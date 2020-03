Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankjegyek fogdosása hozzájárulhat egy fertőzés terjedéséhez, így többek között a magyar forintot is karanténba helyezik, tisztítják. ","shortLead":"A bankjegyek fogdosása hozzájárulhat egy fertőzés terjedéséhez, így többek között a magyar forintot is karanténba...","id":"20200310_koronavirus_fertozes_magyar_nemzeti_bank_bankjegy_fertotlenites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523fd0f1-35c1-4bba-a5a9-8a48ed0dd2ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_koronavirus_fertozes_magyar_nemzeti_bank_bankjegy_fertotlenites","timestamp":"2020. március. 10. 12:08","title":"A koronavírus miatt a magyar bankjegyeket is karanténba helyezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Előválasztással. Az elemzőintézet elképzelése szerint az ellenzéki jelölteknek ötezer ajánlást kellene összegyűjteni.","shortLead":"Előválasztással. Az elemzőintézet elképzelése szerint az ellenzéki jelölteknek ötezer ajánlást kellene összegyűjteni.","id":"20200310_Elkuldte_az_ellenzeki_partoknak_a_Republikon_hogyan_kepzeli_az_elovalasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5df54c6-7f70-468d-ad19-bb048662a755","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Elkuldte_az_ellenzeki_partoknak_a_Republikon_hogyan_kepzeli_az_elovalasztast","timestamp":"2020. március. 10. 06:00","title":"Közölte a Republikon, hogyan képzeli a miniszterelnök-jelölt kiválasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519da4ed-8e31-458a-b4a6-33910ce3e889","c_author":"Gáti Júlia, Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"360","description":"Népnevelésre használja a reflektorfényt a magyar kormány nevében kommunikáló operatív törzs. A hatóságok abban bíztak, hogy az ország elkerüli a legrosszabbat, pláne ha nem végeznek elég tesztet, ami az ellenkezőjét bizonyítaná. Most azonban jöhetnek a komolyabb döntések. ","shortLead":"Népnevelésre használja a reflektorfényt a magyar kormány nevében kommunikáló operatív törzs. A hatóságok abban bíztak...","id":"20200311_A_jarvanyugy_csinjabinja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=519da4ed-8e31-458a-b4a6-33910ce3e889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b18e20-eea0-4771-80fa-026d80aad258","keywords":null,"link":"/360/20200311_A_jarvanyugy_csinjabinja","timestamp":"2020. március. 11. 12:00","title":"A kormány az operatív törzsre tolja a felelősséget, miközben keveset tesztelünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b707608-35a2-425d-b5c2-8201d81c8585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fő a magyar emberek biztonsága.","shortLead":"Fő a magyar emberek biztonsága.","id":"20200311_Nemeth_Szilard_honvedseg_konzerv_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b707608-35a2-425d-b5c2-8201d81c8585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a2308d-edc7-4691-aa9e-5918b5c56d18","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Nemeth_Szilard_honvedseg_konzerv_jarvany","timestamp":"2020. március. 11. 12:48","title":"Németh Szilárd megtekintette a koronavírusra készülő honvédség konzervkészletét – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársasággal április 3-ig nem lehet Olaszországba utazni.","shortLead":"A légitársasággal április 3-ig nem lehet Olaszországba utazni.","id":"20200310_A_Wizz_Air_felfuggesztette_az_osszes_olaszorszagi_es_izraeli_jaratat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b332b29c-a506-4c38-bafa-9f924407e205","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_A_Wizz_Air_felfuggesztette_az_osszes_olaszorszagi_es_izraeli_jaratat","timestamp":"2020. március. 10. 10:59","title":"Felfüggesztette az összes olaszországi és izraeli járatát a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ec1f96-5e58-4fe0-a67a-053f34eff116","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"S. tanár úr a nyolcvanas évek végén vezetett népszerű táborokat, amelyek egy fantáziavilágban zajlottak. És ahol szexuális játékokba vonta be a résztvevőket.","shortLead":"S. tanár úr a nyolcvanas évek végén vezetett népszerű táborokat, amelyek egy fantáziavilágban zajlottak. És ahol...","id":"20200309_visszateres_epipoba_dokumentumfilm_gyerekmolesztalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00ec1f96-5e58-4fe0-a67a-053f34eff116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17286ea-c1ec-493c-8815-bdbe83f4e1c1","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_visszateres_epipoba_dokumentumfilm_gyerekmolesztalas","timestamp":"2020. március. 09. 21:17","title":"Dokumentumfilm készült a táborokról, ahol egy budapesti tanár gyerekeket molesztált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3a7f21-8492-48b4-bb30-3f7a0d986797","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya hetek óta Magyarországon van.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya hetek óta Magyarországon van.","id":"20200310_Marco_Rossi_nem_fertozodott_meg_koronavirussal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d3a7f21-8492-48b4-bb30-3f7a0d986797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c615d9e-02b2-4744-88f7-1690c2199b0a","keywords":null,"link":"/sport/20200310_Marco_Rossi_nem_fertozodott_meg_koronavirussal","timestamp":"2020. március. 10. 16:33","title":"Marco Rossi nem fertőződött meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba5bfc0-464b-4f60-93dc-86b9c23d4729","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Idén nem tartják meg a holokauszt áldozataira emlékező sétát Budapesten.","shortLead":"Idén nem tartják meg a holokauszt áldozataira emlékező sétát Budapesten.","id":"20200310_Elmarad_a_budapesti_Elet_menete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ba5bfc0-464b-4f60-93dc-86b9c23d4729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0826dcc5-92b7-425c-98b2-2f30e2da4c10","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Elmarad_a_budapesti_Elet_menete","timestamp":"2020. március. 10. 17:15","title":"Elmarad a budapesti Élet menete a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]