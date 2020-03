Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2723e3f1-460a-4c98-9711-1ed6a71b031e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annyira szűk piaca lenne brutális áron egy ilyen modellnek, hogy nagyon ritka, hogy hasonló formájú autóval rukkol ki egy autómárka. ","shortLead":"Annyira szűk piaca lenne brutális áron egy ilyen modellnek, hogy nagyon ritka, hogy hasonló formájú autóval rukkol ki...","id":"20200307_A_BMW_M8_kombija_biztosan_nem_lesz_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2723e3f1-460a-4c98-9711-1ed6a71b031e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7ce857-859b-4bba-8213-580047d2d803","keywords":null,"link":"/cegauto/20200307_A_BMW_M8_kombija_biztosan_nem_lesz_valosag","timestamp":"2020. március. 08. 08:58","title":"A BMW M8 kombija biztosan nem lesz valóság, pedig egészen különleges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fd1ae8-1efb-4a06-86d6-b58252a10f0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az átlagnál nagyobb mértékben zsugorodott a télen az Északi-sark feletti ózonréteg. Ennek oka a sztratoszférában lévő levegő különösen alacsony hőmérséklete és egy stabil sarkvidéki örvény – közölte a Jülichi Kutatóközpont.","shortLead":"Az átlagnál nagyobb mértékben zsugorodott a télen az Északi-sark feletti ózonréteg. Ennek oka a sztratoszférában lévő...","id":"20200308_ozonreteg_zsugorodasa_eszaki_sark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59fd1ae8-1efb-4a06-86d6-b58252a10f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f6814f-82e9-4f75-8c3b-58abdfda5067","keywords":null,"link":"/tudomany/20200308_ozonreteg_zsugorodasa_eszaki_sark","timestamp":"2020. március. 08. 11:03","title":"Az ilyenkor szokásosnál 18 százalékkal kisebb az ózonréteg az Északi-sarknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz százalékot esett egyetlen nap alatt a kőolaj világpiaci ára, miután a vezető kitermelők – Oroszország ellenállása miatt – pénteken nem egyeztek meg a kitermelés további koordinált visszafogásáról.\r

","shortLead":"Tíz százalékot esett egyetlen nap alatt a kőolaj világpiaci ára, miután a vezető kitermelők – Oroszország ellenállása...","id":"20200307_2008_ota_nem_zuhant_akkorat_az_olajar_mint_most","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643dd51c-ad20-41f0-b948-685aea6c1c2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_2008_ota_nem_zuhant_akkorat_az_olajar_mint_most","timestamp":"2020. március. 07. 13:25","title":"2008 óta nem zuhant akkorát az olajár, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858a7da-3e31-4a28-95f2-2551542c5769","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látási szervrendszerünk igen korán fejlődésnek indul. A magzat már az anyaméhben is reagálhat a fényre, a színlátás azonban csak a kisbaba születése után áll csatasorba. Milyen színeket látnak a babák, és milyen koruktól kezdve látják azokat? Erre is fény derül a Spektrum legújabb dokumentumfilmjében, amelyben olyan tudósok is megszólalnak, akik a színvakság gyógymódját keresik, vagy akik a színek és hangok kapcsolódását vizsgálják.","shortLead":"Látási szervrendszerünk igen korán fejlődésnek indul. A magzat már az anyaméhben is reagálhat a fényre, a színlátás...","id":"20200307_spektrum_eletunk_szinei_szinlatas_szinerzekeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7858a7da-3e31-4a28-95f2-2551542c5769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07574b2-04ed-4d34-84c2-2594b54e7bf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_spektrum_eletunk_szinei_szinlatas_szinerzekeles","timestamp":"2020. március. 07. 10:03","title":"Ma délután a Spektrumon: miért csak a fejünkben léteznek a színek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162dc124-f8b4-446a-b042-24fad97be61d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápa – a koronavírus-járvány okozta veszély miatt – élő videokapcsolat útján tartja meg vasárnapi vatikáni miséjét.","shortLead":"Ferenc pápa – a koronavírus-járvány okozta veszély miatt – élő videokapcsolat útján tartja meg vasárnapi vatikáni...","id":"20200307_Videon_tart_miset_a_papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=162dc124-f8b4-446a-b042-24fad97be61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6852a69-7ead-4f6f-8bd1-da2d97f73eb8","keywords":null,"link":"/elet/20200307_Videon_tart_miset_a_papa","timestamp":"2020. március. 07. 14:35","title":"Videón tart misét a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4610d5-5e86-44a1-b427-7988e3190632","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb teherszállítmányt indított el a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) az amerikai űrkutatási vállalat pénteken. Egyúttal ez volt az 50. próba, amelynek során az űrhajót felvivő rakétát úgy térítették vissza a Földre, hogy újra felhasználható legyen.\r

","shortLead":"Újabb teherszállítmányt indított el a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) az amerikai űrkutatási vállalat pénteken. Egyúttal...","id":"20200307_spacex_nemzetkozi_urallomas_nasa_teherszallitmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb4610d5-5e86-44a1-b427-7988e3190632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1b9ee2-4368-48c0-ba4d-977f92c1e6f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_spacex_nemzetkozi_urallomas_nasa_teherszallitmany","timestamp":"2020. március. 07. 12:17","title":"Sikeresen indult a SpaceX legújabb küldetése – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Huszonnégy óra alatt 1145 új fertőzöttet regisztráltak. ","shortLead":"Huszonnégy óra alatt 1145 új fertőzöttet regisztráltak. ","id":"20200307_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fcfd40-3ec8-42c2-9e8b-87283fb045bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 07. 18:56","title":"Nagyon megugrott a fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mérlegelik, hogy átmenetileg kivonják a forgalomból a 14 darab Airbus A380-as gépet.","shortLead":"Mérlegelik, hogy átmenetileg kivonják a forgalomból a 14 darab Airbus A380-as gépet.","id":"20200306_Akar_felere_is_csokkentheti_jaratainak_szamat_a_Lufthansa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa573c9d-c28d-4fdb-bacb-31a16cb37405","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_Akar_felere_is_csokkentheti_jaratainak_szamat_a_Lufthansa","timestamp":"2020. március. 06. 20:17","title":"Akár felére is csökkentheti járatainak számát a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]