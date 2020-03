Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f159d6e9-b745-4900-82c0-7b1017edba00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minden további nélkül rendszámozható sportkocsi a Forma-1-es autókéhoz közeli vezetési élményt nyújt.","shortLead":"A minden további nélkül rendszámozható sportkocsi a Forma-1-es autókéhoz közeli vezetési élményt nyújt.","id":"20200309_egyetlen_szemelyes_ez_a_legujabb_kozuti_torpedo_bac_mono","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f159d6e9-b745-4900-82c0-7b1017edba00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e921d54-4912-4c76-82a3-fd88cd3a2995","keywords":null,"link":"/cegauto/20200309_egyetlen_szemelyes_ez_a_legujabb_kozuti_torpedo_bac_mono","timestamp":"2020. március. 09. 07:59","title":"Egyetlen személyes ez a legújabb közúti torpedó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35be9ec2-00d0-4230-b9d7-c990a0b59f62","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A Budapest Bike Maffia alapítója már fizetést kap az önkéntes segítőik szervezéséért, és már nem csak bringásokból áll a civil szervezet. Karácsony Gergely tavaly novemberben neki adta át jelképesen a Városháza kulcsát, de a politika nem fér bele az életébe. Portréinterjú Havasi Zoltánnal.","shortLead":"A Budapest Bike Maffia alapítója már fizetést kap az önkéntes segítőik szervezéséért, és már nem csak bringásokból áll...","id":"202010_havasi_zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35be9ec2-00d0-4230-b9d7-c990a0b59f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114ba8ba-a0b1-4251-9336-6f2ce3a2dd64","keywords":null,"link":"/360/202010_havasi_zoltan","timestamp":"2020. március. 09. 15:00","title":"Havasi Zoltán: \"Azért én is megkaptam, hogy Soros-bérenc vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574b6a50-7560-4869-9b10-13c587f92935","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik milánói szupermarket parkolójában már a nemrég életbe lépett rendeletben foglaltak szerint állnak sorban az emberek.","shortLead":"Az egyik milánói szupermarket parkolójában már a nemrég életbe lépett rendeletben foglaltak szerint állnak sorban...","id":"20200308_Video_Olaszorszagban_igy_allnak_sorban_az_egymeteres_szabaly_betartasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=574b6a50-7560-4869-9b10-13c587f92935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e37ca96-9bdb-4d67-8908-567e21d52557","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Video_Olaszorszagban_igy_allnak_sorban_az_egymeteres_szabaly_betartasaval","timestamp":"2020. március. 08. 17:40","title":"Videó: Olaszországban így állnak sorban az egyméteres szabály betartásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém 31-26-ra győzött a szerb RK Vojvodina otthonában a férfi kézilabda SEHA Liga negyeddöntőjének vasárnapi, első mérkőzésén.","shortLead":"A Telekom Veszprém 31-26-ra győzött a szerb RK Vojvodina otthonában a férfi kézilabda SEHA Liga negyeddöntőjének...","id":"20200308_Kezilabda_Otgolos_veszpremi_elony_a_negyeddontoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a557c6-1941-44b5-988d-501ee16babc0","keywords":null,"link":"/sport/20200308_Kezilabda_Otgolos_veszpremi_elony_a_negyeddontoben","timestamp":"2020. március. 08. 15:19","title":"Öt gólos veszprémi előny a SEHA Liga negyeddöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tartanak a fertőzésveszélytől, nem rendezik meg az ötödik Grand Slam-viadalnak is nevezett Indian Wells-i tenisztornát. ","shortLead":"Tartanak a fertőzésveszélytől, nem rendezik meg az ötödik Grand Slam-viadalnak is nevezett Indian Wells-i tenisztornát. ","id":"20200309_koronavirus_babos_timea_fucsovics_marton_indian_wells","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e5fbb1-15a5-421e-a7cc-e25672dddbe9","keywords":null,"link":"/sport/20200309_koronavirus_babos_timea_fucsovics_marton_indian_wells","timestamp":"2020. március. 09. 17:55","title":"Törölték Babos és Fucsovics versenyét a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8200163-2798-4971-ba01-6373bf6aabee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyomozók megfejtették, hogy ő rejtőzik a maszk mögött. ","shortLead":"A nyomozók megfejtették, hogy ő rejtőzik a maszk mögött. ","id":"20200308_Arato_Andras_azaz_Hide_The_Pain_Harold_volt_az_RTL_Klub_Szornyecskeje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8200163-2798-4971-ba01-6373bf6aabee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7489838-95a4-4a40-a40c-483cd3ea3876","keywords":null,"link":"/kultura/20200308_Arato_Andras_azaz_Hide_The_Pain_Harold_volt_az_RTL_Klub_Szornyecskeje","timestamp":"2020. március. 08. 21:43","title":"Arató András, azaz Hide The Pain Harold volt az RTL Klub Szörnyecskéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-pesti Centrumkórházban különítették el őket.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórházban különítették el őket.","id":"20200309_koronavirus_jarvany_karanten_egeszsegugy_dolgozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cab5f2-1ade-4f21-89be-55288c5265d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_koronavirus_jarvany_karanten_egeszsegugy_dolgozok","timestamp":"2020. március. 09. 17:27","title":"Tizenhat egyészségügyi dolgozó van karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Túl sok ember fertőződhetne meg a börtönben, ezért inkább kiengednek 70 ezer rabot – jelentették be Iránban.","shortLead":"Túl sok ember fertőződhetne meg a börtönben, ezért inkább kiengednek 70 ezer rabot – jelentették be Iránban.","id":"20200309_Hetvenezer_rabot_szabadon_engednek_Iranban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07fc9260-652f-4180-b565-441557bbb60f","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_Hetvenezer_rabot_szabadon_engednek_Iranban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 09. 14:11","title":"Hetvenezer rabot szabadon engednek Iránban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]