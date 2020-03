Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel csökkentenék a felújítás költségeit.","shortLead":"Ezzel csökkentenék a felújítás költségeit.","id":"20200304_Felszinre_vinnek_pesti_hidfo_alatti_villamosatjarot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40153674-746b-45ea-8a57-c56762513fa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_Felszinre_vinnek_pesti_hidfo_alatti_villamosatjarot","timestamp":"2020. március. 04. 10:46","title":"A föld alól a felszínre vihetik a villamost a Lánchíd pesti hídfőjénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly dupla annyi ügy részesült pozitív elbírálásban, mint 2018-ban.","shortLead":"Tavaly dupla annyi ügy részesült pozitív elbírálásban, mint 2018-ban.","id":"20200304_ader_janos_koztarsasagi_elnok_kegyelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77915dc2-742c-445e-a897-773a4f7ea5b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_ader_janos_koztarsasagi_elnok_kegyelem","timestamp":"2020. március. 04. 10:55","title":"Nyolc elítéltnek adott kegyelmet Áder tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b35611-70d2-49c7-99cf-337c8793ac9f","c_author":"Tuba Lajos","category":"360","description":"Korrupcióellenes programmal aratott győzelmet Szlovákiában a populizmustól sem visszariadó jobboldali Igor Matovic, akinek koalíciója arra épülhet, hogy kiszorítsa a Smert és Robert Ficót a hatalomból, de nem lesz egyszerű koherens kormányprogramot összeállítani Pozsonyban.","shortLead":"Korrupcióellenes programmal aratott győzelmet Szlovákiában a populizmustól sem visszariadó jobboldali Igor Matovic...","id":"20200304_Szlovakia_valasztott_uj_fejezet_leszerepelt_Smer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7b35611-70d2-49c7-99cf-337c8793ac9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccaca14f-3026-4740-8a1a-7af1c415aa71","keywords":null,"link":"/360/20200304_Szlovakia_valasztott_uj_fejezet_leszerepelt_Smer","timestamp":"2020. március. 04. 15:00","title":"Orbánéknak is feladta a leckét Ficóék és a magyar pártok bukása Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b36f3ab-9c20-483a-8613-c2afba141104","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok 14 tagállamában a szuperkeddi előválasztásokon több millióan járulnak az urnákhoz.","shortLead":"Az Egyesült Államok 14 tagállamában a szuperkeddi előválasztásokon több millióan járulnak az urnákhoz.","id":"20200303_Milliok_szavaznak_Amerikaban_a_szuperkedden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b36f3ab-9c20-483a-8613-c2afba141104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13096a3b-eaa1-47f0-a552-b988a5bb2162","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Milliok_szavaznak_Amerikaban_a_szuperkedden","timestamp":"2020. március. 03. 21:39","title":"Milliók szavaznak Amerikában a szuperkedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7c9547-7e8a-4443-b771-e462c3537d08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főtanácsnok álláspontja szerint Magyarországnak egyenlő bánásmódot kell biztosítania a külföldi és belföldi felsőoktatási intézmények számára.","shortLead":"A főtanácsnok álláspontja szerint Magyarországnak egyenlő bánásmódot kell biztosítania a külföldi és belföldi...","id":"20200305_ceu_magyarorszag_europai_birosag_fotanacsnoki_inditvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7c9547-7e8a-4443-b771-e462c3537d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f387bf-d470-475e-8bfb-eadf11756edc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_ceu_magyarorszag_europai_birosag_fotanacsnoki_inditvany","timestamp":"2020. március. 05. 10:37","title":"Elmeszelhetik Magyarországot a CEU kiebrudalása miatt az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a83535c-df00-4c1f-89e3-95e6498de282","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lemezakadémia igazgatótanácsa \"két alapos és független vizsgálatot\" mutatott fel Deborah Dugan ellen.","shortLead":"A lemezakadémia igazgatótanácsa \"két alapos és független vizsgálatot\" mutatott fel Deborah Dugan ellen.","id":"20200303_deborah_dugant_grammy_akademia_elbocsatas_noi_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a83535c-df00-4c1f-89e3-95e6498de282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6b0e0e-3936-40e7-bd63-ab1357deba62","keywords":null,"link":"/kultura/20200303_deborah_dugant_grammy_akademia_elbocsatas_noi_elnok","timestamp":"2020. március. 03. 11:20","title":"Alkalmatlanságra hivatkozva rúgták ki a Grammy-akadémia első női elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az évszaknak megfelelő lesz az idő, 10-13 fok lehet.","shortLead":"Az évszaknak megfelelő lesz az idő, 10-13 fok lehet.","id":"20200305_Nyakunkon_a_kora_tavasz_keszuljon_a_napsutesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2222ee57-5dab-4e34-b19b-b2e8f60f3514","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Nyakunkon_a_kora_tavasz_keszuljon_a_napsutesre","timestamp":"2020. március. 05. 05:34","title":"Nyakunkon a kora tavasz, készüljön a napsütésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fa5934-0a01-4130-b5be-726b46f47dc0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajnából is jelentettek már megbetegedést.","shortLead":"Ukrajnából is jelentettek már megbetegedést.","id":"20200303_koronavirus_jarvany_90_ezer_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9fa5934-0a01-4130-b5be-726b46f47dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ab80ad-42c2-43ad-9ac4-de8aa3430d0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_koronavirus_jarvany_90_ezer_fertozes","timestamp":"2020. március. 03. 13:48","title":"Újabb nyolc országba jutott el a koronavírus, 90 ezer fölött a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]