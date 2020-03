Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt ezernél is többen fertőződtek meg Iránban a koronavírussal az ország egészségügyi minisztériumának pénteki bejelentése szerint. A halottak száma 17-tel, 124-re emelkedett.","shortLead":"Egyetlen nap alatt ezernél is többen fertőződtek meg Iránban a koronavírussal az ország egészségügyi minisztériumának...","id":"20200306_koronavirus_fertozes_jarvany_iran_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df53c38f-2f78-4e3c-8ecb-f6be6d292ba3","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_koronavirus_fertozes_jarvany_iran_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 06. 14:48","title":"Újabb iráni kormánytag halálát okozta a koronavírus-fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98507117-3043-45af-9382-66cc9f067b3d","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Lakhatási válság, alkoholizmus, párkapcsolati és szexuális erőszak. Tarr Béla első nagyjátékfilmje, a Családi tűzfészek olyan szociális problémákról szól, amelyekkel 41 év után is foglalkoznunk kell. Ezért nagyszerű, hogy Pass Andrea elővette a filmet, és elkészítette annak színpadi változatát. Ha azonban választani kellene, akkor lehet, hogy inkább Tarr rendezését ajánlanánk. ","shortLead":"Lakhatási válság, alkoholizmus, párkapcsolati és szexuális erőszak. Tarr Béla első nagyjátékfilmje, a Családi tűzfészek...","id":"20200306_tarr_bela_pass_andrea_csaladi_tuzfeszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98507117-3043-45af-9382-66cc9f067b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633fbe84-7a91-40f8-bbb1-f0139086c162","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_tarr_bela_pass_andrea_csaladi_tuzfeszek","timestamp":"2020. március. 06. 20:00","title":"Jól hangzik ez a népesedéspolitika, de akkor is kilencen nyomorgunk egy szobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3584731e-6373-454d-8c24-4de8362b5eea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Balázs Attila három szettben kikapott Ruben Bemelmanstól a debreceni Magyarország-Belgium tenisz Davis Kupa-selejtező pénteki nyitómérkőzésén.","shortLead":"Balázs Attila három szettben kikapott Ruben Bemelmanstól a debreceni Magyarország-Belgium tenisz Davis Kupa-selejtező...","id":"20200306_Balazs_kikapott_vezetnek_a_belgak_a_Davis_Kupaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3584731e-6373-454d-8c24-4de8362b5eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8661abfa-d914-418d-893f-9a05069fad25","keywords":null,"link":"/sport/20200306_Balazs_kikapott_vezetnek_a_belgak_a_Davis_Kupaban","timestamp":"2020. március. 06. 19:50","title":"Balázs kikapott, vezetnek a belgák a Davis Kupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 6 milliárd forint a veszteség az izocukor-előállító Kall Ingredientsnél.","shortLead":"Közel 6 milliárd forint a veszteség az izocukor-előállító Kall Ingredientsnél.","id":"20200306_meszaros_lorinc_cegei_izocukor_veszteseg_kall_ingredients_kft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6737b6-9588-4bdc-b129-af688b092cf7","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_meszaros_lorinc_cegei_izocukor_veszteseg_kall_ingredients_kft","timestamp":"2020. március. 06. 09:24","title":"Gyászos eredményt jelentett be Mészárosék gyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az idei tél volt az eddigi legmelegebb a feljegyzések kezdete óta európai klímakutatók szerint.","shortLead":"Az idei tél volt az eddigi legmelegebb a feljegyzések kezdete óta európai klímakutatók szerint.","id":"20200306_legmelegebb_tel_europaban_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c2df946-0f3c-4d15-9436-116e1d4e387a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_legmelegebb_tel_europaban_klimavaltozas","timestamp":"2020. március. 06. 14:03","title":"Nem csak ön érezte, klímakutatók szerint ez a tél más volt, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22fb2ec0-8b9e-4105-8bfe-3808aead3579","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden ötödik európai zajszennyezéstől, egy olyan problémától szenved, amely az utóbbi években egyre jelentősebbé válik a megnövekedett közúti forgalom és az urbanizáció következtében – állapította meg egy vezető európai környezetvédelmi szervezet. A Magyarországra vonatkozó adatok még egészen barátságosnak tűnnek.","shortLead":"Minden ötödik európai zajszennyezéstől, egy olyan problémától szenved, amely az utóbbi években egyre jelentősebbé válik...","id":"20200307_zajszennyezes_hatasa_europa_magyar_adatok_eea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22fb2ec0-8b9e-4105-8bfe-3808aead3579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec10e81c-5290-48d1-b703-cb57576500f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_zajszennyezes_hatasa_europa_magyar_adatok_eea","timestamp":"2020. március. 07. 08:03","title":"Rosszul alszanak, a szívük sem az igazi: hány magyar életét keseríti meg a zajszennyezés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4260a6f7-d632-4b3f-bc42-fbc039b5432b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Járdányi Pál születésének centenáriumát ünnepli a Zeneakadémia, ahol az '50-es években nem volt hallgató, akit a rendkívül sokoldalú zeneszerző és tanár ne oktatott volna.","shortLead":"Járdányi Pál születésének centenáriumát ünnepli a Zeneakadémia, ahol az '50-es években nem volt hallgató, akit...","id":"202010_koncert__emlekmusor_jardanyi_pal_100","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4260a6f7-d632-4b3f-bc42-fbc039b5432b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a9efe1-e0c5-4d2c-92ce-a46fa4a60bf1","keywords":null,"link":"/360/202010_koncert__emlekmusor_jardanyi_pal_100","timestamp":"2020. március. 05. 14:00","title":"Kodály Zoltán jobbkeze volt, de '56 után főnöke sem tudta megvédeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nyugat-Európában és idehaza is egyre romlik a járványhelyzet, a kínaiak robotokat vetnek be a vírus ellen, ne frissítsék a Windowst. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nyugat-Európában és idehaza is egyre romlik a járványhelyzet, a kínaiak robotokat vetnek be a vírus ellen, ne...","id":"20200306_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec03b98-1ca3-406a-9321-ca26f228b3de","keywords":null,"link":"/360/20200306_Radar360","timestamp":"2020. március. 06. 08:00","title":"Radar360: Terjed a koronavírus, Putyin és Erdogan békül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]