraggal","timestamp":"2020. március. 03. 13:55","title":"Németh Róbert: (Ta)karóval, nem virággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bbb776-5fd6-42e8-9a6e-52e4e066cd98","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"A tavaly a legjobb magyar dokumentumfilmnek választott Gettó Balboa keddtől látható a hvg360-on. A rendezőt és az egyik főszereplőt kérdeztük, hogyan találtak egymásra, és miért fontos a hátrányos helyzetű gyerekek felkarolása. ","shortLead":"A tavaly a legjobb magyar dokumentumfilmnek választott Gettó Balboa keddtől látható a hvg360-on. A rendezőt és az egyik...","id":"20200302_Getto_Balboa_dokumentumfilm_ajanlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33bbb776-5fd6-42e8-9a6e-52e4e066cd98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cd3c7d-cc99-4323-8e10-a0ac9061810c","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Getto_Balboa_dokumentumfilm_ajanlo","timestamp":"2020. március. 02. 18:30","title":"Szükségünk volt egy olyan történetre, ami motiválja a nehéz sorsú gyerekeket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a990d15a-9e0e-4c61-a71d-4480eba3c771","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hirtelen lett hely a kasszáknál.","shortLead":"Hirtelen lett hely a kasszáknál.","id":"20200302_romania_lidl_koronavirus_jarvany_gazmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a990d15a-9e0e-4c61-a71d-4480eba3c771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a48f386-b61e-4eb3-a778-595b158b27cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_romania_lidl_koronavirus_jarvany_gazmaszk","timestamp":"2020. március. 02. 18:06","title":"Járványügyi ruházatban ment be egy vásárló egy román Lidlbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"160 ezer nézőt vártak volna a könyvszalonra, nem kockáztatják meg, hogy ott terjedjen a koronavírus-járvány.","shortLead":"160 ezer nézőt vártak volna a könyvszalonra, nem kockáztatják meg, hogy ott terjedjen a koronavírus-járvány.","id":"20200302_Lefujtak_a_Parizsi_Konyvszalont_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bc0d06-c08a-4baf-9c56-4d7577c7a54a","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Lefujtak_a_Parizsi_Konyvszalont_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 02. 12:22","title":"Lefújták a Párizsi Könyvszalont a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9a1c67-f7c8-4a5f-a710-2dbab059a334","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200303_Marabu_Feknyuz_A_kozmedia_es_a_bebece","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e9a1c67-f7c8-4a5f-a710-2dbab059a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820172cd-9ee6-4edc-af0f-191b336e9674","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Marabu_Feknyuz_A_kozmedia_es_a_bebece","timestamp":"2020. március. 03. 12:13","title":"Marabu Féknyúz: A közmédia és a bébécé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb8146e-de29-4220-9615-20df0b728cfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag legkésőbb szerdán elindul a múlt péntekre ígért honlap a koronavírusról.","shortLead":"Állítólag legkésőbb szerdán elindul a múlt péntekre ígért honlap a koronavírusról.","id":"20200302_Allitolag_legkesobb_szerdan_elindul_a_pentekre_igert_honlap_a_koronavirusrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bb8146e-de29-4220-9615-20df0b728cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071cdd9b-dee1-436b-9aa0-49bd61aa0d49","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Allitolag_legkesobb_szerdan_elindul_a_pentekre_igert_honlap_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 02. 15:15","title":"Koronavírus: egyre többen hívják poénból az ingyenes zöld számot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]