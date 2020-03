Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"351b0a90-ed12-4475-b86b-958d94150aaa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Világszerte rányomták a gazdaságra a bélyegüket a koronavírus miatti intézkedések. Egy-két héten belül akkor is leáll a termelés több hazai gyárban, ha egyetlen magyar beteg sem lesz. ","shortLead":"Világszerte rányomták a gazdaságra a bélyegüket a koronavírus miatti intézkedések. Egy-két héten belül akkor is leáll...","id":"20200304_koronavirus_jarvany_gazdasag_hvg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=351b0a90-ed12-4475-b86b-958d94150aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9defd34b-ce88-480a-92da-6ed4823422af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_koronavirus_jarvany_gazdasag_hvg","timestamp":"2020. március. 04. 12:21","title":"Mit tanul a gazdaság a koronavírus-járványból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f73f4b3-d0ad-44b2-ac1c-ee622a2c6630","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már tünetmentes, de még bezárva marad.","shortLead":"Már tünetmentes, de még bezárva marad.","id":"20200305_Karantenban_van_egy_magyar_Braziliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f73f4b3-d0ad-44b2-ac1c-ee622a2c6630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9208afb-96ac-4f7c-bcab-4c42b2556782","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Karantenban_van_egy_magyar_Braziliaban","timestamp":"2020. március. 05. 21:23","title":"Karanténban van egy magyar Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Facebook igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a felhasználókhoz a koronavírussal kapcsolatban csak a hiteles információk érjenek el. Ennek érdekében több lépést is bejelentett Mark Zuckerberg.","shortLead":"A jelek szerint a Facebook igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a felhasználókhoz a koronavírussal...","id":"20200305_koronavirus_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_hirdetes_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6407afd9-1cf5-4cca-b573-36fc2d6dd174","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_koronavirus_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_hirdetes_facebook","timestamp":"2020. március. 05. 08:33","title":"Koronavírus: Szembeszáll az álhírekkel a Facebook, ingyen hirdethet náluk az Egészségügyi Világszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benziné három nap alatt 18 forinttal mérséklődött.","shortLead":"A benziné három nap alatt 18 forinttal mérséklődött.","id":"20200304_uzemanyag_benzin_gazolaj_csokkenes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05715337-7ebb-4c10-8b48-109caa17308e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_uzemanyag_benzin_gazolaj_csokkenes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 11:54","title":"Nagyot csökken az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem rektora elrendelte, hogy az angol nyelvű évfolyam hallgatói a karantén idejéig nem vehetnek részt előadáson és gyakorlaton. ","shortLead":"Az egyetem rektora elrendelte, hogy az angol nyelvű évfolyam hallgatói a karantén idejéig nem vehetnek részt előadáson...","id":"20200304_A_SOTE_gyogyszeresz_hallgatoja_az_egyik_koronavirusfertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c3200e-3d89-4cce-8b9d-6fae01099593","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_A_SOTE_gyogyszeresz_hallgatoja_az_egyik_koronavirusfertozott","timestamp":"2020. március. 04. 20:42","title":"A Semmelweis Egyetem gyógyszerész hallgatója az egyik koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb8146e-de29-4220-9615-20df0b728cfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos kedden még nem tudta megmondani, hogy a Milánóból érkezett egyetemistáknak voltak-e tünetei Budapesten. Ha nem, akkor csekély valószínűséggel fertőztek meg bárkit. ","shortLead":"Az országos tisztifőorvos kedden még nem tudta megmondani, hogy a Milánóból érkezett egyetemistáknak voltak-e tünetei...","id":"20200304_Blikk_Busszal_erkezett_a_ket_koronavirusos_lany_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb8146e-de29-4220-9615-20df0b728cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c499bd7c-30c8-4e26-b6ff-ce4767ee43ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_Blikk_Busszal_erkezett_a_ket_koronavirusos_lany_Budapestre","timestamp":"2020. március. 04. 08:25","title":"Blikk: Busszal érkezett a két koronavírusos lány Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8d7b89-9842-48c2-ae6a-b25839eef0b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó modernizált logója elsőként egy tisztán elektromos hajtásláncú Gran Coupé modellre került fel.","shortLead":"A bajor gyártó modernizált logója elsőként egy tisztán elektromos hajtásláncú Gran Coupé modellre került fel.","id":"20200305_itt_az_elso_bmw_amin_mar_az_uj_emblema_lathato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f8d7b89-9842-48c2-ae6a-b25839eef0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831dc312-831f-4d34-8912-38bd0a15d637","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_itt_az_elso_bmw_amin_mar_az_uj_emblema_lathato","timestamp":"2020. március. 05. 09:21","title":"Itt az első BMW, amin már az új embléma látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caed7ebd-2414-45fe-9fb2-996f382edf6d","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Belső Nóra pszichiáter szerint a koronavírus körül nem lenne vészhelyzet, ha nem okoztunk volna magunknak. A doktornő szakterülete a pánik, a szorongás, a depresszió, azt mondja, sok mindent látott már, de az elmúlt napok pánikvásárlásait még ő sem igazán tudja mire vélni. Arra viszont van magyarázata, hogy miért éppen a liszt, az olaj és a tészta volt kelendő.","shortLead":"Belső Nóra pszichiáter szerint a koronavírus körül nem lenne vészhelyzet, ha nem okoztunk volna magunknak. A doktornő...","id":"20200305_A_pszichiater_tanacsa_koronavirus_ellen_ne_uljunk_fel_a_pletykavonatra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caed7ebd-2414-45fe-9fb2-996f382edf6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95daaced-0949-4d7d-bdd5-cc40f60d348d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_A_pszichiater_tanacsa_koronavirus_ellen_ne_uljunk_fel_a_pletykavonatra","timestamp":"2020. március. 05. 20:00","title":"A pszichiáter tanácsa koronavírus ellen: ne üljünk fel a pletykavonatra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]