[{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autóshow-t a tervek szerint két hét múlva tartották volna meg a Hungexpón.","shortLead":"Az autóshow-t a tervek szerint két hét múlva tartották volna meg a Hungexpón.","id":"20200305_koronavirus_automobil_tuning_show_halasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e968b78-58db-48a0-8cda-066c8d0b5633","keywords":null,"link":"/kkv/20200305_koronavirus_automobil_tuning_show_halasztas","timestamp":"2020. március. 05. 12:29","title":"Őszre halasztják az Automobil és Tuning Show-t a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222098f2-9eac-4fe1-9dcf-7abdb38105de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Júliustól a Vodafone 16 hetes fizetett szabadságot biztosít a szülői szabadságot igénybe vevő fél partnere számára is: ha az anya veszi igénybe a szülési szabadságot, akkor az apa részére, ha az apa veszi igénybe a szülési szabadságot, akkor az anya részére. ","shortLead":"Júliustól a Vodafone 16 hetes fizetett szabadságot biztosít a szülői szabadságot igénybe vevő fél partnere számára is...","id":"20200305_16_hetes_fizetett_szulesi_szabadsagot_biztosit_az_apaknak_is_a_Vodafone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=222098f2-9eac-4fe1-9dcf-7abdb38105de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79831116-4191-4ca0-8f13-5571f927d2a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200305_16_hetes_fizetett_szulesi_szabadsagot_biztosit_az_apaknak_is_a_Vodafone","timestamp":"2020. március. 05. 11:47","title":"16 hetes fizetett szülési szabadságot biztosít az apáknak is a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány tájékoztató oldalán hárommal ugrott a számláló.","shortLead":"A kormány tájékoztató oldalán hárommal ugrott a számláló.","id":"20200305_koronavirus_fertozes_karanten_magyarorszag_irani_hallgatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bce131-0de9-4033-8b59-08c9b98c9826","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_koronavirus_fertozes_karanten_magyarorszag_irani_hallgatok","timestamp":"2020. március. 05. 13:26","title":"Koronavírus: újabb emberek kerültek karanténba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b35611-70d2-49c7-99cf-337c8793ac9f","c_author":"Tuba Lajos","category":"360","description":"Korrupcióellenes programmal aratott győzelmet Szlovákiában a populizmustól sem visszariadó jobboldali Igor Matovic, akinek koalíciója arra épülhet, hogy kiszorítsa a Smert és Robert Ficót a hatalomból, de nem lesz egyszerű koherens kormányprogramot összeállítani Pozsonyban.","shortLead":"Korrupcióellenes programmal aratott győzelmet Szlovákiában a populizmustól sem visszariadó jobboldali Igor Matovic...","id":"20200304_Szlovakia_valasztott_uj_fejezet_leszerepelt_Smer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7b35611-70d2-49c7-99cf-337c8793ac9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccaca14f-3026-4740-8a1a-7af1c415aa71","keywords":null,"link":"/360/20200304_Szlovakia_valasztott_uj_fejezet_leszerepelt_Smer","timestamp":"2020. március. 04. 15:00","title":"Orbánéknak is feladta a leckét Ficóék és a magyar pártok bukása Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30537fb3-7434-45a5-944f-90bde3da0329","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ronaldinho okmányát még 2018-ban vonták be, mert nem fizetett be egy bírságot.","shortLead":"Ronaldinho okmányát még 2018-ban vonták be, mert nem fizetett be egy bírságot.","id":"20200305_ronaldinho_hamis_utlevel_paraguay","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30537fb3-7434-45a5-944f-90bde3da0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8af074-9729-470e-913c-a40b48f90901","keywords":null,"link":"/elet/20200305_ronaldinho_hamis_utlevel_paraguay","timestamp":"2020. március. 05. 11:20","title":"Hamis útlevél miatt állították elő Ronaldinhót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években májusban jelentette be a OnePlus az adott évre vonatkozó első csúcstelefonját, idén már hamarabb megérkezhet a OnePlus 8.","shortLead":"Az elmúlt években májusban jelentette be a OnePlus az adott évre vonatkozó első csúcstelefonját, idén már hamarabb...","id":"20200305_oneplus8_bemutato_aprilis_masodik_hete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535818f9-b9de-43ae-85d1-fa185ba830bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_oneplus8_bemutato_aprilis_masodik_hete","timestamp":"2020. március. 05. 13:03","title":"Hamarabb érkezhet a OnePlus 8 a vártnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f55e136-e9a7-47b8-b2a7-8b12ac4c2860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem külföldi gyógyszerész hallgatójánál igazolták a koronavírust – közölte az egyetem. Azt, hogy Magyarországon két koronavírusos beteg van, Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a Facebookon. Azt hivatalosan még nem közölte senki, hogy a másik diák hova jár.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem külföldi gyógyszerész hallgatójánál igazolták a koronavírust – közölte az egyetem. Azt...","id":"20200304_koronavirus_szlavik_rendkivuli_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f55e136-e9a7-47b8-b2a7-8b12ac4c2860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80caf69c-44ea-49f9-ac70-7a86955c224a","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_koronavirus_szlavik_rendkivuli_budapest","timestamp":"2020. március. 04. 18:32","title":"Orbán jelentette be: két koronavírus-fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125286dd-dc37-4354-8423-3a5a3653cdf4","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Már a megelőző visszalépésekkel megrostálta a szuperkedd a demokrata elnökjelöltek versenyét, aztán maga a szavazás kétszereplősre szűkítette a mezőnyt. A taroló Joe Biden a mérsékeltek, a vele tartó Bernie Sanders a progresszívek bajnoka lett. Elizabeth Warren még a saját államában sem tudott nyerni, Michael Bloomberg pedig élete legrosszabb befektetésével csődölt be.","shortLead":"Már a megelőző visszalépésekkel megrostálta a szuperkedd a demokrata elnökjelöltek versenyét, aztán maga a szavazás...","id":"20200304_Biden_berobbant_Bernie_brusztol_Bloomberg_betlizett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=125286dd-dc37-4354-8423-3a5a3653cdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4fab6c-ba5a-491a-b9ff-c0e7ea4e14f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Biden_berobbant_Bernie_brusztol_Bloomberg_betlizett","timestamp":"2020. március. 04. 11:45","title":"Biden berobbant, Bernie brusztol, Bloomberg betlizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]