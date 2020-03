Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M1-es autópályán egy utoléréses baleset miatt van lezárás, az M6-oson pedig négyes karambol történt.","shortLead":"Az M1-es autópályán egy utoléréses baleset miatt van lezárás, az M6-oson pedig négyes karambol történt.","id":"20200309_Ket_kamion_utkozese_miatt_lezartak_az_M1es_autopalyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82caad18-0d4d-4705-b69f-1fda79cc3325","keywords":null,"link":"/cegauto/20200309_Ket_kamion_utkozese_miatt_lezartak_az_M1es_autopalyat","timestamp":"2020. március. 09. 07:37","title":"Két kamion ütközése miatt lezárták az M1-es autópályát, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52","c_author":"Bankmonitor.hu / Süle-Szigeti Bulcsú ","category":"kkv","description":"Kevesen tudják, hogy a személyi kölcsönök esetén évente 200 000 forintig díjmentes az előtörlesztés. Mikor és hogyan éri meg kihasználni ezt a lehetőséget, illetve mennyi pénzt nyerhet a teljes visszafizetést illetően az, aki okosan dönt?","shortLead":"Kevesen tudják, hogy a személyi kölcsönök esetén évente 200 000 forintig díjmentes az előtörlesztés. Mikor és hogyan...","id":"20200310_Hogyan_torleszthetjuk_elo_ingyen_a_szemelyi_kolcsonunket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f76c5e-ce3e-4e3f-8743-62f64e9c7706","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_Hogyan_torleszthetjuk_elo_ingyen_a_szemelyi_kolcsonunket","timestamp":"2020. március. 10. 11:38","title":"Hogyan törleszthetjük elő ingyen a személyi kölcsönünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e111ab-5d59-41b0-89b6-3e5e88e39b59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Bankszövetség szerint most nem a munka, hanem a járvány megelőzése a fontosabb.","shortLead":"A Magyar Bankszövetség szerint most nem a munka, hanem a járvány megelőzése a fontosabb.","id":"20200309_javaslatcsomag_bankszovetseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47e111ab-5d59-41b0-89b6-3e5e88e39b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659b06c4-ba0c-42fd-b0fb-9b86f4466dab","keywords":null,"link":"/kkv/20200309_javaslatcsomag_bankszovetseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 09. 17:52","title":"Többpontos javaslatcsomagot adott ki a Bankszövetség a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3361b53e-8837-4808-bef0-e75634812980","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hszi Csin-ping egészségügyi dolgozókkal is találkozott a városban, ahonnan a koronavírus indult.","shortLead":"Hszi Csin-ping egészségügyi dolgozókkal is találkozott a városban, ahonnan a koronavírus indult.","id":"20200310_vuhan_koronavirus_hszi_csin_ping","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3361b53e-8837-4808-bef0-e75634812980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa3de89-15bf-45d8-a7bd-324bb6f70d6f","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_vuhan_koronavirus_hszi_csin_ping","timestamp":"2020. március. 10. 07:28","title":"Vuhanba látogatott a kínai elnök, ez többek szerint jó jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795c6b48-d8c8-4f82-8421-a3b34ba455be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilencezer fölé emelkedett az igazolt koronavírusos esetek száma.","shortLead":"Kilencezer fölé emelkedett az igazolt koronavírusos esetek száma.","id":"20200309_koronavirus_jarvany_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=795c6b48-d8c8-4f82-8421-a3b34ba455be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057994a0-e7d0-4a12-ab88-3bc811c7e9e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_koronavirus_jarvany_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 09. 19:15","title":"Koronavírus: jelentősen nőtt a fertőzöttek és az elhunytak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f52e5f7-2d3a-4043-95c3-a70da0505f0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A PSA konszern német márkájának sportos csúcsmodellje gyengébb és tisztább működésű lett, mint az elődje volt.","shortLead":"A PSA konszern német márkájának sportos csúcsmodellje gyengébb és tisztább működésű lett, mint az elődje volt.","id":"20200310_itt_az_uj_opel_insignia_gsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f52e5f7-2d3a-4043-95c3-a70da0505f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945f8e21-72d2-46cc-9e35-bb4ef2c5c6e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_itt_az_uj_opel_insignia_gsi","timestamp":"2020. március. 10. 11:21","title":"Itt az új Opel Insignia GSi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tagállami vezetők meghatároztak négy kulcsfontosságú feladatot a vírus terjedésének korlátozására. \r

","shortLead":"A tagállami vezetők meghatároztak négy kulcsfontosságú feladatot a vírus terjedésének korlátozására. \r

","id":"20200310_Koronavirus_az_EU_25_milliard_euros_alapot_hozott_letre_a_gazdasagi_karok_enyhitesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1c9346-bd49-4b94-a3bd-eb72b5d8e199","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Koronavirus_az_EU_25_milliard_euros_alapot_hozott_letre_a_gazdasagi_karok_enyhitesere","timestamp":"2020. március. 10. 21:11","title":"Koronavírus: az EU 25 milliárd eurós alapot hozott létre a gazdasági károk enyhítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel a meccs zárt kapus lesz, így nem indítja el a Wizz Air a gépeket Szófiába.","shortLead":"Mivel a meccs zárt kapus lesz, így nem indítja el a Wizz Air a gépeket Szófiába.","id":"20200310_Torolte_a_Wizz_Air_a_bolgar_meccsre_inditott_kulonjaratait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f379f6f-4595-4e9e-b42e-c4fe0d895fc3","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_Torolte_a_Wizz_Air_a_bolgar_meccsre_inditott_kulonjaratait","timestamp":"2020. március. 10. 08:11","title":"Törölte a Wizz Air a bolgár meccsre indított különjáratait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]