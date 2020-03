Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d66c5b31-23b6-4264-a34c-a62b51bf0a33","c_author":"Ursula von der Leyen","category":"gazdasag","description":"Ez a generáció gyorsan kíván cselekedni, és igazuk is van - írja Ursula von der Leyen, aki az Európai Bizottság élén töltött első száz napját összegzi.","shortLead":"Ez a generáció gyorsan kíván cselekedni, és igazuk is van - írja Ursula von der Leyen, aki az Európai Bizottság élén...","id":"20200307_Ursula_von_der_Leyen_Europa_uj_generacioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d66c5b31-23b6-4264-a34c-a62b51bf0a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6791ca-4f4a-46a7-b717-336c20d52535","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_Ursula_von_der_Leyen_Europa_uj_generacioja","timestamp":"2020. március. 07. 10:15","title":"Ursula von der Leyen: Európa új generációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b64633-aa20-4480-92e7-ab40a8ac8e8c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Creation magazint kiadó alapítvány az előadó-művészeti többlettámogatás keretében jutott az összeghez.","shortLead":"A Creation magazint kiadó alapítvány az előadó-művészeti többlettámogatás keretében jutott az összeghez.","id":"20200307_emmi_fekete_peter_rajzpalyazat_evoluciotagadas_creation_magazin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83b64633-aa20-4480-92e7-ab40a8ac8e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0737a3c7-1f95-4554-8dbf-416b48c1efbf","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_emmi_fekete_peter_rajzpalyazat_evoluciotagadas_creation_magazin","timestamp":"2020. március. 07. 20:16","title":"A kultúráért felelős államtitkár döntése volt, hogy 12 millió forint menjen az evolúciótagadó magazinra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89368250-d2f8-4dbc-87f1-b286640da1f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különös kezdeményezésnek köszönhetően megtörténhet a kvázi-lehetetlen, Android futhat egy iPhone-on. 