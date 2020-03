Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba60dda3-15cf-4b1a-8bff-a5f6d935fec9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Phenjan legutóbb egy hete tesztelt.","shortLead":"Phenjan legutóbb egy hete tesztelt.","id":"20200309_EszakKorea_megint_raketakat_lott_ki_a_Japantenger_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba60dda3-15cf-4b1a-8bff-a5f6d935fec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1cc59d-2937-43ab-909d-74ae6120821e","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_EszakKorea_megint_raketakat_lott_ki_a_Japantenger_fele","timestamp":"2020. március. 09. 05:24","title":"Észak-Korea megint rakétákat lőtt ki a Japán-tenger felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatokon ugyanis bármikor elvégezhető a teszt, míg az embereket csak komoly indok esetén vetik alá a tesztnek.","shortLead":"Az állatokon ugyanis bármikor elvégezhető a teszt, míg az embereket csak komoly indok esetén vetik alá a tesztnek.","id":"20200310_Konnyebben_letesztelik_a_haziallatokat_itthon_koronavirusra_mint_az_embereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa272ff-061e-48e1-933f-31073948a2c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Konnyebben_letesztelik_a_haziallatokat_itthon_koronavirusra_mint_az_embereket","timestamp":"2020. március. 10. 09:09","title":"Könnyebben letesztelik a háziállatokat itthon koronavírusra, mint az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f1a409-9d70-4934-9d52-2f1628534c8b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Állami támogatást is kaptak a bővítéshez, ami azt a célt szolgálja, hogy ne csak nyáron menjenek az emberek a Balatonhoz.","shortLead":"Állami támogatást is kaptak a bővítéshez, ami azt a célt szolgálja, hogy ne csak nyáron menjenek az emberek...","id":"202010_hableany_panzio_fejlodik_a_laposabirtok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24f1a409-9d70-4934-9d52-2f1628534c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3e3101-c92e-4b1e-9d27-05528d8b19e6","keywords":null,"link":"/360/202010_hableany_panzio_fejlodik_a_laposabirtok","timestamp":"2020. március. 09. 12:00","title":"Panziót építenek a Laposa Birtokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6015989-d729-4551-8151-0fcee3119cfb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alternatív gitárzenét játszó zenekar a Haza akarok menni című új albumát mutatja most be a hvg.hu kultúra rovatában.","shortLead":"Az alternatív gitárzenét játszó zenekar a Haza akarok menni című új albumát mutatja most be a hvg.hu kultúra rovatában.","id":"20200309_Gyakran_menekultunk_haza__itt_a_Madrapur_uj_nagylemeze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6015989-d729-4551-8151-0fcee3119cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0a210b-4324-4dc2-9709-790fec819116","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_Gyakran_menekultunk_haza__itt_a_Madrapur_uj_nagylemeze","timestamp":"2020. március. 09. 14:01","title":"\"Gyakran menekültünk haza\" – itt a Madrapur új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d81262af-9258-427b-912c-ebe392e39d13","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Svájc kis ország, mindenki ismer mindenkit. Vajon, ez volt az érv?","shortLead":"Svájc kis ország, mindenki ismer mindenkit. Vajon, ez volt az érv?","id":"20200309_A_FIFAelnok_szemelyes_kapcsolataival_simithatta_el_korrupcios_botranyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d81262af-9258-427b-912c-ebe392e39d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4ae1c9-186d-489a-a0d0-1662e69fa2ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200309_A_FIFAelnok_szemelyes_kapcsolataival_simithatta_el_korrupcios_botranyat","timestamp":"2020. március. 09. 19:48","title":"A FIFA-elnök személyes kapcsolataival simíthatta el korrupciós botrányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple valószínűleg nem tartja meg a március végére szervezett termékbemutatóját, helyette más módon jelenti majd be az új eszközeit – többek között az iPhone SE második generációs változatát is.","shortLead":"Az Apple valószínűleg nem tartja meg a március végére szervezett termékbemutatóját, helyette más módon jelenti majd be...","id":"20200310_apple_iphone_9_bemutato_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d965d9-db99-4dd3-81b7-1ea321b3122f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_apple_iphone_9_bemutato_koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 15:03","title":"Elmaradhat az iPhone 9 bemutatója, de azért jöhet az olcsó telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374da02a-9f74-4d41-84a1-cc81d30e2a39","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos statisztikák szerint tavaly több mint 3800 nőt öltek meg Mexikóban.","shortLead":"A hivatalos statisztikák szerint tavaly több mint 3800 nőt öltek meg Mexikóban.","id":"20200310_mexiko_sztrajk_nok_elleni_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=374da02a-9f74-4d41-84a1-cc81d30e2a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e814450-038a-41f6-a230-41a11f153dba","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_mexiko_sztrajk_nok_elleni_eroszak","timestamp":"2020. március. 10. 09:06","title":"36,4 millió mexikói nő sztrájkol a nők elleni gyilkosságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0338278-a86b-4450-89ba-e0a066282777","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jobban van az olaszországi koronavírus-járvány első regisztrált fertőzöttje.","shortLead":"Jobban van az olaszországi koronavírus-járvány első regisztrált fertőzöttje.","id":"20200309_Elhagyta_az_intenziv_osztalyt_az_elso_olasz_koronavirusos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0338278-a86b-4450-89ba-e0a066282777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae91669c-b75a-4000-90d2-32b4ff23b825","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_Elhagyta_az_intenziv_osztalyt_az_elso_olasz_koronavirusos","timestamp":"2020. március. 09. 19:50","title":"Elhagyta az intenzív osztályt és magától lélegzik az \"első olasz koronavírusos\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]