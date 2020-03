Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67a1e3c0-090e-40f3-ab3c-e0ac4364ef78","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták a Magyar Mozgókép Szemle díjait csütörtök este. A legjobb játékfilmnek járó elismerést Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje kapta. \r

","shortLead":"Átadták a Magyar Mozgókép Szemle díjait csütörtök este. A legjobb játékfilmnek járó elismerést Tóth Barnabás Akik...","id":"20200306_magyar_mozgokep_szemle_gala_dijak_akik_maradtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a1e3c0-090e-40f3-ab3c-e0ac4364ef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbbdfdf-7ea7-4cf6-818c-b7def51a8cf8","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_magyar_mozgokep_szemle_gala_dijak_akik_maradtak","timestamp":"2020. március. 06. 05:28","title":"Az Akik maradtak lett a legjobb magyar film a szemlén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerület polgármestere szerint a rendelő egyik orvosa koronavírus gyanúját állapította meg egy betegnél.","shortLead":"A kerület polgármestere szerint a rendelő egyik orvosa koronavírus gyanúját állapította meg egy betegnél.","id":"20200306_koronavirus_pestszentlorinc_zsebok_zoltan_szakrendelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c65e21-d539-41f5-8776-b3f6fcdb636c","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_koronavirus_pestszentlorinc_zsebok_zoltan_szakrendelo","timestamp":"2020. március. 06. 12:35","title":"Koronavírus gyanúja miatt fertőtlenítették a pestszentlőrinci Zsebők Zoltán Szakrendelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Idős volt és más betegségei is voltak.","shortLead":"Idős volt és más betegségei is voltak.","id":"20200305_Meghalt_egy_brit_koronavirusos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54decec-7056-4786-a290-374ec9d74421","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Meghalt_egy_brit_koronavirusos","timestamp":"2020. március. 05. 19:19","title":"Meghalt egy brit koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98507117-3043-45af-9382-66cc9f067b3d","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Lakhatási válság, alkoholizmus, párkapcsolati és szexuális erőszak. Tarr Béla első nagyjátékfilmje, a Családi tűzfészek olyan szociális problémákról szól, amelyekkel 41 év után is foglalkoznunk kell. Ezért nagyszerű, hogy Pass Andrea elővette a filmet, és elkészítette annak színpadi változatát. Ha azonban választani kellene, akkor lehet, hogy inkább Tarr rendezését ajánlanánk. ","shortLead":"Lakhatási válság, alkoholizmus, párkapcsolati és szexuális erőszak. Tarr Béla első nagyjátékfilmje, a Családi tűzfészek...","id":"20200306_tarr_bela_pass_andrea_csaladi_tuzfeszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98507117-3043-45af-9382-66cc9f067b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633fbe84-7a91-40f8-bbb1-f0139086c162","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_tarr_bela_pass_andrea_csaladi_tuzfeszek","timestamp":"2020. március. 06. 20:00","title":"Jól hangzik ez a népesedéspolitika, de akkor is kilencen nyomorgunk egy szobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb977053-afa8-46c7-936f-22ab3f012c9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábban nagyteljesítményű számítógépeivel ismertté vált amerikai Honeywell azt ígéri, a következő hónapokban egy olyan kvantumszámítógépet mutat majd be, amely kétszer erősebb a jelenlegi legerősebbnél.","shortLead":"A korábban nagyteljesítményű számítógépeivel ismertté vált amerikai Honeywell azt ígéri, a következő hónapokban...","id":"20200305_honeywell_kvantumszamitogep_kvantummennyiseg_quantum_volume_qubit_kvantumbit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb977053-afa8-46c7-936f-22ab3f012c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54874a80-e99d-409d-88f2-51c98f44dd8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_honeywell_kvantumszamitogep_kvantummennyiseg_quantum_volume_qubit_kvantumbit","timestamp":"2020. március. 05. 12:03","title":"Állj félre, Google: a Honeywell megépíthette a világ legerősebb kvantumszámítógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai egyetemi kutatók olyan robotot terveztek, amely segít a koronavírus-járvány betegeinek diagnosztizálásában és ellátásában, s ezzel leveheti a terhet a fertőzésnek kitett orvosi személyzetről.","shortLead":"Kínai egyetemi kutatók olyan robotot terveztek, amely segít a koronavírus-járvány betegeinek diagnosztizálásában és...","id":"20200305_kinai_koronavirus_jarvany_vizsgalat_robot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74456cc2-720e-4831-b55b-41cf99160aaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_kinai_koronavirus_jarvany_vizsgalat_robot","timestamp":"2020. március. 05. 19:33","title":"Kínában bevetettek egy robotot, hogy végezze el a koronavírus-vizsgálatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Foldit nevű játékban a fehérjék működéséről szerezhetünk fontos információkat, az elért eredményeket pedig a koronavírus ellen küzdő tudósok is hasznosíthatják.","shortLead":"A Foldit nevű játékban a fehérjék működéséről szerezhetünk fontos információkat, az elért eredményeket pedig...","id":"20200306_foldit_videojatek_puzzle_koronavirus_ellenszer_feherje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01113d6-bba5-4bb6-b954-a6ee365d49ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_foldit_videojatek_puzzle_koronavirus_ellenszer_feherje","timestamp":"2020. március. 06. 10:42","title":"Ezzel a videojátékkal ön is segíthet kifejleszteni a koronavírus ellenszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Iráni állampolgárok a Magyarországon elsőként regisztrált, koronavírussal fertőzött betegek. Az eredetileg Kínából kiindult kórt Iránból már több más országba is tovább vitték, egyebek mellett Afganisztánban, Katarban, Kuvaitban, valamint USA-ban és Kanadában találtak beteg irániakat. Nem véletlen, hogy éppen Iránból terjed gyorsan a kór: miközben a perzsa államban működő diktatúra akadályozza az információáramlást és rontja az intézmények hatékonyágát, a nemzetközi utak metszéspontjában lévő országban súlyos gondokkal küszködik az egészségügy. Egy kint élő magyar szerint a hétköznapok igencsak megváltoztak.","shortLead":"Iráni állampolgárok a Magyarországon elsőként regisztrált, koronavírussal fertőzött betegek. Az eredetileg Kínából...","id":"20200305_Miert_pont_Iran_a_masodik_legveszelyesebb_gocpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f5183c-88b8-4189-80cf-7e0ec35ff9d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Miert_pont_Iran_a_masodik_legveszelyesebb_gocpont","timestamp":"2020. március. 05. 11:05","title":"Miért pont Irán a második legveszélyesebb koronavírus-gócpont?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]